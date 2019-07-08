Так принято: абхазские привычки и традиции, удивляющие туристов

О том, какие абхазские обычаи и традиции изумляют и поражают приезжих, что значит черный "дресс-код" и как случайно не обидеть гостеприимного хозяина, читайте в материале колумниста Sputnik Абхазия Русланы Гергедава.

Каждый турист, отправляясь в путешествие, что-то знает о стране, которую планирует посетить. На месте теория дополняется практикой, когда погружаешься в национальные особенности и обычаи. Абхазия - туристическая страна, здесь рады гостям, но многое, что туристы могут встретить здесь, может, на первый взгляд, несколько удивить, а кого-то даже шокировать. Это не изменишь, к этому надо быть готовым.

Культ гостя

Если вам посчастливилось попасть в абхазский дом, то будьте уверены, что как минимум вы никогда не уйдете голодным и ,скорее всего, трезвым - хозяева выставят на стол все запасы, даже если они будут последними.

Приветствие

Приветствовать человека принято всегда и везде, не имеет значения знакомы или незнакомы. А вот не поздороваться или не ответить на приветствие считается верхом невоспитанности и даже оскорблением.

Запрет на имена

Абхазские муж и жена не обращаются друг к другу по имени прилюдно. Абхазская невестка не имеет права произносить также имена близких родственников своего супруга.

Большая свадьба

Для Абхазии свадьба в пару сотен гостей считается скромной и маленькой. Все стремятся приблизиться в крайнем случае к тысяче. Здесь действует принцип "снежного кома", и на свадьбу приходят все имеющиеся близкие и дальние родственники, друзья и знакомые. Если вы получили приглашение на абхазскую свадьбу, надо обязательно идти, иначе отказ будет воспринят как оскорбление.

Вилки прочь!

Абхазы пользуются столовыми приборами, но есть блюда, к которым можно прикасаться только руками – прежде всего абыста (мамалыга из кукурузы), вареная говядина, акуд (соус из фасоли). Правило действует не только дома, но и в ресторанах и кафе.

Всем встать!

Кто бы ни пришел, все сидящие должны встать. В противном случае это воспринимается как неуважение и даже оскорбление. Хозяин и гости при каждом появлении человека встают, даже если он вышел на минутку и потом снова вернулся.

Безмолвная невестка

Одной из самых удивительных традиций в семейном кодексе абхазов остается запрет на разговоры абхазской невестки с родственниками своего супруга и в первую очередь со своим свекром, при котором она даже не имеет права садиться или же вообще смотреть в глаза.

Черный дресс-код

Есть несколько причин почему в солнечной республике местные жители даже в знойную жару выбирают черную одежду. Местные женщины могут носить траур по умершим родственникам, как правило, до года. После Отечественной войны народа Абхазии многие надевали черное, потому что одежда из темных тканей была более доступна, но это военное наследие постепенно уходит в прошлое, абхазы стали смелее отдавать предпочтение ярким цветам, но какой-то элемент обязательно будет темным.

Самолечение

В Абхазии очень популярны народные средства лечения, заболевшие очень часто обращаются к услугам знахарей и травников и настоятельно рекомендуют другим.

Много золота не бывает

У абхазов в традиции одаривать золотом невестку. Это должны сделать все родственники жениха. И не приведи господь, если кто-то попытается уклониться.

Под одной крышей

Не в обычаях абхазов поскорее выпорхнуть из родительского гнезда. Проживание с родителями - показатель почитания и заботы о них. Абхазские семьи большие и живут все вместе - родители с детьми, которые и сами уже родители. Оставить своих родителей одних является позором для сына, и часто к такому человеку очень предвзятое отношение в обществе.

Не снимайте

В Абхазии, посещая дом, можно не снимать обувь. Если вы попытаетесь разуться, то вас попытаются отговорить всеми способами. Сделать замечание гостю – значит обидеть его.

Сплошные поцелуи

Не удивляйтесь, если увидите в Абхазии мужчин и женщин, целующихся или обнимающихся при встрече. Так принято.

Девичья фамилия

В Абхазии любая девушка, выходя замуж, оставляет свою фамилию и не берет фамилию своего супруга, но дети, рожденные в браке, берут фамилию отца.

Выделяйся

Абхазское общество очень маленькое, и все друг друга знают, но каждый будет стараться как-то выделиться, заявить о себе. Покупка на последние деньги предмета роскоши, которым можно публично гордиться – дело нормальное. Накрыть богатый стол из последних сбережений – дело чести. Главное - не ударить в грязь лицом и показать свой достаток и гостеприимство, а какой ценой - это уже мало кого интересует.

Пишем в тетрадь

Абхазы постоянно собирают деньги с гостей – будь то свадьбы или похороны. Насильно никто ничего не требует, но вот в специальную тетрадку запишут. За это на мероприятии отвечает отдельный человек. Этот "гроссбух" будут хранить в семье вечно. А когда у вас что-то будет намечаться, то откроют заветную тетрадку и посмотрят, сколько вы "записали", и здесь уже не обессудьте, если вам отплатят тем же. Вся эта система абхазского "кешбэка" чем-то смахивает на кассу взаимопомощи, и к ней относятся очень серьезно.

Кража невесты

В Абхазии не часто, но происходит обычай, когда жених накануне свадьбы крадет свою возлюбленную. Никого это не удивляет, ведь большинство таких краж происходит с согласия родственников и, разумеется, избранницы.

Много домов во дворе

Абхазский двор всегда большой, ухоженный, а самое интересное может в нем стоять и три дома. В абхазской усадьбе есть двухэтажный дом - его называют "асасааирта" - гостевой. Он самый большой и красивый, зал служит не только местом встречи и размещения гостя, но также и парадным помещением дома.

Второй дом - хозяйственная часть, здесь плита и столовая, семья проводит в ней весь день. И обязательно в каждом дворе стоит плетенная "апацха" с открытым очагом, над которым коптят сыр и мясо.

Тост как молитва

Абхазы к застолью относятся очень строго и трепетно. Надо подчиниться всему церемониалу. Никто не имеет права выпить вина, если не произнесен тост всеми людьми, которые участвуют в застолье. Абхазский тoсты - это настоящие шедевры народного ораторского искусства и творчества. Порой они очень долгие, плавно переходящие в притчи и сказания - надо не просто сказать что-то доброе, а обязательно глубокомысленное.

Тосты имеют свою обязательную очередность, которую необходимо соблюдать.

Абхазы почитают свои традиции и остаются им верны, несмотря на эпоху глобализации. Здесь можно не только увидеть уникальные древние памятники, но и окунуться в, возможно, странный, непривычный, но такой чарующий своей открытостью мир радушия и гостеприимства Абхазии.