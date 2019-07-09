Город гортензий, или как я провела день в Ткуарчале

Трагическая судьба Ткуарчала, сильно пострадавшего в годы Отечественной войны народа Абхазии, известна практически всем. О том, как живет город сегодня, и почему туда обязательно надо съездить, читайте в материале колумниста Sputnik Абхазия Рады Ажиба.

На днях мне предложили поехать в Ткуарчал. Посмотреть на их знаменитые пушистые гортензии, шахту и, конечно же, водопады. В шахтерской столице Абхазии я бывала пару раз и то по работе. По городу не гуляла, достопримечательности не рассматривала. Надо ехать, согласилась я!

Ткуарчал – единственный город Абхазии без выхода к морю. Он раскинулся в горах в долине реки Аалдзга в 80 километрах от Сухума.

© Foto / предоставлено Радой Ажиба Вид на ткуарчалский мост

Его трагическая судьба известна практически всем. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город был в блокаде. С "большой землей" связывали только лишь российские вертолеты, доставлявшие гуманитарную помощь. По словам местного жителя Омика Какубаа, сегодня в городе живет три тысячи человек, а до войны было 23 тысячи. Кто-то отправился в поисках лучшей жизни в другие районы страны, кто-то уехал в Россию. В окрестностях Ткуарчала добывали уголь, сейчас шахтерская жизнь замерла, рабочих мест нет. Остановились заводы и шахты. Правда, в последнее время появилась слабая, но хоть какая-то надежда на туристов. Люди сюда едут на минеральные воды, к радоновым источникам, полюбоваться водопадами и "сталкерскими" пейзажами покинутой Акармары.

© Foto / предоставлено Радой Ажиба Памятник шахтеру в Ткуарчале

Дорога ровная и спокойная, на протяжении всего пути сопровождают зеленые горы и шум реки Аалдзга. Не неситесь сломя голову, останавливайтесь, чтобы полной грудью вдохнуть чистейший горный воздух и замереть от созерцания окружающей красоты. Моему восторгу не было предела, когда я наконец увидела своими глазами те самые легендарные пушистые, разноцветные цветы ткуарчалской гортензии. Они повсюду.

Гортензии - это мое детство, моя жизнь в деревне - помочь маме с утра в огороде, потом бегом на море и вернуться в чистый ухоженный двор, где повсюду цветы, которые бабушка категорически не разрешала срезать. Это особые воспоминания и ностальгия по тем временам.

К водопадам проехать несложно. Есть указатели. Но дорога неблизкая. Доехали до Акармары. Первый водопад Святой увидите сразу, а к остальным – Ирине и Великану (он самый высокий в Абхазии – свыше 100 метров) – можно добраться пешком или на внедорожнике. Дорога крутая и каменистая. Высота составляет свыше 100 метров. Омик нас "подкинул", но дальше пришлось на своих двоих.

"Идете прямо, метров 400 - там водопад Ирина, а на обратном пути слева увидите тропинку, которая ведет к Великану", - напутствовал он.

© Foto / предоставлено Радой Ажиба Водопад Великан

К Ирине мы дотопали быстро, тропинка узкая, но неопасная. Вода не холодная, а на вкус с какой-то лимонной кислинкой. А вот путь к Великану нас вымотал. Вниманию гипертоников: от спусков и подъемов может давление подскочить, берите с собой таблетки, а воды там полно.

Мы устроили небольшой пикник, поговорили о городе, о местных, о туристах, которые почему-то не очень жалуют пока восточную Абхазию.

Думаю, что еще не один раз съезжу в Ткуарчал, хочу посмотреть верхний город, шахты. И все равно не покидало странное и довольно жуткое ощущение опустевшего города. Казалось бы, только радуйся тишине, но она какая-то недобрая. Природа наступает, но ты этому тоже не рад. Будто гигантским ластиком неведомая сила стирает прошлое, чьи-то надежды и мечты. Город застыл в безвременье, но все еще на сколько хватает сил сопротивляется "Великому Ничто".