Этот Сорос сломался: он внезапно стал спонсировать мирные инициативы

В Вашингтоне создается очередной аналитический центр внешнеполитической направленности. Казалось бы, подумаешь, новость. Столько этих think tanks регулярно открывается и закрывается в Америке — и не сосчитать. Но появление означенного института очень живо обсуждают в политических и журналистских кругах, поскольку главные его спонсоры — яркие представители двух антагонистических слоев элиты, братья Кох и Джордж Сорос. Чтобы несведущему в американских внутренних делах человеку понять смысл этого события, поясним: это все равно что если бы сто лет назад Ленин и Деникин создали аналитический центр для совместного изучения итогов Первой мировой войны, пишет автор РИА Новости Владимир Корнилов.

Если деятельность Сороса в связи с его бурной активностью на постсоветском пространстве хорошо известна нашему читателю, то братья Кох не столь знакомы, поскольку большей частью они связаны с внутренней американской политикой. Можно сказать, что миллиардеры Чарльз и Дэвид Кохи для республиканцев и либертарианцев США — это все равно что Сорос для демократов. А может быть, и больше. Поскольку они гораздо активнее на локальном уровне, постоянно спонсируя избирательные кампании разных кандидатов Республиканской партии в отдельных штатах, округах, городах. Кохи создали целую империю поддерживаемых ими СМИ и аналитических центров всевозможной направленности, которую чуть ли не официально уже называют Kokhtopus — настолько широко и повсеместно разбросаны щупальца этого консервативного монстра.

И вот теперь два несовместимых лагеря, если верить газете The Boston Globe, сбрасываются по 500 тысяч долларов на создание Института ответственного государственного управления имени Куинси. Сам по себе факт подобного объединения поразителен. Но еще более потрясают официально декларируемые цели, ради которых якобы и создается данное учреждение: "Институт Куинси продвигает идеи необходимости выведения внешней политики США из бесконечной войны и ведения активной дипломатии в стремлении к международному миру".

В качестве основного слогана институт избрал фразу из речи шестого президента США Джона Куинси Адамса, в честь которого центр и назван: Америка "больше не ищет за рубежом монстров, которых надо уничтожать". Декларируется, что данное учреждение, запланировавшее полноценный старт на ноябрь нынешнего года, будет продвигать линию невмешательства США в дела зарубежных государств и попытается выработать здравую внешнюю политику. Чем, в общем-то, прямо признается то, что нынешнее агрессивное поведение Вашингтона за рубежом выглядит не очень здоровым даже в глазах американских политологов.

В принципе, в призывах к отказу от интервенционистской политики тоже нет ничего нового. На этом строили кампанию различные кандидаты в президенты США. Частично к этим призывам прибегал и Дональд Трамп, а идеолог трампизма Стив Бэннон считает эту идею основополагающей. Мало того, уже и среди демократов появились свои троянские кони — к отказу от политики смены режимов призывает в ходе нынешней кампании по выдвижению президента США конгрессвумен-демократ Талси Габбард. Но чтобы подобные идеи финансово поддерживал Джордж Сорос, чьи многочисленные центры и центрики по всему миру занимаются прямо противоположной политикой, — это в самом деле что-то новое и удивительное. Данный феномен заслуживает отдельного изучения и анализа.

Что же подвигло скандально известного миллиардера на столь нетрадиционный для него шаг? Да тот самый кризис либеральной идеологии, на который в недавнем нашумевшем интервью газете The Financial Times указал Владимир Путин. Это интервью вполне закономерно вызвало бурную и крайне негативную реакцию либералов всех мастей. Президент России наступил на их больную мозоль, очертив явную проблему, которая с 2016 года проявилась в череде поражений либерального истеблишмента и никак не находит разрешения. Идеологический рупор неолибералов, журнал The Economist даже посвятил последний номер заочному спору с Путиным, вынеся на обложку утверждение, что это не либерализм испытывает кризис, а, наоборот, консерватизм.

Либеральному истеблишменту основных стран Запада явно не хватает идей и стратегий. Вместо того чтобы заняться серьезным анализом своих болезненных поражений последних трех лет, он не нашел ничего лучшего, как искать внешнего врага (коим, как известно, была назначена Россия). С одной стороны, это самый легкий способ, ведь иначе пришлось бы признавать ответственность за сложившийся кризис. Но, с другой стороны, такой подход не решает самой проблемы, загоняя ее в глухой угол.

Судя по всему, Сорос в последнее время начал осознавать тупиковость таких подходов. Об этом свидетельствуют его прошлогодняя речь об "экзистенциональном кризисе Европы" и откровенно паническая статья уже этого года "Европа, пожалуйста, проснись". В них главный спонсор либеральных идеологических центров открыто выступает против некоторых основополагающих принципов неолибералов, в частности — против европейской политики открытых дверей для мигрантов. Той самой политики, которую с пеной у рта отстаивают многочисленные птенцы гнезда соросовского в самых разных странах континента.

Теперь, как видим, миллиардер посягнул на святыню американских либералов — политику глобального интервенционизма Соединенных Штатов. Похоже, он понимает, что для вывода идеологии либерализма из кризиса необходимо начать поиск новых смыслов и отказаться от устоявшихся, но безнадежно устаревших штампов прошлого века.

Конечно, нужно очень скептически относиться к подобным попыткам американских элит уразуметь наконец гибельность агрессивной политики смены режимов по всему миру. Один-единственный аналитический центр, который будет продвигать здравомыслящую внешнеполитическую стратегию в Вашингтоне, еще совершенно не означает, что этот голос будет кем-то услышан и принят к сведению. Однако сам факт того, что влиятельнейшие спонсоры двух противоположных идеологических течений Америки хотя бы задумались о такой возможности, вселяет осторожный оптимизм. А вдруг в самом деле с формированием новых, более здравых стратегий в американской политике со временем появятся и более здравые политики, которые будут искать не конфронтации с Россией и другими глобальными акторами, а мирного сосуществования?

Кому-то эти ожидания покажутся наивными — мол, Америка все равно не может существовать иначе. Возможно, это и так. Но в любом случае ничего в политике Вашингтона не изменится без поиска новых идей и подходов. Поэтому всяческие движения в этом направлении стоит только приветствовать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.