Достойный ответ кубанских десантников на учения Sea Breeze 2019

Под занавес неспешных американо-украинских военных маневров Sea Breeze 2019 с участием 19 стран, 32 кораблей, 24 самолетов и 900 морских пехотинцев Россия показала, как она может встретить незваных гостей на Крымском полуострове. В ходе уникального летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) 11 июля близ Феодосии за 9 минут десантировались около 2500 военнослужащих с вооружением и техникой.

Под прикрытием истребителей Су-27, части Новороссийского десантно-штурмового соединения на полуостров оперативно перебросили 40 самолетов Ил-76. Десантирование осуществлялось с высоты 600 метров, двумя параллельными потоками. В соответствии с замыслом учения, после приземления десантники успешно захватили полевой аэродром и другие объекты условного противника, уничтожили "незаконные вооруженные формирования". Непростую задачу на крымском направлении военнослужащие ВТА и ВДВ выполняли впервые, но продемонстрировали уровень боевой подготовки, недосягаемый для войск США и НАТО в Европе.

Ранее Черноморский флот России взял под контроль действия кораблей Североатлантического альянса и "партнеров", отодвинул и потеснил Sea Breeze 2019 своими более масштабными маневрами с привлечением противокорабельных подвижных ракетных комплексов. Морские районы вблизи российского полуострова Крым были закрыты для кораблей США и их "партнеров". На этом фоне новый начальник украинского Генштаба ВСУ Руслан Хомчак неосмотрительно пообещал когда-нибудь повторить "подвиг Порошенко", то есть послать украинские артиллерийские катера через Керченский пролив. Всем понятно, что за этим последует.

© Foto / РИА Новости Крым. Александр Полегенько Учения Военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск на полигоне Чауда в Крыму

Десантно-штурмовые особенности

В Крыму успешно отработана новая тактика. Впервые в десантировании одновременно задействовали более 40 самолетов Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с малых высот. Это позволило максимально сократить время десантирования.

Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов отметил: "Впервые экипажи военно-транспортной авиации выполнили десантирование подразделений ВДВ на минимальном боковом параметре, когда между самолетами в двух параллельных боевых порядках было всего лишь 3 километра… Мы достигаем этим тактическим приемом сокращения времени пребывания в зоне поражения противника".

Строем воздушных кораблей Ил-76 управляли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22. В ходе операции авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-27. Летный состав ВТА отработал перебазирование на оперативные аэродромы и переброску подразделений ВДВ на расстояние свыше 2000 километров. После десантирования подразделений парашютным способом пять самолетов Ил-76 сели на полевой аэродром с максимальным градиентом снижения в ограниченном пространстве ("афганский заход"). К полудню 12 июля все самолеты ВТА вернулись в пункты базирования, однако боевая учеба десанта в Крыму на этом не завершилась.

© Foto / РИА Новости Крым. Александр Полегенько Учения Военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск на полигоне Чауда в Крыму

В рамках тактического учения новороссийским десантникам подыграли подразделения морской пехоты Черноморского флота, которые параллельно отрабатывали действия в противодесантной обороне, с выполнением боевых стрельб на полигонах Крымского полуострова. В сложной тактической обстановке батарея самоходных артиллерийских установок "Нона-2-С9" выполнила стрельбу с закрытой огневой позиции по десанту условного противника. Всего задействовано около 500 "черных беретов" и 50 единиц боевой техники морской пехоты Черноморского флота.

Усилия "партнеров"

Легенда маневров Sea Breeze незатейлива, пленники иллюзий из года в год отрабатывают "многонациональную операцию по восстановлению конституционного строя в кризисном регионе, где возникли поддерживаемые извне сепаратистские движения". Разумеется, подкрепить эту сказочную операцию в реальности нечем. Возможности ВМС США и их союзников в Черном море ограничены, а ВМС Украины существуют лишь виртуально. О блокаде Крыма или десантировании на побережье российского полуострова "партнеры" могут только мечтать.

Что касается применения воздушного десанта, США располагают единственной дивизией ВДВ численностью около 12 тысяч человек. Проведение американских воздушно-десантных операций требует целого ряда благоприятных тактических условий. Первое – предварительное уничтожение средства доставки ядерного оружия, которым противник может ответить воздушному десанту. Второе непременное условие – завоевание ВВС США превосходства в воздухе последовательными ядерными ударами по объектам ПВО и авиабазам противника. Подобные сюжеты явно оторваны от реальности и современной России с гиперзвуковыми ракетами "Авангард" и "Кинжал".

Практика военных маневров США и НАТО в Европе свидетельствует о низкой боеспособности десантных подразделений. В незнакомом районе десантные корабли получают пробоины. На необорудованном побережье морская пехота альянса нередко вязнет в песке. Воздушный десант прыгает куда попало, и при этом разбивает боевую технику.

Российский МИД назвал маневры Sea Breeze "опасной идеей". И все же мне ближе точка зрения депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, который считает украинско-американские учения "заигрыванием хозяина со своей ручной морской свинкой". Действительно, Sea Breeze традиционно лишь имитируют боевую подготовку, единство и военную мощь "партнеров". Ничем иным не могут быть многочасовые скучные переходы кильватерным строем с запада на восток и обратно, дежурные тревоги и отсутствие серьезных боевых упражнений. Участие 19 стран в учениях Sea Breeze 2019 с военно-морской точки зрения практической ценности не имеет. В отличие от весомых "приветов" Новороссийского десантно-штурмового соединения и Черноморского флота России.

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