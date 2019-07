Первые люди на Луне: почему их объявляют фейком

Разнообразные мечты и фантазии — от Сирано де Бержерака до Жюля Верна и Герберта Уэллса — стали явью 20 июля 1969 года. Полвека назад спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" (основной блок оставался на окололунной орбите) в 20:17.42 по Гринвичу совершил посадку в Море Спокойствия, а через несколько часов, 21 июля в 02:56.20, американский астронавт Нил Армстронг вышел на поверхность Луны, произнеся приличествующие случаю слова: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества" ("That’s one small step for man, but one giant leap for mankind"), пишет Максим Соколов в колонке для РИА Новости.

Тогда так казалось всем. Сбылось пророчество Сенеки: "И новый Тифис откроет моря, и Туле не будет пределом земли". Если оказалось возможным преодолеть 400 тысяч километров космического пространства, высадиться на Луне и с победой вернуться домой — то что же невозможно?

Но эйфория была недолгой. В декабре 1972 года "Аполлон-17" совершил последнюю посадку на Луну, и с тех пор никто ее более не посещал. О гигантском скачке все удивительно быстро забыли. В рамках программы "Аполлон", а также в процессе разрядки между СССР и США был еще предпринят совместный космический полет со стыковкой, но его значение было скорее чисто политическим. Были, впрочем, выпущены сигареты "Союз-Аполлон", довольно неплохие.

Но лунная гонка закончилась, СССР ее проиграл, у США больше не было политических резонов продолжать лунную программу, а резонов научных или экономических, оправдывающих столь дорогостоящее начинание (проект "Аполлон" обошелся в сопоставимых ценах дороже, чем Манхэттенский проект), не нашли. Mutatis mutandis получилось что-то вроде гонки за Южный полюс. В 1912 году норвежец Амундсен опередил англичанина Скотта, а потом про Антарктику все надолго забыли.

Аналогия тем более уместная, что вскоре после водружения норвежского флага над Южным полюсом началась эпоха войн, революций, крушения великих империй — всем стало не до ледяной пустыни, а через тоже сравнительно небольшое время после высадки человека на Луне произошла вторая геополитическая катастрофа XX века: распался СССР, тектонические плиты пришли в движение — и опять же стало не до грибов.

Но теперь память о полете "Аполлона" на Луну снова возродилась, однако в нехорошем виде. Явилось понятие "Лунный заговор". Разоблачители чудес и суеверий полагают, что никакие люди на Луну не летали и вся программа "Аполлон" есть, по нынешнему говоря, сплошной фейк, изготовленный в кабинетах НАСА и студиях Голливуда.

Это, наверное было неизбежно. Доводя обывателя до полного изумления разнообразной и стоустой ложью, символом которой может быть "пробирка Пауэлла" (а таких пробирок тысячи, если не миллионы), странно удивляться тому, что граждане приходят к выводу: "Всюду правили ложь и обман". После чего оборачивают этот вывод против официальных инстанций вообще. По принципу "Если Евтушенко против колхозов, то я за".

Когда врут действительно много, дезориентированный человек оказывается падок на самую забубенную конспирологию, отличающуюся рядом преимуществ перед традиционным знанием:

а) Многие знания — многие печали, причем в самом простом смысле. Необходимо изучать факты, сопоставлять их, иметь некоторое образование (отличающееся от даруемых ЕГЭ компетенций). Все это скучно и печально. Тогда как конспирология ничуть не скучна и даже захватывает: "Вот как вас, уважаемые граждане, обманывали!"

б) Конспирология не боится противоречий, но смело их преодолевает, нагромождая на один заговор другой, третий — сколько понадобится.

Без такого смелого преодоления все конспирологические конструкции разрушаются как карточный домик. Начать с самого простого. Было шесть успешных лунных экспедиций. Если никаких людей на Луне в самом деле не было, то усилия по фальсификации хотя бы одной высадки (очень немалые) нужно умножить на шесть.

Космическая отрасль вообще дело серьезное, требующее многих работников, тем более когда речь идет о сверхтяжелой ракете "Сатурн" и многомодульной конструкции корабля. Даже если никакого "Сатурна" не было и сложной конструкции с лунным отсеком тоже не было, то и в этом случае надо было, во-первых, придумать, что врать, дабы самим не запутаться во вранье, а во-вторых, обеспечить омерту (закон молчания) для десятков тысяч человек, работавших в НАСА, дабы ни один не сболтнул лишнего.

Брадобрей царя Мидаса, узнав, что у царя ослиные уши и будучи не в силах держать в себе эту тайну, выкопал ямку и шепотом рассказал в нее про уши. Из ямки вырос тростник, который публично прошелестел сказанное брадобреем. Теперь представим, что брадобреев было тридцать тысяч.

Где такая технология, которая обеспечит омерту?

Добавим к тому, что конец 60-х — начало 70-х годов в США — это время острейшей политической борьбы, в том числе с убийствами и расстрелами. Борьбы, которая в 1974 году закончилась отставкой Никсона. И вот предлагается поверить, что никто ни в США, ни за их пределами не использовал ужасную, губительную тайну. Если она была, конечно.

Можно еще долго перечислять несообразности теории "лунного заговора", но более интересно, отчего именно в последнее время она расцвела таким пышным цветом.

Конечно, фейковое время, когда люди утрачивают способность отличать истину от лжи, конечно, общее падение репутации Сияющего Города на Холме, склоняющее поверить даже и в бред сивой кобылы, если он антиамериканский. Но есть еще одна причина. Стремительное одичание общества. Развиваются одни гаджеты, то есть свистелки и все такое, тогда как реальные технологии застыли на уровне 70-х.

Чем-то это похоже на темные века, описанные Цвейгом в "Америго": "Тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир. Глаза слишком устали, чтобы зорко смотреть вокруг, чувства слишком притуплены, чтобы проявлять любопытство. Человечество больше ничего не желает знать о мире, который оно населяет. И самое удивительное: все, что люди знали ранее, непонятным образом ими забыто. Разучились читать, писать, считать, науки закостенели. Иногда в этой тяжелой, гнетущей дремоте блеснет смутное воспоминание о том, что мир когда-то был другим — шире, красочнее, светлее, окрыленнее, был полон событиями и приключениями. Но все миновало. Может быть, все и было только сном".

Так и первые люди на Луне — это величайшее достижение человеческого гения — для современного мира оказывается только сном. То есть фейком.

