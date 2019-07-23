Многополярность и расчет на второй тур: какими будут выборы президента Абхазии

На данный момент Центризбирком Абхазии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Абхазии действующего главу государства Рауля Хаджимба, а также Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба.

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО – для Sputnik Абхазия

Президентская избирательная кампания в Абхазии входит в решающую фазу. Завершен прием документов – в этот раз в Абхазии 10 кандидатов на пост главы республики. После того, как пройдет процесс проверки всех документов, поступивших в республиканскую Центральную избирательную комиссию (это должно быть сделано до 26 июля), начнется предвыборная агитация.

Главная борьба впереди. Однако уже сегодня некоторые важные моменты абхазского избирательного цикла можно (и нужно) зафиксировать.

Абхазская многополярность

Уже ясно, что биполярной президентской избирательной кампании не будет, если понимать под таковой борьбу между выдвиженцем от действующей власти и объединенным оппозиционным кандидатом.

Между тем, еще в мае картина выглядела иначе. Внезапная госпитализация оппозиционного политика Аслана Бжания породила версию о возможном его отравлении. И вне зависимости от обоснованности этой теории (которая на сегодняшний день не стала окончательной), она создала определенные проблемы для власти, в результате чего дата голосования была перенесена почти на месяц.

Напомню, что на прошлых выборах главы республики Бжания занял второе место, и показал при этом достойный результат, набрав порядка 36% голосов избирателей. Также следует иметь в виду, что действующий президент Рауль Хаджимба (избранный на этот пост только после четвертой попытки) на протяжении всей своей легислатуры получал требования оппозиции о досрочной отставке. Но в итоге ему удалось в целом успешно пройти через испытание парламентскими выборами (в 2017 году), регулярными массовыми протестами и даже попытками организовать референдум о доверии главе республики.

За всю "хаджимбовскую пятилетку" оппозиция не смогла консолидироваться и представить единого лидера, готового бросить вызов властям. Всякий раз, когда ситуация, казалось, доходила до некоей точки кипения, пар выходил в свисток.

Весной 2019 года неприятная история с состоянием здоровья оппозиционного лидера, на первый взгляд, создала для оппонентов действующего президента позиционное преимущество. Говоря шахматным языком, все выглядело, как "оппозиция начинает и выигрывает". Но конвертации первоначального преимущества в нечто политически осязаемое не произошло. Повторюсь еще раз, версия о некоем заговоре против Бжания не получила достаточных подтверждений. Сам же оппозиционный кандидат после взвешивания всех возможных плюсов и минусов от участия в кампании, оценивая, прежде всего, собственное состояние здоровья, от участия в выборах отказался. Таким образом, повторения политической дуэли пятилетней давности (Хаджимба – Бжания) не будет.

Оппозиция пойдет на выборы разными колоннами. Партия "Амцахара" ("Родовые огни", изначально возникшая как ветеранское движение участников грузино-абхазского конфликта) выдвинула в качестве претендента на президентский пост Алхаса Квициния. Аслан Бжания, отказавшись от своего участия в выборах, поддержал эту кандидатуру. И вот здесь возникает интересная интрига, которая при определенных обстоятельствах превращается в изюминку предстоящих президентских выборов.

Кандидаты и не только

Речь о том, что сегодня важными действующими лицами кампании становятся не только непосредственные участники избирательной гонки, но и политики, сохраняющие значительное неформальное влияние. Про Бжания мы уже сказали. Но к таковым не в меньшей мере относится и Александр Анкваб.

За весь постсоветский период этот политик пережил несколько взлетов и падений. На этом пути стоит отметить конфликт с харизматическим отцом-основателем нынешней Абхазии Владиславом Ардзинба, вынужденный период "опалы" (проживание в Москве и дистанционное участие в республиканских общественно-политических и социально-экономических процессах). Потом было возвращение в абхазскую политику в качестве ближайшего сподвижника и соратника Сергея Багапш, продвижение из премьеров и вице-президентов в главы республики и досрочный уход в отставку в результате массовых антиправительственных протестов.

Пять лет назад казалось, что история Анкваб-политика закончена. Но в 2017 году он снова вернулся в политическую игру уже в качестве депутата национального парламента. Понятное дело, что депутатский мандат не был пределом его мечтаний. И окажись оппозиция удачливей, экс-президент мог бы сегодня занимать пост спикера. В предстоящей кампании политический тяжеловес Анкваб не сможет принять участия из-за возрастных ограничений. Но поддержать кого-то – в его силах. Этот кто-то вполне может, став главой Абхазии, назначить Анкваб премьером. Тем самым восстановив его пошатнувшиеся позиции.

В начале июля стало известно, что Анкваб поддержал Олега Аршба. Таким образом, одержи победы Квициния или Аршба, не исключено, что мы услышим о таких главах вновь сформированного правительства, как Аслан Бжания или Александр Анкваб. И тогда не непосредственные участники президентской гонки, а влиятельные политические персоны станут бенефициарами наряду с тем, кто выиграет кампанию.

Таким образом, пост премьера может получить дополнительную "капитализацию" де-факто, а не де-юре.

Впрочем, для этого выборы еще надо выиграть. А нынешние представители власти, похоже, сдаваться, не намерены. Опыта по преодолению сложных кризисных ситуаций у них не занимать.

Другой вопрос, что в случае победы действующего президента оппозиционные выступления никуда не денутся. Но шансы оппозиционеров на победу становятся проблематичными именно из-за того, что они выступают не единой командой, а вынуждены оппонировать друг другу.

Идет на выборы и Алмас Джапуа. Свою известность он заработал инициативами по введению законодательных ограничений по продаже недвижимости для иностранцев. Джапуа также выступал против активного проникновения иностранного крупного бизнеса в республику. Его в свое время рассматривали как представителя "третьего пути". Как бы то ни было, он, скорее всего, будет играть на поле критиков власти.

"В бой идут одни старики…."

Не исключено, впрочем, что все претенденты рассчитывают на второй тур.

Но среди нынешних выдвиженцев нет по-настоящему новых лиц, ранее не раскрученных. Практически все они побывали на разных должностях (начиная от поста главы республики) в исполнительной власти либо были депутатами. Сказать, чтобы кто-то из них представлял собой "темную лошадку", крайне проблематично. И это также один из принципиально важных моментов разворачивающейся кампании.

При этом нельзя не заметить запроса на новые лица в абхазской политике – вне жесткой привязки к группам критиков власти или ее сторонников.

Еще парламентские выборы в Абхазии в марте 2017 года, прошедшие в два тура, четко зафиксировали этот тренд. Тогда многие известные в республике политики не смогли преодолеть барьер на пути к получению депутатского мандата. И, к слову сказать, из одного избирательного цикла в другой эта картина повторяется. Запрос на новые лица в политике есть, но по-настоящему представители послевоенного поколения еще не заявили о себе. И выборы-2019 не станут такой площадкой.

Как я уже сказал, выборы не будут политически биполярными. Но при этом и многоцветными их не назовешь. Настоящей конкуренции программ, ориентированных на развитие республики, нет. Ни власть, ни оппозиция так и не вышли по сути за рамки первичной повестки дня, которая определяла жизнь Абхазии в период до признания независимости, в условиях постоянной угрозы со стороны Грузии. Но теперь-то такая угроза снята!

Показательно, что тема "руки Тбилиси" не является сегодня сколько-нибудь важной в разворачивающейся предвыборной борьбе. Многие жители Абхазии полагают, что эта страница истории перевернута, надо писать новые главы абхазской истории.

Таким образом, абхазские выборы станут сложным уравнением. Сегодня уже ясно, что победителями, скорее всего, окажутся ветераны абхазской политики. Но в следующем цикле именно они будут иметь дело с подрастающими новыми "звездами". И их вовлечение в процесс принятия важных для республики решений будет основным содержанием абхазских политических процессов в ближайшие годы.

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