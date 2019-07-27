Учился за рубежом, но вернулся домой: не может быть

Если человек едет за высшим образованием за рубеж (уточним — на Запад), то дальше должно быть вот как: студенты усвоят все преимущества либеральной системы и останутся там, где учились, либо превратятся в агентов западного влияния, вернувшись домой.

Такова была общеизвестная теория.

Но вот в нескольких странах поменялась политическая система — сначала в Китае, потом в России и Казахстане… И из всех упомянутых государств народ массово поехал учиться за рубеж. Но как минимум в одном из трех упомянутых случаев — речь о Китае — получилось не "как должно было быть", а по-другому.

Документ, о котором речь, называется примерно так: "Отчет о возвращенцах в Китай — 2015" (жаль, что там нет более свежих цифр). Он означает, что в Пекине внимательно следят за тем, что происходит по части, скажем так, трудоустройства своих выпускников зарубежных вузов. А в СМИ пусть и китайского, но все же отдельного Гонконга полученные результаты оживленно комментируются.

История получается забавная. В 90-е годы Китай еще сохранял память о коммунистических временах. И учиться за рубеж тогда ехали немногие отличники, причем платило за них Министерство образования. И, как обязательно упоминается в тех самых СМИ Гонконга, у родителей "невозвращенцев" обязательно должны были возникнуть проблемы, о чем сами студенты знали.

И что же? А с проблемами или без, с тоталитарным или каким угодно контролем 92% таких студентов все равно остались там, где им и было положено, — на Западе. Полное торжество идей западнизма, все в порядке.

Но Китай продолжал меняться, и в 2000-х годах в западные (как и в прочие) университеты пошла толпа детей относительно богатых родителей.

Толпа — это 1,9 миллиона, с 2000 по 2011 год. Эти учились уже не за государственный, а за свой (семейный) счет. Поэтому власти никоим образом не пытались обеспечить их явку домой: частное дело каждого.

Но все пошло неправильно (с точки зрения Запада): все больше и больше выпускников выбирали родину.

А потом пришел рубежный для многого в этом мире — для России тоже — 2014 год. И выяснилось, что пройдена красная черта "больше половины": обратно в Китай возвратилось уже 51,4% выпускников. Кстати, кривая возвращений продолжала расти.

Сейчас она попросту летит вверх. Потому что Китай и все китайское в США постепенно замещает СССР в самые дикие годы вражды: объект паранойи. В американских газетах публикуются истории о том, как американец в третьем поколении, ветеран всяческих войн с китайской внешностью и фамилией слышит в свой адрес: "Возвращайся туда, откуда пришел". В университетах борются с институтами Конфуция, в хайтековых фирмах ловят китайских шпионов, ворующих технологии, и так далее. Но это отдельная история, лишь ускорившая тенденцию.

Кстати, есть ведь не только выпускники вузов. Есть молодые специалисты, поработавшие за рубежом пару лет, и с начала тех же 2000-х годов стало заметно, что и они все чаще бросают Америку или Европу, возвращаясь в Китай.

Теперь о том, как эту ситуацию понимать. Можно проявить задор (в упомянутой выше гонконгской публикации). Вот так: "Если конкуренция между государствами — это конкуренция элит, то конфликт между китайской моделью и американской может длиться десятилетиями и распространиться на другие страны".

Добавим: китайская модель — это экономика с большей направляющей ролью государства. Хотя если присмотреться, Запад тоже направляет что угодно, просто другими методами. Так что, получается, идея высшего образования как метода контроля над образованными элитами других стран (как минимум в случае с Китаем) дает ровно обратный результат.

Но можно воспринимать ситуацию проще и прозаичнее. Когда говорят, что эпицентр мирового развития сегодня — в Азии и особенно в Китае, то это может означать всего лишь очевидное: в Китае для выпускника больше работы, которая лучше оплачивается. И это просто факт.

Кстати, кто бы подсчитал цифры насчет того, сколько обучающихся в Китае иностранных студентов в стране и остается. Тенденция-то известна, но лишь на уровне наблюдений.

А теперь насчет второй оптимистической идеи — что любой, кто выучится за рубежом, должен стать "пятой колонной" Запада по возвращении. Вот какой сюжет возник на днях в Австралии: там студенты из Гонконга решили устроить демонстрацию в защиту своих собратьев, учинявших хаос в самом Гонконге по поводу неприятного им закона об экстрадиции преступников в прочий Китай. И у этих австралийских гонконгцев все шло хорошо, пока не появились их собратья-студенты из других частей страны. Которые устроили контрдемонстрации с вырыванием и уничтожением плакатов и прочим недобрым поведением. Причем громадное численное преимущество патриотичных студентов было как-то уж слишком очевидно.

Австралийцев эта история поразила. Потому что — смотри выше — китайские студенты должны были напитаться в их университетах правильными идеями, а получается наоборот: не дают кучке напитавшихся выступить против своих властей. Более того, выяснилось, что такое нередко происходит и в других странах мира.

Такое душераздирающее зрелище — когда в ответ нечего сказать, кроме того, что учащихся контролируют из посольства. Вообще-то в Австралии в прошлом году было 175 тысяч китайских студентов; это какое же должно быть посольство.

Не говоря о том, что почему же эти "контролируемые" не остаются массами в очередной "стране свободы", если свои дипломаты их так угнетают.

Здесь есть предположения, что атмосфера в нынешних вузах США или той же Австралии — политкорректность (она же либерально-радикальный террор), бойкоты и прочий визг, агрессивные акции с затыканием оппонентов — действительно многому учит зарубежных студентов, но не тому, что кем-то предполагалось, а наоборот. То есть зарубежный диплом необязательно приговор. Для кого-то он может стать и школой патриотизма, прививкой от радикального бешенства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.