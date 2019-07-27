Такси за стольник и холодная мамалыга: несколько дней в Карачаево-Черкесии

О том, как прошли VI ежегодные игры народа Абаза, чем угощали гостей из Абхазии и какую развлекательную программу им устроили, читайте в колонке Айнара Читанава для Sputnik.

С площади Свободы в Сухуме мы выехали рано утром. Почти всю ночь накануне я не сомкнул глаз, отчасти намеренно, так как думал, что это поможет мне заснуть в автобусе. Однако последующие 18 часов пути до Черкесска, показали мне, насколько сильно я заблуждался.

Останавливались мы часто: покурить, перекусить, иногда привести кого-то в чувство. Еще часик "не по плану" был потрачен на замену колеса, лопнувшего на очередном перевале. Так что приключений вполне хватало, а сна не хватало по-прежнему. По крайней мере, мне.

В час ночи мы прибыли, расселили нас в двух соседствующих друг с другом гостиницах. Одних отправили в "Снежную Королеву", других, в их числе и меня, в спортивно-оздоровительный комплекс "Рица". Мне с другом повезло, нам достался просторный четырехместный номер с небольшим холодильником и огромным телевизором. Расселялась наша делегация часа два. На сон вновь осталось всего-то ничего. Так что не экспериментируйте перед дальней дорогой, а нормально высыпайтесь, силы понадобятся на любом этапе путешествия.

Едем, едем, в соседнее село

В 7 утра мы сели на свой автобус и направились в аул Ельбурган, который в этом году принимал VI ежегодные игры народа Абаза. Карачаево-Черкесская республика очень красивая. Нашему взору открывались потрясающие виды на луга, окаймленные желто-зелеными горами, огромные поля, густо засеянные подсолнухом. Нетрудно представить, как красиво поле смотрится с высоты птичьего полета, но мне для впечатлений и высоты "Икаруса" оказалось достаточно. Судя по тому, что полям не было конца и края, подсолнечное масло и семечки здесь в ходу.

В каком-то ауле, сложное название которого мне запомнить не удалось, старики приветственно махали нам руками. Молодежи на улице видно не было. Не думаю, что их нет. Логично предположить, что все они на спортивном празднике, куда уже более суток добираемся и мы.

© Sputnik / Айнар Читанава Спортивные соревнования в Эльбургане

Все дома, будто под копирку: бельэтажные, с крохотными двориками и высокой сплошной оградой. Удивило и то, что поблизости я не приметил практически ни одной машины. Быть может жители аула разъехались на работы.

На въезде в аул Эльбурган нас встретили хозяева в национальных одеждах верхом на конях и традиционными хлебом и солью.

В спортивной части фестиваля абхазам совсем немного не хватило для выхода в полуфинал по футболу. Они одержали две победы, но потом дважды уступили и выбыли из турнира. Порадовала и женская команда по волейболу, которая вышла в финал и обыграла хозяйку турнира, команду Эльбургана.

© Sputnik / Айнар Читанава Абхазская сборная по волейболу, вышла в финал и обыграла хозяйку турнира, команду Эльбургана

После игр на воздухе наступило время обеда. Национальная кухня абазин схожа с абхазской. Однако я для себя отметил некоторые существенные отличия, которыми хотелось бы поделиться. Если мы едим абысту и акуд в горячем виде, то здесь их подают холодными. Мамалыга не в виде целой порции, а в виде нескольких нарезанных кусочков. На столе так же был национальный ачашв – пирог с сыром. Его тоже подают холодным, от чего, мне кажется, он много теряет во вкусе.

Особенно по вкусу пришелся сладкий рис, который нам подали на десерт. Некоторые из нас даже попросили добавку. С большим удовольствием я опустошил тарелку с тузлуком - подливой из сметаны, чеснока, перца и соли.

А для того, чтобы запить все съеденное, нам налили бахсыму - слабоалкогольный, не вызывающий похмелья, национальный напиток из пшена, который на вкус мне чем-то напомнил наш традиционный ацхадзюа.

Почти бесплатный транспорт

Мы с другом так увлеклись, что невольно отстали от своей делегации, и обратно добирались уже автостопом. Нас подобрал карачаевец на "Ладе", ехавший из Пятигорска в Черкесск. Подавляющее большинство здешних водителей отдают предпочтение отечественному автопрому. Есть и иномарки, но они встречаются гораздо реже.

На дорогах Черкесска не нарвешься как у нас на стада крупного рогатого скота. Не опасаешься, что на дорогу неожиданно выскочит лошадь.

- Сейчас мало частников, в основном скот содержат в фермерских условиях. И то, не так много, как раньше, – объяснял мужчина.

В Черкесске мы уже взяли такси. Поездка до гостиницы нам обошлась всего лишь в 100 рублей.

© Sputnik / Айнар Читанава На праздничном концерте выступили наши юные певицы - Сания Тания и Саида Азизова

На следующее утро мы отправились в редакцию газеты "Абазашта", где был запланирован вечер памяти второго президента Абхазии, Сергея Багапш. На этой встрече Екатерина Бебия представила свою новую книгу о нем - "Путь мудрости и мужества".

Очень ждали встречи с главой Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым. Она длилась около двух часов. После организаторы устроили нам "релакс" на базе отдыха "Адиюх Пэлас".

В последний день мы отправились в парк "Зеленый остров", где прошли народные гуляния в честь дней абазинской культуры и абхазского флага. На праздничном концерте выступили и наши юные певицы: Сания Тания и Саида Азизова. Гуляли мы до поздней ночи. Вернулись в гостиницу, поспали пару часов и выехали на рассвете в Абхазию.