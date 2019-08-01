Народный: памяти Рушбея Смыр

Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр ушел из жизни на 70 году жизни в понедельник, 29 июля.

"Умрет человек – останется слово" - это изречение основоположника абхазской литературы Дырмита Гулиа идеально характеризует поэта Рушбея Смыр. Минувший век подарил абхазскому народу немало выдающихся людей, среди которых были и мастера слова, обогатившие национальную литературу. Достойное место в этой плеяде занимает Народный поэт Абхазии Рушбей Смыр.

© Foto / из архива семьи Смыр Народный поэт Абхазии Рушбей Смыр, Герои Абхазии Мирод Гуажба и Феня Авидзба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.

С 1965 года начинается его творческий путь. Первые стихи печатались гудаутской районной газетой "Бзып". Его талант сумел разглядеть поэт Владимир Анкваб. В 1973 году вышел в свет первый сборник стихов Рушбея Смыр "Танец звезд".

Рушбей Смыр сумел очень тонко прочувствовать дух времени и передать его в своих строках. Любовь к народу и родной земле он выражал не только рифмой, но и на поле общественной деятельности. Разумеется, когда решалась судьба целого народа, поэт не мог оставаться в стороне простым созерцателем. Рушбей Смыр участвовал в национально-освободительном движении народа Абхазии в 70-х и 80-х годах XX века.

"Творческий путь Рушбея Смыр, его поэтика от начала до конца пропитаны национальным духом. Несомненно, его лучшие произведения навеки останутся шедеврами абхазской литературы. Он смог направить свой талант в правильное русло и всегда стремился творить и работать во благо своего народа. Его труд, как в литературе, так и в общественной деятельности, трудно переоценить", - убежден поэт Мушни Ласурия.

Рушбей Смыр был одержим горами Абхазии. Люди, путешествовавшие с ним, вспоминают его как мудрого спутника, советчика и рассказчика. Даже самая трудная дорога с ним превращалась в интересное и запоминающееся путешествие.

© Foto / из архива семьи Смыр Рушбей Смыр всегда находил время на общение с учеными и делился своими знаниями об абхазском фольклоре, этнологии, народной поэзии.

Поэзия Рушбея Смыр многогранна. В ней отражается история народа, ее культура. В то же время поэт воспевает и высшие человеческие чувства. Судьба лирического героя Смыр неразрывно связана с судьбой Абхазии. Стихи Смыр изобилуют эпитетами, метафорами, сравнениями, символизмом. У поэта есть прекрасные образцы любовной лирики. Многие произведения Рушбея Смыр вошли в золотую коллекцию шедевров абхазской поэзии, но стихотворение "Апсарские крепости" стало поистине народным.

© Foto / из архива семьи Смыр Рушбей Смыр в одном из абхазских сел в Турции читает свои стихи.

Поэт, переводчик Денис Чачхалия, переводивший произведения Рушбея Смыр, отметил, что его творчество нашло поклонников и за пределами родины.

"Я считаю, что нам очень повезло, что мы вживую могли слышать будущего Народного поэта. Что касается "Народного поэта", то это звание архаичное, я считаю его устаревшим. Но у Рушбея были, что называется, именно от земли - и поэзия, и стилистика его, и его темперамент, и патриотичность. И, наверное, это звание никому из современных поэтов так не подходит и не подходило бы, как это подошло Рушбею Смыр", - уверен Денис Чачхалия.

© Фото : ГИА "Апсныпресс" Поэт Рушбей Смыр

По меркам кавказского долголетия Рушбей Смыр прожил недолгую жизнь, но оставил после себя бесценное наследие – свои стихи. Кто знает, сколько еще прекрасных строк мог подарить литературе его гений, но точно ясно одно – Рушбей Смыр оставил нам драгоценное наследство, которым мы должны бережно распорядиться, чтобы память о нем жила вечно.

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