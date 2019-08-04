Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР

На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым. О чем, как у него водится, сразу же и написал, разумеется, у себя в твиттере: "Мы думали, что мы заключили сделку с Китаем три месяца назад, однако, увы, Китай решил изменить условия перед подписанием соглашения. Недавно Китай согласился закупить сельскохозяйственные продукты из США в больших объемах, но так этого и не сделал. Наконец, мой друг Си говорил, что он остановит продажу фентанила (китайский опиоидный анальгетик, крайне популярный в Соединенных Штатах Америки. — Прим. ред.) в США, но этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать!" — распереживался публично господин американский президент, пишет Дмитрий Лекух в колонке для РИА Новости.

Как результат — на фоне очевидного провала очередного раунда торговых переговоров, — решение ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на ряд китайских товаров. Эта мера затронет товары из Китая на общую сумму ни много ни мало 300 миллиардов, причем на них будет наложена дополнительная импортная пошлина в размере десяти процентов. Но и это еще не все, или, если точнее — еще не окончательно все: если верить словам нынешнего счастливого обладателя кабинета и спальни в Белом доме, американская сторона продолжит вводить пошлины на товары из КНР, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

То есть — хотя бы чисто теоретически — там даже есть такая опция "никогда".

И это даже где-то и объяснимо.

Потому как происходящее уже все больше начинает напоминать даже не политический, а типичный бракоразводный процесс: был, если уважаемые читатели помнят, даже такой "проект Кимерика". А Китай называли не иначе как "американским сборочным цехом" (ну, нас, к примеру, тоже до сих пор некоторые пытаются называть "страной-бензоколонкой", и что?). И вот что-то пошло не так, брак не состоялся, стороны пытаются как-то поделить совместно заработанное имущество, отсюда и такой неимоверный накал страстей.

Пока дележка идет на уровне колоссальных, совместных недавно еще, рынков.

А далее — далее, как, простите, пойдет.

Собственно, если пытаться наблюдать за происходящими процессами объективно, то обе стороны утомительной глобальной тяжбы вполне можно понять: за каждым есть "своя правда".

Пусть и достаточно своеобразная.

Во-первых, конечно, Китай — и это необходимо честно признать — в своем нынешнем обличии экономического сверхгиганта, безусловно, во многом продукт деятельности прежних администраций США.

Тут и политика, которую мы до сих пор называем "политикой Киссинджера", и решение о выносе производств в Юго-Восточную Азию, и много еще чего. По общему содержанию, а не по форме, разумеется, это, можно сказать, был своеобразный "план Маршалла" для КНР, американцы вообще склонны закреплять шаблоны, если они дают какой-либо положительный результат. Удивительно системные ребята в этом плане, конечно.

Можно только уважать.

Вот только в данном случае стандартная геополитическая бизнес-операция была проведена без хеджирования чисто политических рисков: то есть, в отличие от европейского субконтинента, Китай согласия даже на частичную утрату суверенитета никакой Америке не давал. В остальном же — да, китайцы старались исполнять сделку с американцами максимально честно, в том числе размещая свои гигантские финансовые резервы в ценных бумагах ФРС США. И балансируя тем самым своеобразие внешнеторгового сальдо: кто ж виноват, что масс-маркет американцы Китаю сами отдали, а основную массу "тела" американо-китайской торговли составляют товары именно этой категории.

В конце концов — просто такова жизнь.

Ну, слегка подворовывали технологии и в целом не сильно уважали американское патентное и авторское право. Так это — вполне допустимое в современном толерантном мире различие в национальных менталитетах, без этого, в общем-то, никуда.

Тем не менее тут Трамп, безусловно, прав: на сегодняшний момент ситуация в американо-китайских отношениях сложилась совершенно, радикально аховая. И тут уже нет времени разбираться, кто в этой запутанной и почти что "семейной" саге прав, а кто виноват: нужно просто решать.

Смотрите сами: согласно официальным данным из отчета Министерства торговли США, дефицит торговли товарами с Китаем в 2018 году увеличился на 11,6%, до рекордных 419,2 миллиарда долларов. При этом собственно экспорт товаров из Соединенных Штатов в Китай снизился на 9,6 миллиарда долларов, в то время как импорт из КНР вырос на 34 миллиарда долларов.

Вот вам и весь хуавей, извините за мой французский.

Но и китайцев тоже можно понять: они-то соревновались честно, причем по США же и предложенным правилам, — ну и какого черта сейчас переворачивать доску? Еще раз: для того чтобы США сделали с Китаем нечто аналогичное тому, что они сделали сначала с Европой, а чуть позже и с много возомнившей о себе в экономическом плане Японией, Китай должен был частично или полностью передать в Вашингтон и свой политический суверенитет.

А это условиями сделки не предусматривалось — КНР всегда оставалась политически суверенной державой, самостоятельно обеспечивающей собственную безопасность. К тому же — вон, еще и русские недалеко.

Кстати, о "русских".

Несмотря на то что наши симпатии в данном случае довольно очевидны — у нас с КНР и огромная совместная граница, и стратегическое партнерство, и общие вызовы в области безопасности, — все-таки не следует забывать, что это — не наша война.

Да и Китай, надо ему отдать должное, нас на нее не приглашает особо.

Просто потому, что в данном конкретном случае — это не столько борьба за глобальное первенство, сколько схватка за наследство в виде гигантской азиатско-тихоокеанской торгово-экономической зоны, оставшейся от несостоявшегося проекта "Кимерика". И у нас там, учитывая "разворот на восток", имеет место быть и свой собственный, суверенный и вполне себе корыстный интерес, которого никто не скрывал.

Нет, если, не приведи господи, противостояние перейдет из экономической плоскости в какую-либо иную, — тогда, безусловно, придется принимать и определенные военно-политические решения.

Но пока нас в связи с происходящим куда больше должно волновать начинающееся из-за этих разборок глобальное охлаждение экономики (в прикладном смысле — те же падающие цены на нефть).Ну и плюс высвобождающиеся экономические ниши: если КНР перестает (уже перестала) закупать СПГ в Штатах, то почему бы его не заместить, например, сжиженным газом с Ямала или Охотского моря. Да и вообще у нас есть много чего любопытного, что мы можем нашим китайским товарищам и партнерам предложить.

А в остальном, повторюсь, это просто не наша война.

Нас на нее не звали, и нам туда ну совершенно незачем даже и думать идти.

Хватает своих проблем.

Мнение автора может не совпадать с позицией.