США хотят вывести войска из Германии и превращают ее в Россию

Очередной пример тому дал на днях посол США в Берлине Ричард Гренелл. Он заявил, что Штаты могут передислоцировать часть своего военного контингента из ФРГ в Польшу. Дипломат не церемонился. По его словам, "оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели", пишет автор РИА Новости Ирина Алкснис.
Понятно, какую задачу ставил перед собой дипломат, высказывая предупреждение. Вот только изменения в мире зашли так далеко, что первым возникает вопрос: на самом деле для немцев это угроза или же, по существу, их мечта?
В проблеме заокеанских военных в Германии (и вообще в Европе) тесным образом переплетены политические и экономические аспекты, поскольку на кону стоят как глобальные расклады, так и колоссальные средства.
На немецкой территории сосредоточена большая часть штатовского контингента, размещенного в Европе, — порядка 35 тысяч. Плюс 17 тысяч американских вольнонаемных служащих.
ФРГ покрывает около трети расходов на содержание всей этой немаленькой военной машины, причем по большей части не живыми деньгами, а бесплатным предоставлением инфраструктуры, земель и так далее под армейские цели. Кроме того, на обслуживании задействованы 12 тысяч вольнонаемных немецких граждан и еще десятки тысяч рабочих мест по всей стране, что приносит экономике дополнительный доход и обеспечивает работой соответствующее количество людей.
В общем, можно понять раздражение Трампа и его администрации: мало того, что Америка выполняет оборонные функции для Германии, так еще и сама платит за этот банкет.
Ситуация усугубляется наглой несговорчивостью Берлина в вопросе увеличения военных расходов до двух процентов ВВП, чего требует НАТО и что принципиально для Вашингтона. В текущем году соответствующая статья в национальном бюджете должна составить 1,36 процента, и власти ФРГ в своей безграничной щедрости запланировали ее постепенно довести аж до полутора процентов — к 2025 году.
Совсем не случайно в качестве возможной альтернативы Германии Гренелл назвал Польшу. Варшава как раз подняла расходы на оборону до вожделенной планки. Проблема только в том, что польский ВВП в 3,5 раза меньше немецкого, так что это совсем другие два процента, если перевести их в миллиарды долларов.
Уже привычной стала констатация трений между Вашингтоном и Берлином, а также все более открытых немецких усилий по освобождению от положения вассальной и фактически оккупированной страны. Таким образом, имеются серьезные сомнения, что нынешний выпад посла хоть как-то повлияет на политику Германии, сделав ее более покладистой и уступчивой по отношению к Штатам.
Собственно, в этом одна из главных американских проблем с принуждением набравших силу и выходящих из-под контроля младших партнеров: Вашингтону становится нечего им предложить, а угрозы больше не выглядят такими уж страшными.
К каким таким непоправимым последствиям для Германии приведет вывод войск?
Путин нападет? Даже не смешно.
Более того, вывод штатовских войск скорее изменит ситуацию к лучшему.
Российско-американская военная конфронтация неуклонно взвинчивается. Европа в ней зажата как связанная по рукам и ногам жертва, чье мнение никого не интересует и которую США первой пустят под нож, ежели дело дойдет до горячего. Уход — хотя бы частичный — американцев смягчит остроту проблемы для Германии, поскольку куда меньше объектов на ее территории окажутся в зоне внимания российских РВСН.
С другой стороны — и это куда более насущно — страна действительно потеряет довольно много рабочих мест и денег. Но немецкая экономика достаточно мощна, чтобы справиться с ударом. Да и в любом случае потери будут многократно, а то и на порядки ниже тех, с которыми придется столкнуться ФРГ, если американцы добьются своей цели выкачать из нее желаемый объем ресурсов.
Так что наиболее вероятным итогом резкого заявления Гренелла станет не взятие Берлином под козырек и исполнение всех пожеланий из-за океана, а усиление неприязни в немецком обществе и истеблишменте лично к послу США. Тот за год с небольшим службы в Германии уже успел заработать себе там крайне сомнительную репутацию.
На его счету резкие, осуждающие и поучающие заявления по широкому спектру вопросов: о все тех же расходах на оборону, о "немыслимой" политике в отношении России, о строительстве "Северного потока — 2" и об отказе немцев участвовать в антииранских действиях. Он столь успешно довел германских политиков до бешенства, что еще весной зампред бундестага выступил с призывом немедленно объявить Гренелла персоной нон грата.
И вот именно это — самое интересное в происходящем. Свежее заявление дипломата с угрозой передислокации войск полностью укладывается в рамки его позиции на нынешнем посту. А реакция немцев на Гренелла недвусмысленно свидетельствует, что они не привыкли к такому поведению заокеанских послов.
В то же время для граждан ряда других стран — Россия в их числе — подобный подход хорошо знаком, поскольку именно так ведут себя у них дипмиссии США: грубо вмешиваются во внутренние дела, читают публичные нотации, устраивают выволочки и в целом лезут, куда их не просят.
Причем наблюдается твердая закономерность: чем громче и чаще выражает недовольство посольство США, тем хуже у Вашингтона получается влиять на политику соответствующего "изгоя" и "ренегата".
Остается только поздравить Германию с включением в группу таких государств. В конце концов, негативная их оценка со стороны американцев прекрасно компенсируется чувством восстановления суверенитета.
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