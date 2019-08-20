Позади Скрипали: зачем Британия разворачивает Русский фронт

В Британии создан новый армейский дивизион. Впервые за последние десятилетия число таких подразделений в британских Вооруженных силах увеличилось. Теперь их будет три. Правда, новый дивизион назван почему-то Шестым.

Впечатляет задача, поставленная перед новым вооруженным формированием. Четырнадцать с половиной тысяч военнослужащих займутся гибридной войной и пропагандой. Причем во время презентации нового подразделения был четко назван и основной противник, против которого будет вестись нещадная борьба на всех онлайн-фронтах. Конечно, Россия, пишет автор РИА Новости Владимир Корнилов.

Армейское руководство прямо говорит, что "солдаты будут развернуты на поле битвы в социальных сетях перед лицом российской кибер-угрозы". Официальные сайты британских Вооруженных сил пишут, что солдаты дивизиона уже находятся на передовой борьбы с противником. То есть Лондон, оказывается, публично объявил войну России (пока в виртуальном пространстве) и даже открыл фронт против нас. Будет неудивительно, если они и новое подразделение назовут Русским дивизионом. Кстати, набор военнослужащих со знанием иностранных языков туда уже идет активными темпами.

Наверное, неслучайно и месторасположение штаб-квартиры 6-го дивизиона — заброшенная авиационная база в Апэйвоне (графство Уилтшир). Это в 20 минутах езды от знаменитой секретной лаборатории Портон-Даун и, соответственно, в непосредственной близости от Солсбери, известного своими "отравлениями". Видимо, британское командование посчитало, что именно там проходит самый передовой фронт борьбы с Россией. Отступать дальше некуда, позади — Скрипали.

В качестве официального символа 6-го дивизиона избрано белое кольцо на черном фоне. Некоторые британцы узнали в нем логотип марсиан из старого детского мультсериала "Капитан Скарлет и мистероны". Что ж, нынешние английские генералы росли во времена, когда этот сериал был популярен. Остается только догадываться, какие символы придумают в армии, когда в командование пробьются представители поколения, выросшего на "Телепузиках".

В задачи нового формирования входят психологические и информационные операции в виртуальном пространстве. Причем особый упор делается на социальные сети. Так что ждите вскоре британских "дочерей офицеров", рассказывающих на ломаном русском о том, что "в Крыму не все однозначно". Это, заметим, те самые "фабрики троллей", в которых обвиняют Россию. Причем фабрики, входящие в структуру Вооруженных сил и официально борющиеся против нас. То есть, как выяснилось, так можно.

Одна из обязанностей нового дивизиона — борьба против "фейковых новостей", которые ослабляют оборонительные способности королевства. Примечательно, что почти все британские газеты, написавшие о пополнении в рядах армии, как под копирку привели один-единственный пример такого "фейка", обвинив в нем все ту же Россию (видимо, это "обоснование" звучало в армейском пресс-релизе). "В июне российские издания распространили фальшивые истории о британских отрядах в Хорватии", — сообщила Daily Mail.

А вот информация от The Times: "В последние месяцы Москва пыталась посеять злобные рассказы, направленные против британских Вооруженных сил. В конце учений в Хорватии в Сети распространилась серия фейковых новостей, в которых британские солдаты обвинялись в недостойном поведении".

Подчеркнем, история о "российском фейке" преподносится британской публике как объяснение того, зачем нужно тратить бюджетные средства на создание новых вооруженных формирований. Почему-то сами СМИ, которые указали на эту "причину", не удосужились привести ссылки на то, какую же именно новость они имеют в виду. Действительно, хорватские газеты (в частности, Slobodna Dalmacija и Jutarnji list) довольно подробно описали, мягко говоря, неподобающее поведение британских солдат в городе Задар во время июньских военных учений НАТО. Англичане вели себя как настоящие хулиганы, задирали местных, не платили по счетам в ресторанах, оскорбляли прохожих, приставали к местным девушкам. Причем все эти истории были репортажами с места событий, с довольно подробным перечислением свидетелей, интервью с очевидцами и так далее.

Но при чем здесь российские СМИ? Некоторые из них действительно, приведя ссылки на хорватскую прессу, упомянули об этих инцидентах. Но ведь то же самое сделали и английские газеты. А самая тиражная из них (The Sun) опубликовала извинение британского посольства за поведение своих, даже упомянув, что пятеро военнослужащих официально обвинены и оштрафованы решением хорватского суда.

То есть и правоохранители, и посольство Соединенного Королевства признали, что история о бесчинствах англичан в Задаре — это не фейк, а истинная правда. Получается, теперь создано подразделение, которое будет бороться против этой правды, вредящей имиджу королевской армии.

Ясно, что все страшилки о "злокозненных русских" распространяются лишь с одной целью: обосновывать растущие финансовые затраты на военные нужды. Вплоть до 2013 года оборонный бюджет Британии падал, опустившись ниже 42 миллиардов фунтов. Теперь все время растет и на следующий год запланирован впервые выше отметки 50 миллиардов. Но армейское начальство требует еще больше.

Да и не только армейское. Например, министр иностранных дел Британии Джереми Хант почти сразу после скандалов в Хорватии заявил о выделении дополнительных 18 миллионов фунтов на борьбу против "российских фейковых новостей" в странах Восточной Европы. Особый акцент он сделал на Балканах, сказав, что этими деньгами будет поддерживать тамошних "свободных журналистов". Надо полагать, чтобы они писали не вредную правду о хулиганстве британских военных, а полезную правду о России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Читайте также: