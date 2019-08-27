Миссия выполнима: собираем ребенка в школу

Учебный год в Абхазии начинается второго сентября. О том, как готовятся к этому дню родители школьников, читайте в материале.

Конец августа - горячая пора для нас, родителей, ведь нужно успеть подготовить своих детей к началу учебного года. Давление начинает подниматься уже при подсчете необходимых расходов. А если в семье подрастает не один, а двое или даже трое школьников, миссия кажется и вовсе невыполнимой.

Но не будем впадать в панику - впереди долгий учебный год, а это значит, что крепкие нервы нам еще понадобятся. Собрать детей в школу и при этом не потратить целое состояние - можно.

Конечно, чтобы сэкономить всерьез, надо приобретать все необходимое заранее. Но этот совет уже неактуален, и наверняка вы, как и я, только включили режим сборов и, может, прямо сейчас спешно выбираете дневник нужного цвета.

Поехали!

Дружим с другими родителями

Альбомы, тетради, карандаши и другие канцтовары выгоднее всего закупать оптом, на весь класс. Поэтому лучше скооперироваться с другими родителями. Проще всего поддерживать с ними контакт через групповой чат. Если у вас такого еще нет, может быть, стоит его создать?

Серфинг в интернете

Переехав в Абхазию, я стала активным пользователем интернет-магазинов. Тут и широкий ассортимент, и удобный выбор, и скидки. Правда есть неудобный момент с доставкой в Абхазию - плюс две недели ожидания. А если посылка крупная, придется ехать в одно из почтовых отделений Адлера или Сочи - но, как ни крути, выйдет все равно выгоднее.

Строго по списку

Да-да, так же, как с продуктами. Деньги любят счет, поэтому лучше заранее понять, что именно предстоит купить. К слову, сейчас многие школы заранее дают списки всего необходимого. Откажитесь от покупок по принципу "все самое модное и красивое". К примеру, первокласснику не стоит покупать громоздкий трехъярусный пенал - он будет долго искать в нем нужные предметы. Обычно достаточно набора карандашей из 12 цветов, пластилина до 10 цветов, самого простого альбома и красок. Не питайте иллюзий - все канцтовары, независимо от стоимости, будут ломаться, теряться и магическим образом "испаряться", как только попадут в руки вашего ребенка.

Не забудьте провести ревизию и проверить свои домашние запасы - возможно, что-то осталось с прошлого учебного года.

Держим спину ровно

Лучше купить качественный рюкзак с крепкой спинкой, чем дешевое изделие плохого качества, которое не доживет до конца года и придется заплатить дважды.

Книжная эстафета

Тот факт, что учебники у нас приобретают сами родители, сильно бьет по карману. Но разве книги обязательно должны быть новыми? Где еще, как ни в Абхазии, можно бросить клич друзьям и родственникам - нужный набор наверняка у кого-то найдется. Кроме этого, в некоторых магазинах можно приобрести подержанные учебники, а на абхазских сайтах объявлений продаются наборы целиком по вполне демократичным ценам.

Кстати, недавно одна знакомая родительница жаловалась на дороговизну учебников - дескать, пришлось купить новые, потому что со старыми ребенку было бы стыдно перед одноклассниками. То есть как? Во все времена учебники передавались от школьника к школьнику. В нашем детстве мы заботливо "лечили" книги после предыдущего неаккуратного хозяина, с гордостью заполняли формуляры и отдавали другим - по цепочке. А тут вдруг - стыдно! В общем, давайте не забивать головы наших детей подобной ерундой.