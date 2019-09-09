Итоги выборов: Хаджимба нужно стать президентом всех граждан Абхазии

8 сентября в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. Во многих изданиях сообщалось, что такая практика в республике имела место впервые, ранее победители определялись уже в первом туре. С данным тезисом можно согласиться лишь отчасти.

Напомню, что в 2004 году после того, как результаты голосования за кандидатуры президентов были оспорены, а Абхазии предстояло справиться с непростым внутренним кризисом, два фаворита тогдашней гонки Сергей Багапш и Рауль Хаджимба составили управленческий тандем и выиграли повторные выборы. Хотелось бы стразу оговориться. Упоминание кампании-2004 в нынешнем электоральном контексте - не просто дань истории абхазских президентских выборов. Их уроки сегодня более чем актуальны.

Во втором туре завершившихся выборов Рауль Хаджимба, действующий глава республики, получил 47.38%, а его главный конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициниа финишировал с 46.19%. Разрыв минимален! И "серебряный призер" президентской гонки уже заявил о том, что готов оспорить их итоги в судебном порядке. Следовательно, до завершения всех формальных процедур говорить об окончательном определении победителя не представляется возможным.

Сложные компромиссы оппозиции

По итогам первого тура, прошедшего 25 августа, Рауль Хаджимба занял первое место. Но тогда при поведении результатов обратили на себя внимание два момента. Во-первых, по сравнению с выборами пятилетней давности количество избирателей, проголосовавших за действующего президента, сократилось почти вдвое. Обеспечить себе победу в один тур у него не получилось, что уже само по себе вне зависимости от отношения к кандидату лично и к его политике, свидетельствовало о наличии определенных проблем и критического настроя избирателей. Во-вторых, второе и третье место (все с небольшим отрывом от лидера и друг от друга) получили оппозиционные кандидаты Алхас Квициниа и Олег Аршба. Совокупно они собрали больше голосов, чем фаворит избирательной гонки.

Ключевым вопросом в этом контексте стало умение оппонентов власти договориться и выдвинуть некую, пускай, тактическую, программу совместных действий. Но такие договоренности были труднодостижимы. Ведь одно дело критиковать власть, а совсем другое взять солидарную ответственность за республику. Тем паче, что всем, кто наблюдал за ситуацией в Абхазии, было ясно: дело не только в интересах Квициниа и Аршба. Первого кандидата поддерживал Аслан Бжания, которого еще до начала предвыборной борьбы многие рассматривали как одного из фаворитов. В поддержку второго выступил другой "политический тяжеловес" Александр Анкваб. Таким образом, важны были не только непосредственные участники избирательной гонки, но и те персоны, которые по разным причинам не смогли самостоятельно претендовать на президентское кресло.

О том, как сложно шли переговоры оппозиционных кандидатов, свидетельствует тот факт, что Квициниа и Аршба заявили об электоральном альянсе только к вечеру 5 сентября, то есть всего за три дня до голосования во втором туре. В этих консультациях принимали участие не только эти два политика, но и влиятельные представители их команд: Дмитрий Дбар, Олег Барциц, Леонид Лакербая и уже упомянутый выше Александр Анкваб. Время было упущено. Практически десять дней оппозиционеры не могли дать внятного ответа на вопрос, состоится ли их альянс.

История с итогами второго тура в Абхазии снова доказала старую истину. Избиратели - не кошелек, который можно переложить из одного кармана в другой. Но это, что называется, общее правило. Его следует дополнить особенностями абхазской практики. В республике избиратели ориентируются не столько на партии и политические "лейблы", сколько на конкретные личности. Велик и фактор родственных связей, хотя его, конечно же, не стоит превращать в фетиш, и считать, что современное абхазское общество воспроизводит некие социальные реалии XIX столетия. Как бы то ни было, а человек, проголосовавший 25 августа за одного из оппозиционеров, мог быть не готовым поддержать другого.

Даже, несмотря на то, что в канун второго тура они объявили о единстве своих подходов. Не стоит забывать, что на этот раз в выборную гонку вступили десять человек, а до предварительного финиша дошли девять. Пускай они и не набрали достаточного количества голосов, но по факту, могли стать "поставщиками" поддержки для власти.

Новые компромиссы еще впереди

Рауль Хаджимба победил. Он получил возможность продолжить свою деятельность на высшем посту республики в течение еще пяти лет. Но уже в первые минуты после объявления предварительных итогов стало ясно: новая легислатура президента Абхазии легкой не станет. Первый его срок практически весь был наполнен массовыми оппозиционными выступлениями и требованиями досрочной отставки. Второй срок еще и не начат, а оппозиционный кандидат уже собирается оспорить итоги выборов в суде. Сегодня можно с той или иной степенью вероятности предполагать, примет ли он решения судебных инстанций, станет ли настаивать на своей правоте или решится на компромисс.

Впрочем, в том, какое решение примет Квициниа или другие оппозиционеры, велика и роль президента Хаджимба. Сегодня он стоит перед развилкой. Можно праздновать победу и считать этот успех безукоризненным, но можно также и увидеть имеющиеся проблемы, оценить снижение всенародной поддержки и пригласить оппонентов к участию в управлении республикой, а значит, и разделить ответственность за ее судьбу.

В Абхазии было немало примеров, когда и ее власти, и их оппоненты приходили к некоему общему компромиссному решению. Далеко не факт, что в 2004-2005 годов Хаджимба был в восторге от поста вице-президента в команде Сергея Багапша. Но он принял такое решение, понимая, что стремление к отстаиванию своей позиции в первозданной чистоте может усугубить внутренний кризис. Время показало, что в тех обстоятельствах это было оправданное решение.

Сегодня в Абхазии налицо электоральный раскол. Ведь даже если данные 47% на 46% безупречны и не вызывают никаких споров и возражений, очевидно, что без учета мнения практически половины электората республики Хаджимба не сможет стать эффективным президентом. Если, конечно, он не хочет быть руководителем только своих сторонников. Оценивая опыт и знания абхазского лидера, можно заключить, что его интересует стабильность и мир в республике. Как бы то ни было, а одержанная победа не решает всех имеющихся у Абхазии проблем, главная из которых - выработка оптимальной модели развития. С каждым годом трагические события начала 1990-х или 2008 года отдаляются. И впереди вопрос не о самоопределении, как таковом, а о его качестве. Решать эту проблему без привлечения всех активных политических сил республики будет затруднительно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.