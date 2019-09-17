Взрыв котировок: что будет с нефтью и рублем после атаки дронов

Нефтяной рынок лихорадит после атаки беспилотников на крупнейшие нефтяные месторождения в Саудовской Аравии.

На торгах в понедельник фьючерсы Brent подскочили сразу на 19 процентов — до 71 доллара за баррель. Добыча в Саудовской Аравии упала вдвое. Готовы ли ОПЕК и другие игроки заместить выпавшие объемы и как могут развиваться события в дальнейшем — в колонке Натальи Дембинской для РИА Новости.

Что произошло

Нападение дронов произошло в ночь на 14 сентября. Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах".

По информации Министерства внутренних дел королевства, объекты нефтяной инфраструктуры, принадлежащие государственной Saudi Aramco, атаковали десять беспилотников.

Первой целью стал НПЗ "Абкаик" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире мощностью более 9,8 миллиона баррелей в сутки. В прошлом году через него проходила половина добытой в Саудовской Аравии нефти, в том числе с Гавара — крупнейшего в мире месторождения с традиционными запасами, оцениваемыми в 48,5 миллиарда баррелей жидких углеводородов. Добыча там достигала 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Второй удар пришелся по нефтяному месторождению Хурайс с объемом добычи в 1,5 миллиона баррелей в сутки. Запасы — 20,1 миллиарда баррелей.

В результате добыча в Саудовской Аравии упала вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в день. Это более пяти процентов мирового оборота нефти. Рынок отреагировал незамедлительно. Фьючерсы Brent 16 сентября взлетели сразу на 19 процентов — до 71 доллара за баррель.

Если перебои на месторождении Абкаик продлятся более шести недель, котировки могут достичь 75 долларов, предупредил один из крупнейших американских инвестбанков Goldman Sachs. Но и это, скорее всего, не предел: некоторые эксперты прогнозируют 100 долларов за "бочку".

Представители Aramco заявили, что добычу удастся восстановить в кратчайшие сроки. Как сообщает Bloomberg, компания уже запустила резервные месторождения, чтобы компенсировать потери.

Впрочем, аналитики настроены пессимистично и не исключают, что в стране разразится полномасштабный нефтяной кризис. По самым реалистичным прогнозам, ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождения, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов.

Сто долларов за баррель

Смогут ли другие игроки восполнить грозящий рынку огромный дефицит предложения? Эксперты в этом сильно сомневаются.

Потенциально США могут увеличить экспорт на миллион баррелей в сутки (с трех до четырех миллионов). Министерство энергетики сообщило, что для стабилизации рынка Вашингтон готов выбросить из стратегических запасов 630 миллионов баррелей.

"На самом деле, атака на саудовские месторождения выгодна американцам: для производителей вооружений это прекрасная возможность продать саудитам новые системы ПВО, — замечает Александр Разуваев, руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари". — И, естественно, обвал предложения нефти очень на руку сланцевикам".

Что же касается других крупнейших экспортеров нефти — ОАЭ, России, Кувейта и Ирака, то они смогут увеличить добычу лишь на несколько сотен тысяч баррелей. При этом Иран и Венесуэла участвовать в замещении саудовской нефти не в состоянии из-за санкций США.

Тем не менее дефицита опасаться не стоит. Как указал глава российского Минэнерго Александр Новак, коммерческих мировых запасов достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть недостаток черного золота. Он также уточнил, что пока неясно, будет ли Россия наращивать добычу: все зависит от того, как саудиты оценят последствия атаки дронов на Saudi Aramco.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо тоже считает, что нет оснований для паники. "Саудовская Аравия обладает обильными запасами нефти, поэтому увеличивать добычу странам ОПЕК и заключившими с ними соглашение странам, включая Россию, не надо", — подчеркнул он.

Нечем заменить

Между тем, по оценкам консалтингового агентства Rystad Energy, запасов сырой нефти в Саудовской Аравии хватит примерно на 26 дней, после чего не исключен коллапс предложения.

"Мир даже близко не способен заменить более пяти миллионов баррелей в день, которые экспортировала Саудовская Аравия. Если остановка добычи продлится более десяти дней, ситуация с поставками сырой нефти рискует стать критической, поскольку объемы экспортных альтернативных поставок глобально ограничены", — говорит руководитель подразделения исследования нефтяного рынка в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Таким образом, уже вскоре мировой рынок может столкнуться с нехваткой 150 миллионов баррелей в месяц. И это отправит котировки к трехзначным показателям — до 100 долларов за баррель.

Добывающим странам подобный сценарий очень выгоден. Сильно подорожавшая нефть уже поддержала российскую валюту. Курс евро опустился до 70,59 рубля, доллар упал ниже 64-х — впервые с 1 августа. Российский бюджет выигрывает от роста нефтяных цен, но вряд ли это продлится долго.

В частности, глава консалтинговой компании в нефтяной отрасли FGE Ферейдун Фешараки назвал столь резкий скачок нефтяных котировок "преувеличенным", выразив мнение, что цены, вероятно, упадут в течение следующих нескольких дней.

"Рынок был "достаточно сбалансированным" перед атакой йеменских беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Международное энергетическое агентство и некоторые крупные страны-потребители располагают солидными запасами нефти", — уточнил он. В конечном итоге котировки подрастут лишь на два-три доллара за баррель и останутся на этом уровне.

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