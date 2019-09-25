"Наш друг Путин". Что Мадуро ищет на "российской родине"

Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран в выборы в латиноамериканской стране.

Николас Мадуро со "скорым визитом" прибыл в Москву. Переговоры с Владимиром Путиным не ограничились темами военного и экономического сотрудничества. Для президента Венесуэлы куда важнее другое: международное давление усиливается, а фото с российским лидером на первых полосах газет покажет, что Каракас есть кому поддержать, пишет Софья Мельничук в колонке для РИА Новости.

Скорый визит

Мадуро хотел приехать в Москву еще в июле и даже анонсировал соглашения с российскими компаниями и правительством "на благо народа". Но подготовка визита началась лишь спустя два месяца. Глава Венесуэлы должен был принять участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Однако планы резко изменились: Владимир Путин принял его днем раньше. И не в Сочи, а в Кремле.

"Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами", — заявил Мадуро, едва приземлившись в столице России.

"Будет встреча один на один", — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. После этого в формате рабочего завтрака пройдут российско-венесуэльские переговоры.

Мадуро намерен встретиться не только с Путиным, которого он назвал "нашим другом", но и с группой бизнесменов, чтобы "найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере".

По словам Пескова, лидеры также обсудят уже реализуемые проекты. Однако подписания каких-либо документов по итогам встречи не планируется. "Обменяются мнениями и о региональных делах, прежде всего, иберо-американских, затронут тему прямого вмешательства в иберо-американские дела со стороны третьих лиц, третьих государств", — пояснил представитель Кремля.

© Sputnik / Сергей Гунеев Президент РФ В. Путин встретился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро

Политическая цель

"Скорый визит" Мадуро, скорее всего, продиктован желанием напомнить миру: Россия поддерживает Венесуэлу, считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.

"Во внутриполитической ситуации в Венесуэле произошла подвижка, — отметил эксперт. — На прошлой неделе Мадуро заключил с миноритариями Национальной ассамблеи, контролируемой оппозицией, соглашение о сотрудничестве, на что его политические оппоненты отреагировали резко".

Теперь в парламент вернутся представители правящей партии. Поэтому лидер оппозиции — самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо назвал такой маневр ловушкой.

Но для Мадуро сейчас важны и внешние факторы, отмечает эксперт Центра изучения кризисного общества Татьяна Русакова. "Скорее всего, Мадуро приезжает, чтобы его фото с Путиным появилось в мировой прессе. Это сигнал и оппозиции, и международному сообществу, и Китаю: Россия до сих пор с ним", — пояснила она.

Помимо оппозиции, по словам Русаковой, задуматься должны и страны — участницы Организации американских государств, из которой Каракас вышел в апреле. Двадцать третьего сентября стало известно, что ОАГ ввела ограничительные меры против структур и личностей, близких к президенту Мадуро. В России такое решение вызвало озабоченность.

В начале августа о новых санкциях в отношении Каракаса объявил и Вашингтон. В связи с этим, возможно, Путин и Мадуро обсудят выделение очередных кредитов, допускает эксперт. "Ограничительные меры сильно ударили по и без того слабой экономике", — подчеркнула она.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин встретился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро

Крепкое сотрудничество

В нынешнем году это первый визит Мадуро в Россию, но правительственные делегации Венесуэлы регулярно посещают Москву. В августе на переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прилетала вице-президент республики Делси Родригес. Она также встретилась с российскими предпринимателями.

Военно-техническое сотрудничество между странами развивается с начала нулевых. За океан отправлялись российские многоцелевые самолеты, зенитные ракетные комплексы, бронемашины, танки, системы залпового огня. А в 2019-м в Венесуэле должно завершиться строительство заводов-производителей автоматов АК-103.

"В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне", — сказал Мадуро за день до вылета в Москву.

Другое приоритетное направление — энергетика. Вместе с венесуэльской нефтегазовой госкомпанией PDVSA осуществляет проекты "Роснефть". Во время предыдущего визита Мадуро в декабре 2018 года было решено, что Россия направит пять миллиардов долларов инвестиций в венесуэльский нефтепром.

Отдельным пунктом выделяют долговые обязательства Каракаса перед Москвой — крупнейшим кредитором страны. С 2009 года Венесуэла покупала российское вооружение в кредит. Однако Каракас не погасил обязательства в срок. После того как долг несколько раз реструктурировали, было решено, что Боливарианская Республика вернет России 3,15 миллиарда долларов в течение десяти лет.

© Sputnik / Михаил Климентьев Встреча президента РФ В. Путина с президентом Венесуэлы Н. Мадуро

Венесуэла в кризисе

Ситуация в самой Венесуэле далека от стабильной. По оценкам Международной контактной группы, из страны бежали 4,3 миллиона человек. Причиной исхода стал экономический кризис, усилившийся после введения санкционного режима. Уровень инфляции в 2018 году достиг 1 370 000 процентов. Безработица составила 34,3 процента.

К экономическим проблемам в январе 2019 года добавились и политические потрясения. После неудавшегося госпереворота США признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом страны и начали поэтапно вводить санкции. Лояльные режиму военные смогли подавить мятеж, однако Вашингтон по-прежнему настаивает на уходе Мадуро с поста президента, называя его бывшим лидером страны.

"Военные более или менее солидарны с Мадуро. Никто массово не переходит на сторону оппозиции, поэтому его положение устойчиво. А вот оппозиция оказалась в странной ситуации: уличные протесты себя исчерпали, дипломатия не работает. При этом все стороны понимают, что интервенция губительна", — пояснила Татьяна Русакова. На этом фоне, подытоживает эксперт, оппозиция выглядит слабее власти.

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