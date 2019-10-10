Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить

Опубликованный на днях доклад Всемирной организации здравоохранения утверждает, что за последние 15 лет потребление алкоголя в России уменьшилось на 43%.

Многие специалисты полагают, что именно это стало ключевой причиной снижения смертности на 39% у мужчин и на 36% у женщин. Средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году достигла исторического максимума: 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин, пишет автор РИА Новости Сергей Мардан.

ВОЗ признала то, что мы и так давно видим сами. Россия стремительно трезвеет.

Стереотипный голливудский образ русского, который в любой ситуации достает бутылку водки и пьет ее, не жмурясь, со словами "na zdorovie", давно вызывает недоумение у отечественного зрителя. И дело совсем не в том, что водку мы без закуски не пьем. Мы ее вообще в последнее время перестаем пить.

Генеральный директор одной из крупнейших российских водочных компаний в недавнем интервью рассказывал, что они активно закладывают на юге России виноградники, чтобы производить вино, а также начали делать российский джин и виски. Но никакого энтузиазма в словах топ-менеджера я не почувствовал. Водочная компания в России вынуждена сокращать производство водки, потому что ее не покупают. Виданое ли это дело?

Чиновники и депутаты тем временем соревнуются в том, кто внес наибольший вклад в дело антиалкогольной борьбы.

Одни говорят, что решающую роль сыграли алкогольные акцизы и минимальная цена на водку, которые ежегодно повышались с 2003 года. Другие рапортуют, что ограничение продажи алкоголя в вечернее время отвратило граждан от пагубной привычки.

Только мне кажется, что причина совсем не в этом. И водка за 230 рублей — это все равно "дешевле грязи". И в 23:00 на кассах алкомаркетов не стоят очереди, чтобы затариться горючим про запас. Мы просто стали очень мало пить.

Классический образ забулдыги-алкоголика, который эксплуатировала советская карикатура, человеком моложе 40 лет вообще не будет "прочитан". Он таких персонажей зачастую просто не видит.

Репризу Райкина про "в греческом зале" современному зрителю придется долго объяснять, чтобы он хотя бы уловил смысл этого паясничанья. Про то, что это больше не смешно, и говорить нечего.

И речь идет не только о Москве или о городах-миллионниках. Спиваться перестала малая Россия, бессчетные райцентры, одноэтажные пригороды, где десятилетиями каждый вечер сопровождался пьяными криками, скандалами и драками.

Кто помнит, как по-черному пила советская деревня, впадает в изумление, когда видит, до какой степени тихо и патриархально стали жить российские села.

Если 40 лет назад в 6 вечера в одном рязанском селе я не встретил на улице ни одного (!) трезвого мужика, то летом 2019-го вид двух пьяненьких работяг у продуктового магазина в новгородском поселке создавал ощущение какой-то фальшивой театральной декорации. Они слишком выделялись из общей массы. Весь остальной народ был до неприличия трезв, включая дачников.

Некоторые оптимисты объясняют смену ключевой поведенческой модели необыкновенно выросшим уровнем просвещенности русского человека и тем, что он повидал цивилизованный мир, но мне это объяснение кажется уместным только в устах наивной институтки.

Это беспощадный капитализм выпил всю нашу водку и не подавился.

Водка напиток строгий. Он приучает к дисциплине и учит основам планирования личного времени.

Если ты сегодня вечером твердо решил выпить бутылку водки, тогда ты берешь список дел на завтра, зачеркиваешь их все и относишь в раздел "на потом". Потому что завтра никаких дел не будет. Весь этот день будет посвящен тяжелому похмелью.

Современное общество не приветствует такую рассудительность. Прежде всего, очень трудно найти такого работодателя, который на свой вопрос: "Почему тебя три дня не было на работе?" мог бы спокойно выслушать честный ответ: "Я забухал. Извините".

Скорее всего, ты столкнешься со стеной непонимания и мерзавец-начальник с пустыми глазами тебя немедленно вышвырнет на улицу. Вместе с ипотечным кредитом и неоплаченным передним зубом жены.

Главной составляющей советского пьянства была железная уверенность в завтрашнем дне.

Где теперь та уверенность? Уверенным по-прежнему можно быть только в похмелье, а вот во всем остальном, что касается работы и заработка, однозначной уверенности нет.

Ну и как тут пить, пребывая в таком нервическом состоянии?

Если где и бухают русские до полного изумления, так это в турецких олинклюзивах. Там можно выключить все системы контроля и попытаться снять накопившийся стресс традиционным дедовским методом: смешивая джин, пиво и ром. Поэтому и остаются дежурной новостью в лентах новостей пьяные инциденты с отпускниками на борту самолетов. Многие пускаются во все тяжкие уже в дьюти-фри, и то, что они употребляют во время поездки, в статистику ВОЗ, конечно, не попадает.

Тотальная автомобилизация и зверские штрафы ГАИ выбили из большой алкогольной игры практически всех автовладельцев. Утренний выхлоп нынче стоит от одного года лишения прав.

Даже пресловутая пятница для пьянства совершенно не годится. Это работает только для людей праздных, а у взрослого семейного мужчины выходные расписаны под завязку сотней самых разных домашних дел, на которые в будни нет ни минуты. Потому что в будни приходится впахивать от рассвета до заката.

В СССР водка выполняла важную функцию культурного досуга и средства социальной коммуникации. Надо признать, за 15 последних лет времени на досуг и живое человеческое общение тоже сильно поубавилось.

Дружба в стандартном формате — гараж, баня, охота — съедает слишком много времени, да и деньги на нее тоже нужны. Проще и дешевле сесть за компьютер и скоротать вечерок за игрой в танки или "доту".

И кстати. Компьютерные игры требуют хорошей координации. Так что даже пиво тут не прокатит. Только полная, стерильная, космическая трезвость.

Алкоголь вытесняется из жизни в область какой-то полной архаики. Против него все. Растущее потребление, которое требует работать все больше.

Гигантское количество развлечений, которые эмоционально гораздо мощнее алкоголя и сетевая зависимость явно сильнее алкогольной. И конечно, растущее одиночество современного человека, его социальная атомизация. А пить в одиночку бессмысленно и скучно.

Не исключено, что однажды алкоголь вернется к своей первоначальной функции — ритуальной. Когда борцы за традицию и возвращение к истокам начнут собираться в тайных местах и, начиная собрание, будут произносить священную формулу для посвященных: "Ты меня уважаешь?"

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