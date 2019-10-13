"Зачем нам этот Донбасс": на Украине предлагают отсечь опасный регион

Украинская сторона, как и ожидалось, сорвала разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе. Зеленскому хватило пары дней очередного шоу патриотов на Майдане с угрозами и воплями о капитуляции, чтобы снова дать задний ход.

В район широко анонсированного разведения отправились передовые отряды карателей под руководством главнаци Белецкого, там они практически беспрепятственно смогли попасть на закрытую территорию и устроили свой традиционный шабаш с использованием горстки местных кликуш. Публика же увидела очередной акт борьбы нанайских мальчиков, которую ведут праворадикальные активисты и якобы пытающиеся их обуздать вялые силы правопорядка. И те и другие подчиняются министру внутренних дел Арсену Авакову и прилежно исполняют пьесу по написанному им сценарию, пишет в материале РИА Новости Нюра Н. Берг.

А тем временем украинские политические мыслители радуют граждан своими сценариями развития той же темы. Самая острая мода последних дней — внушение гражданскому обществу идеи о том, что никакая реинтеграция больше не нужна. Донбасс вообще не нужен. Более того, он опасен, поэтому благом будет от него отказаться.

Конечно, нечто подобное в том или ином виде мы слышали все годы украинской незалежности. Этот промышленный регион с высокой концентрацией высокообразованных городских жителей всегда отчетливо диссонировал с проектом аграрной во всех отношениях страны, строящей государствообразующий миф на героизации гитлеровских коллаборационистов и эстетике снопа и вышиванки. Жителей Донбасса всегда было модно изображать быдлом, никогда не интересоваться их мнением, но охотно пользоваться плодами их тяжелого труда. На донбасских покрикивали, их обличали в недостаточной украинскости и пытались перевоспитывать — впрочем, без особых успехов. После Майдана и последовавших за ним известных событий донбасских обещали вешать и свежевать, причем громче всех к этому призывали граждане с высшим образованием и даже доктора наук, но рефреном при этом звучала обязательная мантра про единую страну и обещание ни за что и никому не отдать территории — или украинские, или безлюдные.

Однако в последние дни именно тема ампутации региона встала в полный рост в связи с реализацией пресловутой "формулы Штайнмайера", которую Украина подписала, но выполнять не хочет, — ей не велят влиятельные нацистские группировки, контролирующие гражданское общество и власть.

Ситуация получилась тяжелая, очевидный цугцванг лезет в глаза изо всех щелей, и представить себе, что Украина таки выполнит план немецкого президента по реализации подписанных Петром Порошенко Минских соглашений, признаемся честно, совершенно невозможно. Там ведь на каждом шагу очевидная зрада. © Sputnik / Стрингер "Формула Штайнмайера" как урок для Киева

Если их выполнить, то вымечтанный проект унитарного этнократического государства летит ко всем чертям. Ведь тогда каждый регион захочет особого статуса, и страшный сон украинского националиста — федеративное устройство страны может стать явью. Хотя, казалось бы, главные патроны и кураторы Украины сплошь федерации.

И все же нет той сложной задачи, которая была бы неразрешима для украинских политологов. Поскольку вирус федерализации может быть заброшен с территории ЛДНР, эта часть Украины, предлагают лидеры общественного мнения, должна быть просто отсечена как гангренозная ткань, как токсичный орган, угрожающий метаболизму Неньки. Все это не фигуры речи и красоты стиля, а прямые цитаты из текстов, которые во множестве появились на страницах социальных сетей, зажигая все новые и новые группы диванных пассионариев.

Итак, что же конкретно предлагают специалисты по управлению фирменным украинским уроборосом "Перемога — ганьба — зрада — и снова перемога"?

А вот что. Прежде всего, необходимо продолжить расчеловечивание проживающих на территориях "сепаратистов, террористов и их пособников". С этим проблем никогда не было, все помнят про колорадских жуков, одесские шашлычки и прочие затейливые определения для сограждан, которых желательно купировать. Теперь акцент делается на том, что нужно отринуть сочувствие и скорбь и перестать ныть, что там, мол, наши сограждане. Потому что если украинцы не перестанут быть слабаками и не отбросят сентиментальность, то "наш враг будет резать нас кусками".

Призыв, разумеется, тут же поддержали взволнованные комментаторы, приведшие примеры ущербности жителей Донбасса, которым, кроме денег, ничего не нужно, которые требуют только своих пенсий, а на Украину им начхать. Поэтому-де вернуть их в состав Цеевропы было бы крайне опасной затеей, — ведь патриотизмом там не пахнет. "Нам, — пишет один из промоутеров идеи, — самим не хватает пенсий, поэтому мы должны быть экономными, жестокими и не давать им сосать наши скудные соки". Стоит заметить между тем, что большинство луганских и донецких предприятий продолжают платить налоги в бюджет Украины, а свои пенсии граждане заработали долгими десятилетиями отчислений в ПФ.

После того как степень дегуманизации соотечественников достигнет желаемого уровня, отсечь их от здорового и крепкого тела Неньки станет совсем просто. И уже налегке шагать к великой евроатлантической интеграции, тем более что кураторы согласны не видеть ни праворадикального шабаша, ни колоссальной коррупции, ни расизма.

То есть, предлагают политологи, странным образом вторя подобным, хотя и более аккуратным речам министра иностранных дел Украины Пристайко, хватит бороться за этот никчемный ядовитый регион, без него будет намного лучше.

"Позвольте, а что же мы воевали пять с половиной лет, оставили на полях сражений тысячи и тысячи лучших представителей патриотических сил и несчастных призывников?" — спрашивают критики этой идеи. Им сурово отвечают: оставили, и хватит. Больше воевать не за что. Виноград оказался зеленым.

"Хм, а если Россия угрозами и шантажом заставит взять ОРДЛО назад? Если предавшее нас мировое сообщество, которое всегда было за нас, а теперь внезапно разлюбило, будет настаивать на выполнении соглашений и формул под угрозой санкций?" — волнуются аналитики. На это тоже есть методы у творчески мыслящих граждан. Тогда, говорят они, как бы впадая в тотальную амнезию о том, что рецепты уже им прописаны пошагово и бескомпромиссно, мы будем вынуждены принять Донбасс назад, но на наших условиях.

Каковы же эти условия? Они более или менее известны.

1. Тотальные зачистки с наказанием всех сотрудничавших с "режимом" — включая не только местную милицию, но и сотрудников МЧС, работников социальных служб, пенсионного фонда, а некоторые предлагают подвергнуть фильтрации даже врачей и учителей. Особенно учителей. Средства зачисток указываются самые смелые.

2. Отказ Донбассу в проведении общеукраинских реформ вроде деолигархизации, борьбы с коррупцией, децентрализации, либерализации и прочих прекрасных нововведений. Обязать ЛДНР жить в условиях власти кланов, пока Украина рвет удила в стремительном продвижении к цивилизованному обустройству.

3. И главное. Раз уж "чемодан без ручки" навязывается Украине извне, теоретики предлагают развести войска, обменяться пленными, возобновить торговые отношения и закрыть тему. А если кому такой вариант не нравится, то пусть тот идет лесом.

Вброшена ли идея отказа от региона собственными ментальными усилиями политологов, или они получили госзаказ от власти, которая устами Вадима Пристайко назвала такой вариант развития событий вполне себе приемлемым, — не так уж и важно. Главное, что многочисленные тексты похожего свойства активно разгоняются по соцсетям и телеэфирам.

Но, как всегда на Украине, в полном соответствии с плюрализмом в одной государственной голове навстречу этому тренду одновременно усиливается активность нацистских группировок, науськиваемых в том числе подписантом Минских соглашений и параллельно борцом с капитуляцией Петром Порошенко. Эти натурально вопят о вооруженном возвращении территории и войне без конца.

Власть под управлением Зеленского, таким образом, верна себе. Ее фирменный стиль ни с чем не спутать, и заключается он в манере делать диаметрально противоположные заявления о намерениях иногда даже несколько раз в день, а также поощрять всех ястребов одновременно — как тех, кто желает отсечь токсичный регион, так и тех, кто требует вернуть его любой ценой.

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