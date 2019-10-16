"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток

к переговорам российского лидера в Эр-Рияде и Абу-Даби приковано внимание как дипломатов, так и нефтяных трейдеров, а западные журналисты, которые привыкли к тому, что все важные решения на мировом уровне принимаются в Вашингтоне или, в самом крайнем случае, в Брюсселе, испытывают по этому поводу самые негативные эмоции, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

"Путин прибывает в Саудовскую Аравию как "создатель королей" на Ближнем Востоке", — под таким заголовком выходит материал о визите, опубликованный в британской The Independent. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Энергетика, политика, космос и инвестиции: Путин об отношениях с ОАЭ

Судя по риторике западных СМИ, дипломатическое турне российского лидера беспокоит их по нескольким причинам. Во-первых, рвется в лоскуты дискурс о дипломатической изоляции России. Истребители, которые расчерчивают небо над Абу-Даби в цвета российского флага, и по-настоящему королевский прием, который Путину был оказан в Эр-Рияде, — зримые символы того, что никакой изоляции нет, а есть растущее влияние в одном из ключевых регионов планеты. Дополнительная соль на раны американскому самолюбию — это понимание того, что российского президента так встречают в столицах стран, которые считаются традиционными американскими союзниками.

Например, если посмотреть на то, как эти визиты интерпретирует влиятельное американское издание The Washington Post, можно почувствовать ту ревность, с которой в США смотрят на сближение России и государств Персидского залива: "(Визит Владимира Путина. — Прим. ред.) свидетельствует о продолжающемся потеплении между Россией и двумя государствами Персидского залива, которые были традиционно западными союзниками, мало связанными с Москвой во время холодной войны и до недавнего времени поддерживавшими с ней относительно скромные торговые связи. Это часть стратегии, которая ставит Москву в центр ближневосточной политики. Путин недавно объявил, что намерен посетить другого союзника США, Израиль, в начале следующего года".

Наши геополитические оппоненты привыкли, что любой дипломатический успех Кремля можно попробовать списать на один из нескольких традиционных факторов: восстановление связей времен холодной войны, зависимость от поставок российской нефти и газа или желание какой-то "страны-изгоя" найти себе некое геополитическое прикрытие для защиты от гнева Вашингтона. А тут получается нечто, что самым болезненным образом демонстрирует правоту недавнего заявления Эммануэля Макрона о конце западной гегемонии: с Россией сближаются страны, которые традиционно считаются западными союзниками. На фоне очевидного провала американской политики в Сирии этот интерес ближневосточных союзников США к интенсификации сотрудничества с Россией смотрится особенно впечатляюще.

Нефтегазовый аспект ближневосточного турне Владимира Путина тоже очень важен: именно российско-саудовское взаимодействие оказывает ключевое влияние на тактику и стратегию нефтяного альянса ОПЕК + Россия, от решений которого зависит мировой энергетический рынок. Визит российского президента происходит в контексте медленного осознания американским экспертным и бизнес-сообществом того, что "сланцевая революция", а значит, и надежды на долгосрочную энергетическую независимость и на то, что США смогут "залить мировой рынок дешевой нефтью", постепенно сходят на нет.

Американское агенство деловой информации Bloomberg пишет:

"Американский сланцевый бум привел мир к стремительному росту добычи. Сейчас рост замедлился, и над сланцами нависли тучи… Финансирование уже не так обильно для отрасли, которая за последнее десятилетие сожгла почти 200 миллиардов долларов. Доступ к капиталу особенно важен для сланцевых компаний из-за быстрого падения добычи скважин. Добыча на фрекинг-скважинах падает в первый год на 70 процентов по сравнению с пятью процентами при обычном вертикальном бурении, а это означает, что постоянно требуются новые скважины. Как только деньги на бурение истощаются, добыча быстро истощается следом".

Если тренд, зафиксированный американскими деловыми СМИ, будет продолжаться, то влияние тандема Москва — Эр-Рияд на мировой рынок энергоносителей вырастет еще сильнее, а вместе с влиянием на нефтегазовые потоки всегда растет и политическое влияние.

Агентство Рейтер сообщает о том, что в ходе переговоров в Эр-Рияде министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что нефтедобытчики, участвующие в "сделке ОПЕК + Россия", демонстрируют приверженность к исполнению взятых на себя обязательств, а его российский коллега подчеркнул, что переговоров об изменении "сделки" не идет. В этом контексте можно смело предположить, что это сообщение Рейтер сильно расстроит президента США Трампа, который вот уже много месяцев добивается (в основном, через твиттер), чтобы ОПЕК в целом и Саудовская Аравия в частности опустили цены на нефть.

Более того, нефтяной альянс по линии Россия — ОПЕК становится долгосрочным. Как подчеркнул министр энергетики Российской Федерации Александр Новак: "По инициативе Королевства Саудовской Аравии и Российской Федерации была подготовлена хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и не ОПЕК", отметив, что подписание этого долгосрочного документа "подчеркивает наше долгосрочное сотрудничество между нашими странами, наши общие цели".

Перефразируя известную формулу, можно сказать, что Эр-Рияд исходит из логики, что лучше с Путиным заработать на дорогой нефти, чем с Трампом потерять деньги на дешевой, и вообще, как показывает практика, симпатии Вашингтона почему-то не превращаются в деньги.

Кстати, саудовские и эмиратские деньги активно ищут пути для инвестиций в Россию, а также для покупки товаров и услуг российских компаний.

Как уже сообщалось, "Российский фонд прямых инвестиций на полях визита президента Российской Федерации Владимира Путина в ОАЭ планирует подписать десять инвестиционных соглашений на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов", a The National сообщает о подписании 17 саудовско-российских договоров и меморандумов в сфере нефтедобычи, космоса, логистики и даже искусственного интеллекта.

Впрочем, цифры и договоры не передают самого главного — ощущения, что в странах, которые посетил президент России, его встречали как лидера настоящей сверхдержавы. Ему хотели показать лучшее, рядовые граждане встречали его как мировую знаменитость, а наследный принц ОАЭ Мухаммед аль-Нахайян назвал Владимира Путина "братом и другом", заявив, что Москва для принца — "второй дом".

Россия не просто разорвала в клочья любые попытки дипломатической изоляции, а добилась радикальных дипломатических побед в ключевом регионе планеты. Особенно приятно, что это произошло несмотря на все усилия Вашингтона, который до сих пор не может понять, как получилось, что Россия стала единственным мировым игроком, с которым на Ближнем Востоке хотят дружить и сотрудничать абсолютно все страны, включая старых американских союзников.

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