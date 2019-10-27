Энергетика: "зеленое украинское чудо" готовится к последнему броску

На Украине продолжается бум возобновляемой энергетики. В текущем году (данные за три квартала) установлено уже 2,5 гигаватта. А всего мощность ветряков и солнечных модулей уже превысила четыре гигаватта.

В России только к 2024 году появится пять гигаватт "зеленых" мощностей. Как нетрудно заметить, большая часть мощностей всех украинских ВИЭ была запущена именно в этом году, фактически весь взрывной рост обеспечен текущим годом, пишет Александр Собко в колонке для РИА Новости.

Почему?

Во-первых, падают цены на само оборудование для производства возобновляемой электроэнергии. Но откладывать строительство объектов ВИЭ и ждать дальнейшего снижения смысла нет. Предполагается, что для промышленных ветро- и солнечных станций, за некоторыми исключениями, со следующего года отборы объектов ВИЭ будут уже проходить по принципу аукционов. Фиксированный и высокий так называемый зеленый тариф выкупа такой электроэнергии отменят. Для остальных участников (небольшие промышленные энергообъекты, домохозяйства) фиксированные зеленые тарифы сохранятся, но значительно снизятся (в среднем на 25%, в последующие годы также предполагается снижение, но не столь резкое). Разумеется, сейчас все участники рынка хотят успеть запрыгнуть в уходящий поезд.

Возобновляемую энергетику Украины можно разделить на три большие группы. Во-первых, это промышленные ветряные станции. Во-вторых, промышленные солнечные станции (на них приходится основная часть ВИЭ). В-третьих, это солнечные станции домохозяйств, которым мы сейчас уделим основное внимание. Впрочем, выводы, с некоторыми оговорками, можно распространить и на две первые группы.

Признаться, чтение специализированных форумов по украинским домашним солнечным электростанциям чем-то завораживает. Нюансы отрасли, которые мы привыкли получать из специализированных обзоров, обсуждаются в самом практическом смысле, ведь от этого напрямую зависят доходы участников. К примеру, там обсуждается, почему лучше отдавать предпочтение солнечным станциям на земле, а не на крышах (трудно найти крышу с оптимальной ориентацией на юг и наклоном, а кроме того, на крыше солнечные панели сильнее нагреваются, а поэтому падает их выработка). И множество других, столь же практических вопросов.

И можно было бы только порадоваться за соседей, но нельзя не напомнить, что всего около 12 тысяч домохозяйств воспользовались новыми возможностями, а это около одной тысячной (или 0,1%) от их общего числа.

Ведь для экономии на масштабах и осмысленного экономического эффекта лучше подключать все разрешенные 30 киловатт мощности, что по деньгам выходит примерно в 30 тысяч долларов (около тысячи долларов за киловатт мощности). Результат — доходность от 16 до 25% годовых в зависимости от региона (влияет на уровень инсоляции) и экономии на расходах при строительстве домашней солнечной электростанции. Причем доходы — в валюте, так как платежи за зеленую энергию на Украине привязаны к евро.

Правда, тут стоит напомнить, что зеленый тариф зафиксирован на ближайшие десять лет. Но фактически за четыре-шесть лет затраты полностью отбиваются. Потом еще пять лет можно получать сверхприбыль, а в дальнейшем — фактически бесплатно пользоваться собственной солнечной станцией на 30 киловатт пиковой мощности, что дает в среднем по суткам 3,3-4,5 киловатта мощности (более чем достаточно для среднего домохозяйства). Далее ставим аккумулятор для сглаживания суточных неравномерностей, и в результате — полная независимость от единой энергосистемы на фоне не такого уж понятного будущего централизованной украинской энергетики.

Словом, хотя осуждать домохозяйства, участвующие в этой истории, нельзя, понятно, что аттракцион невиданной щедрости возможен только за счет всей энергосистемы, то есть в итоге за счет всего населения.

Конечно, над этой схемой нависает и угроза отмена повышенного тарифа выкупа зеленой энергии. Напомним, что в мае зеленый тариф частников для солнечных электростанций (СЭС) на земле уже предлагалось отменить, а оставить повышенные платежи только для солнечных модулей на крышах.

Откуда такие высокие доходности, тоже понятно. Источник быстрой окупаемости и/или сверхприбыли — в завышенных тарифах. Цена выкупа, за вычетом налогов, сейчас составляет для домашних СЭС около 0,15 евро за киловатт-час. Для промышленных тариф ненамного ниже. В любом случае цены выкупа значительно выше цен мировой солнечной энергетики.

Разумеется, те же самые соображения уместны и по отношению к промышленным солнечным, а также ветряным станциям. Но если частные владельцы установок ВИЭ — средний класс, то в случае промышленных ВИЭ — это и олигархи, и иностранные фонды и компании.

И весь повышенный тариф оплачивается из общего котла. В результате во втором квартале 2019 года ВИЭ на Украине выработали 3,3% электроэнергии, но получили 13,6% средств энергорынка! В третьем квартале выработка ВИЭ выросла до 4,9%. Долю средств от всего рынка уже можно прикинуть (напрямую экстраполировать не будем из-за начавшейся с 1 июля реформы энергорынка, которая может дать некоторые ценовые перекосы). Дальше будет хуже.

В результате Зеленский уже обсуждает возможность снижения тарифов, хотя маловероятно, что инвесторы в украинские ВИЭ пойдут на ретроспективное снижение цен для уже запущенных станций.

Так или иначе, сейчас участники рынка торопятся зафиксировать применительно к себе старые, крайне выгодные им правила. Чего ожидать дальше, в следующем году? Очевидно, что темпы роста мощностей ВИЭ снизятся. Интересны и цены на новых аукционах, если они состоятся. Одновременно не исключено, что даже при стагнации ввода новых ВИЭ выработка и платежи будут только расти.

Неудивительно, если некоторые участники рынка постараются зафиксировать в этом году максимальные мощности "по присоединению", а физическое наполнение новых станций ВИЭ объектами генерации завершится уже в следующем году.

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