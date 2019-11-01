Грета Тунберг как угроза глобализации

Наивные российские обыватели дружно смеялись над Гретой Тунберг, не понимая, в чем причина всемирного энтузиазма и почему вроде бы серьезные люди так носятся со странной 16-летней девочкой, которая из всех проблем выбрала самую неочевидную — глобальное потепление.

Однако крупный бизнес к новой политической "звезде" отнесся очень серьезно. То, что нам показалось очередным сюжетом из ток-шоу для домохозяек, рассматривают как серьезный тренд в изменении общественных настроений на двух самых больших мировых рынках — американском и европейском, пишет колумнист РИА Новости Сергей Мардан.

В числе главных виновников глобального изменения климата Грета Тунберг называла неумеренное и бездумное потребление.

С ответным заявлением по этому поводу выступил на прошлой неделе генеральный директор одной из крупнейших в мире компаний — производителей одежды H&M Карл-Йохан Петерсон. Компания — кстати, как и сама Грета, — из Швеции.

Петерсон сказал буквально следующее: "Движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу".

Честность или цинизм (кому как нравится) этой фразы просто потрясающая. Компания H&M в какой-то степени является олицетворением той глобальной экономической модели, которая доминирует в мире последние 40 лет. Эта экономика изменила весь мир, который условно относится к "цивилизованному", сформировала совершенно новый образ жизни и нового человека. Человека потребляющего.

Десятки тысяч компаний по всему миру кровно заинтересованы в распространении этого человеческого вида. Потому что без постоянного роста потребления товаров и услуг и, соответственно, роста продаж компании просто ждет крах. Так сегодня работает экономика.

Биржи по всему миру продают инвесторам именно будущий рост продаж. Не важно, чем занимается компания — интернет-поиском, строительством жилья или производством косметики.

Западные социологи придумали даже новое понятие — mindless consumption, "бездумное потребление" — и называют его "ключом к росту". Крайне низкая стоимость всего на свете в сочетании с агрессивным маркетингом призывает потребителя покупать просто так, повинуясь инстинкту и секундной эмоции.

Если раньше покупка новой коллекции одежды была уделом исключительно богачей, сегодня это норма для среднего класса даже в не очень богатых странах. Вещи носятся один-два месяца, после чего просто выбрасываются. Машина покупается на три года. Производитель кроссовок выпускает новую модель каждый месяц, и фанаты собирают целые коллекции по десять-двенадцать пар (если, конечно, средства позволяют). В борьбе за внимание потребителя состязаются практически все — от производителей йогуртов до кулинарных курсов. Сделка заключается немедленно, покупатель больше почти не обдумывает свой выбор и жмет на кнопку "Купить", как лабораторная крыса.

Потребление вытесняет все остальные смыслы, которые еще остались в человеческом мире. Оно подвергает ревизии даже буквальные библейские аксиомы.

Фраза "в поте лица добывай хлеб свой насущный" непонятна миллиардам белых христиан.

Массовое производство и технологии сделали продовольствие почти бесплатным. Чтобы купить стандартный набор продуктов, которые съедал среднестатистический немец, швед или испанец 200 лет назад, современному европейцу нужно работать хорошо если десять часов в месяц. Все остальное — это оплата разных изысков типа здорового питания, этнической гастрономии и прочего съедобного энтертеймента.

Когда 20-летний москвич читает у Гиляровского, как мальчику из Сандуновских бань сначала "справили" сапоги, а потом начали копить на бекешу и сюртук, он ни черта не понимает. Почему нельзя было купить все сразу хотя бы на распродаже?

Казалось бы, это прекрасно. У людей появляется огромное количество свободного времени, которое можно тратить на развитие, духовный рост и так далее. Но происходит все с точностью до наоборот.

Люди все время находятся в поиске, чем заполнить это бесконечное свободное время, и индустрия развлечений день и ночь придумывает все новые и новые способы удовлетворить эту жажду. Снимает каждый год тысячи часов фильмов, сериалов и шоу, создает миллионы терабайт компьютерных игр, изобретает все новые впечатления для пресыщенного человеческого мозга.

Общество потребления не просто убивает планету выбросами парниковых газов — оно убивает самого человека, заполняя его бессмысленную жизнь всевозможными бессмысленными занятиями. Человеческая дорога к неизбежной смерти должна быть максимально комфортной.

Момент смерти, конечно, тоже сильно отодвинулся, но принципиально и это ничего не изменило. Миллионы одиноких стариков, оставленные детьми и внуками, проводят дни напролет перед телевизорами. Те, кто побогаче, — в казино Атлантик-сити или в дешевых туристических турах.

Не знаю, осознанно или нет, но Грета Тунберг ударила в самое чувствительное место современной цивилизации.

Дело совсем не в том, что производители "быстрой" одежды обеспечивают более десяти процентов выбросов парниковых газов в мире, а авиаперелеты — еще три процента.

Грета Тунберг хочет отменить сам принцип глобализации. И это действительно уже "большая политика". Именно общество потребления создало современную систему глобального разделения труда, обязательным элементом которой является дешевый труд сотен миллионов людей в Азии и в Африке.

Так что эта странная девочка может стать куда большим революционером, чем могут себе представить многочисленные зубоскалы. Или новой версией Жанны д’Арк.

Ее призыв к людям отказаться от безумного потребления вызывает вполне четкие религиозные аллюзии. Любой европеец прочитает в этом призыве традицию Франциска Ассизского и его монашеского "ордена нестяжателей". Но даже нерелигиозный человек не может не задуматься над тем, что "человек потребляющий" является антитезой "человека думающего".

Я сильно сомневаюсь, что нам удастся вернуться в индустриальную эпоху, где покупка пары ботинок была значительным семейным событием. Тем более что в этой самой индустриальной эпохе по-прежнему живут более миллиарда человек, и не сказать, что они от этого очень счастливы. Но вдруг что-то действительно начнет меняться?

Более вероятно, конечно, что глобальные корпорации, как только почувствуют реальную угрозу своему благополучию, тихонько сведут медийную кампанию Греты Тунберг на нет. Или объявят ее сумасшедшей. Вряд ли те, у кого сегодня в руках огромная власть над миром, позволят шведской девочке эту власть разрушить.

Но вдруг. Может быть, через десять лет мы действительно окажемся в совершенно новом мире. Не знаю, прекрасном или нет, но точно не похожем на тот, в котором мы сегодня живем.