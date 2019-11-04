"Учим майданить, еда за свой счет". США теряют веру в цветные революции

По всему миру ежедневно проходят сотни общественно-гуманитарных мероприятий под эгидой бесчисленных неправительственных организаций: от публичных чтений в местной библиотеке к юбилею классика до грандиозных съездов "большой фармы" для своей клиентелы.

В молдавской столице на днях прошла конференция CampСamp2019, организованная Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre, PCSC).

На первый взгляд, CampСamp2019 не выделяется среди них ничем особенным, пишет Ирина Алкснис в колонке для РИА Новости. Как следует из описания самих организаторов, конференция представляла собой "четыре дня лекций, дискуссий, творческих экспериментов и мастер-классов, на которых активисты и профессионалы в области маркетинга, рекламы и медиа ищут реальные способы сделать мир лучше".

Однако стоит копнуть чуть глубже, и проявятся увлекательные детали прошедшего события. Вот, например, только некоторые темы из его насыщенного расписания:

— "Каникулы на баррикадах. Сто дней протеста, который изменили Грузию";

— "Конец занудным протестам! The Center for Artistic Activism (Нью-Йорк) и Центр современного искусства (Скопье) о креативных гражданских акциях во всем мире";

— "#долгосрочныйпротест из картона. Ана-Мария Попа и Андрей Лутенко из "Оккупай Гугуца" об уличных акциях в Кишиневе";

— "Конец занудным протестам: как создавать креативные кампании, которые работают";

— "Когда правозащитники встречаются с креативными профессионалами. Опыт Турции".

Да-да, вы все правильно поняли. CampСamp2019 — это мероприятие по подготовке и обмену опытом профессионалов цветных революций, а конкретно специалистов, отвечающих за творческую сторону процесса.

Тех самых, кто придумывает названия ("революция роз", "тюльпановая революция", Евромайдан, движение "Белая лента"), символы (хотя надо признать, что графическое изображение вскинутого кулака из-за слишком частого употребления откровенно приелось) и хештеги для социальных сетей (#долгосрочныйпротест, конечно, никуда не годится). Именно они создают душещипательные фотосессии, разлетающиеся потом по страницам мировых СМИ: очаровательная девушка, сидящая с книгой на брусчатке, на фоне сомкнутого строя правоохранителей в полной экипировке; поцелуй влюбленных — в том же антураже; интеллигентный юноша, играющий на пианино/скрипке/гитаре среди разгромленного квартала; трогательная пожилая пара в миленьких эмалированных кастрюлях на головах.

Впрочем, только данное перечисление показывает, насколько непростые времена настали для профессиональных цветных революционеров. Еще недавно практически безотказная в своей эффективности технология все чаще дает осечку, и, что самое обидное, это происходит в самых важных случаях. Ключевые приговоренные к ликвидации системы научились успешно противостоять угрозе, причем зачастую используя те же самые инструменты, например социальные сети. В Гонконге уже который месяц люди работают — а результата нет! К тому же широкая общественность становится все более циничной, труднопробиваемой и хуже поддается манипуляциям, с лету распознавая многократно использованные приемы.

Да и кураторам революционеров приходится не легче.

Вот и Пражский гражданский центр, финансируемый США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", был вынужден проводить CampСamp2019 в обстановке столь строгой секретности, будто у него не конференция для хипстеров-креативщиков и инстаграмеров-инфлюенсеров, а полевой лагерь по подготовке оперативных менеджеров, боевиков и снайперов.

Более трехсот человек из пятнадцати стран постсоветского пространства и Восточной Европы были собраны в Кишиневе в режиме жесткой конспирации. На сайте форума ни единого контакта, кроме электронного адреса "для аккредитации журналистов". Отбор участников и связь с ними — строго через социальные сети, ведь профиль с соцсети позволяет проверить претендента — тот ли он, за кого себя выдает, и не проникнет ли под личиной оппозиционного блогера, свободномыслящего художника или либерального маркетолога агент Москвы (и иного кровавого режима). Конкретное место проведения конференции вообще не афишировалось, и в итоге оно оказалось в отдаленном районе молдавской столицы — вместо обычного для подобных событий центра.

Все попытки коллег-журналистов со Spurnik.Молдова попасть на CampСamp2019 оказались успешно пресечены бдительными организаторами, которые, разумеется, не могли допустить присутствия медиащупальца Кремля на форуме, посвященном политической прозрачности, информационной свободе и преодолению коммуникационных барьеров.

Но самый тревожный сигнал для борцов за светлое будущее, безусловно, исходит из цитадели демократии: США откровенно теряют веру в них и их перспективы, что выражается в самом доходчивом и болезненном виде — урезании финансовой поддержки.

В случае CampСamp2019 это выразилось в том, его участники должны были сами спонсировать свою сопричастность, оплачивая проезд, проживание и питание, — совершенно немыслимое до недавнего времени дело для любого уважающего себя грантополучателя, живущего на штатовском политическом финансировании. Правда, Пражский центр выдал некоторое количество грантов на дорогу, а также обеспечивал всех присутствующих обедами и кофе с печеньками, но остальное — сами-сами.

Впрочем, судя по количеству людей, изыскавших-таки необходимые средства и приехавших в Кишинев, бескомпромиссная борьба с режимом, будучи правильно поставленной, вполне способна быть успешным бизнесом с приличной нормой прибыли. Да и опыт российской оппозиции, регулярно отдыхающей по заграницам, намекает на то же, а кто цинично связывает такую сладкую жизнь с постоянным сбором средств со сторонников — тот вредитель и шавка Путина.

Хочется только надеяться, что главную приглашенную "звезду" CampСamp2019, писательницу и пламенного противника Кремля Линор Горалик, прочитавшую участникам лекцию о достоинствах и опасностях фемвертайзинга (это такой специальный термин, обозначающий рекламу для женщин), организаторы все-таки обеспечили жильем и кормили три раза в день за счет бюджета мероприятия.

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