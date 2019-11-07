Как выглядит очередной провал США в Азии

Таиланд в 2019 году председательствует в ассоциации, столица королевства в эти дни принимает саммит лидеров объединения и Восточноазиатский саммит.

Классический пример дипломатического провала — это когда глава американской делегации на международной встрече желает видеть перед собой сразу десять глав зарубежных государств и правительств, а они не приходят.

То есть трое на призыв отозвались, включая премьер-министра страны — вежливого хозяина встречи (Таиланда), и еще лидеры Вьетнама и Лаоса. А семеро — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — прислали вместо себя министров.

Это не просто протокольная американская наглость — думать, что если ты представляешь США, то к тебе должны сбегаться президенты и премьеры, даже если ты сам — всего лишь никому пока не известный советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Хотя об общем упадке американской дипломатии эта история говорит, и не она одна.

Но еще неявка большей части аудитории объясняется тем, что она наверняка знала, о чем американец будет говорить (обычно дипломаты заранее согласуют основные параметры серьезных встреч). И знала, в том числе, что О’Брайен пригласит всех десятерых лидеров стран Юго-Восточной Азии на "особый саммит" с президентом Дональдом Трампом в Вашингтон в следующем году.

А это опять протокольное хамство. Дело в том, что Трамп должен был сам приехать в Таиланд (где происходило действо), на мероприятие под названием Восточноазиатский саммит. Или прислать вместо себя второго человека в администрации, вице-президента Майкла Пенса. Так поступили другие гости — Россия, Китай, Южная Корея и так далее (хозяева саммита — те самые десять стран ЮВА, входящих в группировку АСЕАН). А вместо этого приезжает личность с неясным пока влиянием в администрации США, чтобы сказать, в переводе с дипломатического, следующее: нам тут не до вас, вы вместо этого сами заходите, если что.

Но протокол — это, в конце концов, только форма вежливости. Как насчет содержания и смысла политики США в регионе? А это содержание вполне ясно изложил тот самый О’Брайен для своей пониженной в ранге аудитории. По сути, речь его свелась к атакам на Китай по поводу территориальных споров с соседями в Южно-Китайском море, но эти обвинения надоели участникам сборов АСЕАН еще при прежней администрации.

Но за смешной историей под рубрикой "сверхдержава получила щелчок по носу" стоит общая картина провала всей американской политики в Азии в целом. Дело в том, что в том же Таиланде, еще на своем саммите в составе десяти стран АСЕАН (накануне Восточноазиатского саммита), их лидеры только и говорили о том, что делать в неприемлемой ситуации нарастающей конфронтации США и Китая. Идеальная ситуация для АСЕАН — когда торгуешь с обоими партнерами, а не пытаешься иметь дело с одним так, чтобы не рассердить другого. И многие лидеры "десятки" на своем саммите напоминали, что не Китай эту драку начал.

В общем, требовать от АСЕАН, чтобы та порвала с Китаем и присоединилась исключительно к США — это очень плохая политика, но ведь именно ее США и проводят.

А вдобавок США еще и торпедируют то, ради чего, собственно, лидеры АСЕАН и собрались в Таиланде, — идею всеобъемлющего регионального экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership — RCEP). Это давно выстраивавшийся торговый блок, в котором участвует Китай и где нет США. Странам ЮВА он нужен в том числе для того, чтобы показать: вот наши ценные партнеры, никакая Америка не подорвет отношения с ними.

Как американская дипломатия пытается подорвать идею RCEP: размыть (на бумаге) саму концепцию Тихоокеанского региона с его сотрудничеством и предложить вместо него некий "Индо-Тихоокеанский регион". То есть включить Индию и прочую Южную Азию туда, куда эта Южная Азия вписывается с большим трудом.

В Таиланде выступил еще один член американской делегации, министр торговли Уилбур Росс, и завалил аудиторию эффектной статистикой, показывающей, как важна Америка для новоизобретенного "двойного" региона. Торговля США с ним доросла до двух триллионов долларов в прошлом году, что больше, чем с Европой; инвестиции — до 1,6 триллиона долларов, и все это "больше, чем у Китая".

В аналогичной ситуации британский ученый и писатель Эндрю Лэнг сказал про одного из недругов: "он использует статистику, как пьяный употребляет уличный фонарь — для поддержки, а не как источник света".

А свет в данном случае проливается на простую ситуацию: Индии и прочим трудно вписаться в Тихоокеанский регион. И сейчас главным событием череды саммитов в Таиланде стало то, что Индия все-таки не может войти в упомянутый RCEP, хотя остальные 15 его участников оставляют для нее дверь открытой. Но — подпишут соглашение по RCEP между собой в следующем году в любом случае.

При этом всем в Азии известно, что Индия действует так вовсе не с целью порадовать США и навредить соглашению, в котором участвует Китай. Просто ее экономика не выдерживает слишком быстрой интеграции с другим регионом, требует длительного периода защиты.

То есть та самая неуклюжая американская дипломатия еще и совершает фальсификацию, записывая себе в заслугу то, что никакой заслугой не является. И вся прочая Азия это видит.

А еще собравшиеся в Бангкоке активно обсуждали ставшие известными подробности "промежуточного" экономического соглашения США и Китая, которое должны были подписать в Чили на саммите другой, хотя и похожей организации — АТЭС, но саммит отменился. И получается, что соглашение означает в лучшем случае перемирие в торговой и всякой прочей конфронтации, но в целом драка, ненавистная для Тихоокеанского региона и подрывающая его экономику, продолжится. А тогда много ли будет толку от "особого саммита" США и АСЕАН в следующем году?

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