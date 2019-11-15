Гиперзвук на службе: уникальные блоки "Авангард" ставят на дежурство

Москва не зря потратила за минувшие девять лет на перевооружение Армии и Флота около 20 триллионов рублей. Прочный мир на планете того стоит.

Миролюбие России подкрепляется надежными инструментами стратегического сдерживания. Заступающие на боевое дежурство под Оренбургом гиперзвуковые блоки "Авангард" – технологическая вершина обороноспособности России и одновременно зонтик безопасности для всех российских союзников. При этом двухпроцентных взносов (от ВВП) на оборону Москва, в отличие от Вашингтона в НАТО, не требует.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Минобороны РФ Испытания комплекса "Авангард"

В конце ноября заступают на опытно-боевое дежурство две оснащенные ядерным планирующим блоком российские ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард". В Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) идет подготовка и загрузка ракет в шахты, проверяются системы защищенного командного пункта. Предстоит на практике проверить сопряженность "Авангарда" с Системой предупреждения о ракетном нападении, отработать всесезонную эксплуатацию. В ближайшей перспективе на боевое дежурство заступят два полка, всего 12 ракетных комплексов "Авангард" в шахтных установках.

Испытательный пуск гиперзвукового блока успешно прошел в декабре 2018 года – мишень на камчатском полигоне Кура была поражена. Ранее 10 истребителей МиГ-31 с неуловимыми для ПРО гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Оказалось, что гиперзвуковые достижения Москвы – не "мультики". Это вызвало большой переполох в Вашингтоне. Ведь для продолжения внешней политики с позиции силы Соединенным Штатам необходимо догнать Россию, и еще только освоить подобные технологии.

Мир спасет красота русского оружия

Блок "Авангард" стартует с помощью межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ, которая способна достаточно долго находиться в космосе, совершая витки вокруг Земли. В расчетное время блок "Авангард" отделяется от МБР, входит в атмосферу за тысячи километров от цели. И главные его отличия от обычных межконтинентальных боеголовок – огромная скорость и непредсказуемость на всей траектории полета, до момента поражения объекта противника.

Боевые блоки "Авангарда" способны маневрировать в плотных слоях атмосферы на скорости в 20 раз быстрее звука (до 24 тысяч километров в час), и совершать полеты на межконтинентальную дальность. Причем гиперзвуковые блоки весьма эффективны и в неядерном снаряжении. Огромная скорость и высокая точность позволяют (при необходимости) конвенционной боевой частью "Авангарда" гарантированно уничтожить самую защищенную цель в любой точке планеты. Здесь уместно вспомнить разрушительную силу Чебаркульского метеорита массой 11 тонн, который в 2013 году вошел в земную атмосферу со скоростью 19 километров в секунду.

Министерство обороны РФ Запуск новейшей ракеты "Авангард"

Защиты от "Авангарда" на данный момент не существует. Возможности планирующего блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств американской глобальной системы ПРО. Европейский перехватчик гиперзвуковых ракет планируют создать только к 2030 году, за это время российское гиперзвуковое оружие уйдет далеко вперед. И не только в атмосфере. К примеру, гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" поступили на флот, ими оснащаются надводные корабли и субмарины. "Цирконы" способны эффективно уничтожать авианосные группировки противника.

Унифицированный ракетный комплекс "Ярс" адаптирован для разных типов базирования, в том числе железнодорожного. Легче найти иголку в стоге сена, чем товарный вагон с "Ярсом" на просторах России от Владивостока и Хабаровска до Смоленска и Сочи.

Создан новый ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат" с жидкостной ракетой тяжелого класса (стартовый вес – 110 тонн, 10 – 15 разделяемых боеголовок до 750 килотонн каждая). Комплекс "Сармат" заменит "Воеводу" в Ужурской ракетной дивизии и Домбаровском позиционном районе.

Удачливая 13-я дивизия

Из открытых источников известно, что 62-я Ужурская ракетная дивизия (из состава Омского ракетного объединения РВСН) дислоцирована в Красноярском крае, а Домбаровский позиционный район находится в ведении 13-й ракетной дивизии (Оренбургского ракетного объединения РВСН). Размещение первых "Авангардов" в Оренбургской области, пожалуй, неслучайно.

Министерство обороны РФ Запуск новейшей ракеты "Авангард"

Здесь переплелись история и география. Планирующие гиперзвуковые блоки находятся на одинаковом расстоянии (около 8800 км) от Вашингтона и от шахт МБР Minuteman III (450 ракет на трех базах в штатах Вайоминг, Монтана и Северная Дакота – это основа американской ядерной триады), и на значительном удалении от ударных ракетных позиций США и НАТО (в море и на суше). Как и положено оружию стратегического сдерживания с непредсказуемой траекторией.

Кроме того, 13-я ракетная дивизия более полувека считается одной из самых мощных и профессиональных в Вооруженных силах страны. Новейший комплекс "Авангард" увеличит потенциал стратегической дивизии и ВС России в целом.

Надежность и эффективность системы управления войсками РФ (включая РВСН) проверены в октябре стратегическими учениями "Гром-2019", которые моделировали конфликт с применением ядерного оружия. Маневры прошли с привлечением РВСН, ракетных бригад Сухопутных войск, Дальней авиации и ракетных кораблей ВМФ России (ядерная триада) – всего 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, свыше 100 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей, пять субмарин, 310 единиц боевой и специальной техники. Руководство осуществлял Национальный центр управления обороной, с участием верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

© Sputnik / Владимир Федоренко Запуск ракеты РС-20

Отработана ситуация, когда после массированного ракетно-ядерного удара по России ее Вооруженные силы проводят свою стратегическую операцию. Силы неядерного сдерживания (ракетные бригады Сухопутных войск и ракетные корабли ВМФ с "Калибрами") отработали удар по средствам ПРО и объектам предупреждения о ракетном нападении условного агрессора. Затем стратегические ядерные силы (ракетные комплексы РВСН, ВМФ и ВКС РФ) нанесли решающий удар по объектам "противника".

Российские войска действовали слаженно. Условный ответ вероятному агрессору выглядел настолько убедительным, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оперативно сменил тональность:

"В эти трудные времена мы должны избегать просчетов и недоразумений. И нам нужно восстановить доверие там, где это возможно. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией".

Выходит, Москва не зря потратила за минувшие девять лет на перевооружение Армии и Флота около 20 триллионов рублей. Прочный мир на планете того стоит.

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