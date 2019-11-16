Страна погружается в хаос, но кто-то сильно разбогатеет

К удивлению некоторых наблюдателей, после выезда из Боливии ее политического руководства во главе с Эво Моралесом и прихода к власти в качестве временного президента оппозиционного сенатора Аньес насилие в стране не прекратилось.

Напротив, насилие выходит на новый уровень, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.

Как сообщают новостные агентства, теперь полиция применяет спецсредства и слезоточивый газ против сторонников левого экс-президента. Правые парамилитарии продолжают атаковать их в приватном порядке. Призывы самого Моралеса прекратить насилие игнорируются.

Что произошло и чем закончится — активно обсуждают, строя гипотезы и прогнозы. Мы же попробуем посмотреть на произошедшее с практической точки зрения.

Фигура первая, политическая

Теперь уже бывший президент Боливии Эво Моралес прошел долгий и неоднозначный путь. Выходец из самых низов и голос народности аймара, он стал первым представителем коренного народа, который смог возглавить страну. Впервые в президентскую резиденцию в Сукре Моралес въехал в начале 2006 года во многом благодаря радикальной антиамериканской риторике, обещанию национализировать нефтегазовую промышленность страны и легализовать выращивание коки, основной сельскохозяйственной культуры. Моралес провел конституционную реформу и отменил запрет одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков. Затем решением суда первый срок Моралеса признали "фальстартом", благодаря чему он смог переизбраться в 2014-м. В году нынешнем неугомонный Эво окончательно осознал себя национальным спасителем и, невзирая на совершенно явное неудовольствие населения, переизбрался вновь. Уже по факту в четвертый раз.

Справедливости ради нужно упомянуть, что Моралес действительно выполнил многие из своих обещаний и даже коллективный Запад некоторое время пел ему дифирамбы.

Вот, например, британская The Guardian пишет, что Моралес "смог построить социализм, который ничуть не вредит экономике". Вот они же удивляются, что "Боливия смогла переломить историческое проклятие и стать успешной страной при полном игнорировании интересов США". The Globalist констатирует, что "в Боливии построен социализм, мотивирующий людей к работе".

Фигура вторая, подземная

До эпохи Моралеса Боливия была середняком Южноамериканского континента. Страна со средним размером территории, не самым большим населением и богатыми природными ресурсами. При этом добыча большинства начата относительно недавно. Конкистадоры еще в XVII веке обнаружили здесь громадные запасы серебра, но они даже представить не могли, сколь обильные сокровища скрываются под пологом джунглей.

Помимо собственно древесины и сельскохозяйственных культур, которые страна активно экспортирует, в Боливии нашлись запасы нефти, газа, золота, цинка, свинца, серебра, сурьмы, вольфрама, олова и многого другого.

По самым свежим оценкам, доказанные запасы углеводородов составляют около 12,5 триллиона кубометров природного газа и 240 миллионов баррелей нефти. Совсем недавно стали известны данные георазведки, утверждающие, что прогнозные запасы могут подрасти еще на 135 миллионов баррелей.

Сегодня в Боливии ежегодно добывается порядка 18 миллиардов кубометров газа, 80% которых тоже уходят на экспорт, в основном в Бразилию и Аргентину. Доля углеводородов в национальном экспорте составляет внушительные 34%, или три миллиарда долларов, пополняющих государственный бюджет.

Ну и еще немного цифр, так сказать, для составления максимально полноцветной картины. Боливия — это не только нефть и газ, это еще и шесть процентов мирового производства серебра, четыре — сурьмы, три — бора и цинка, два — вольфрама, без которого сегодня немыслимы тепловые турбины и ракетные сопла, а также один процент планетарной добычи висмута.

Нужно сказать, что когда Эво Моралес в первый раз стал президентом, в наследство ему досталась нищая страна, где хозяйничал кто угодно, кроме нее самой. И молодой президент принялся активно это менять. Был полностью национализирован сектор газодобычи, а доля частных компаний в добыче нефти сократилась до трети. Главный игрок на этом рынке — компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), где государство владеет контрольным пакетом акций, а устав разрешает иностранные инвестиции, но запрещает иностранцам в течение ближайших сорока лет проводить какие-либо добычные работы. YPFB обладает эксклюзивным и приоритетным правом торговли углеводородами.

Боливия, понимая ограниченность собственных финансовых резервов, активно приглашала иностранные компании принимать участие в отработке недр. Например, в 2010 году правительство заключило соглашение с индийской компанией Jindal Steel & Power Ltd (JSP), благодаря чему неподалеку от месторождения El Mutun возник горно-обогатительный комбинат, производящий более десяти миллионов тонн железорудного окатыша и широкой номенклатуры прочей продукции. И правительство Моралеса могло записать в свой актив немало проектов, подобных этому.

Фигура третья, проклятая

У государства и лично Моралеса все было относительно хорошо ровно до середины 2010-х. А потом в Боливии были обнаружены гигантские запасы лития. Их оценили в девять миллионов тонн, что составило титанические 43% всех мировых запасов.

В это время как раз набирала обороты первая волна зеленой истерики и борьбы за экологию, а электромобили были объявлены спасителями планеты и детства. Ни для кого не секрет, что без лития невозможно произвести ни АКБ электрокара, ни элемент питания вашего смартфона. Весь мир радостно готовился к наступлению новой бескарбоновой эпохи, но Моралес не торопился допускать к своей сокровищнице кого попало.

Надо сказать, что по прошествии десяти лет президентства Эво Моралес не сменил своей антиамериканской риторики и компании из Соединенных Штатов стояли в самом конце в очереди потенциальных компаньонов на разработку вожделенного металла. В январе 2019 года государственная Yacimientos de Litio Boliviano заключила крупнейший в истории контракт стоимостью 2,3 миллиарда долларов с китайской Xinjiang TBEA Group Co Ltd, по условиям которого китайцы получили право на отработку месторождений лития в пустынях Coipasa и Pastos Grandes.

По стечению обстоятельств Китай в этот момент уже год находился в состоянии непримиримой торговой войны с другой мегадержавой, которая тоже претендовала на роль главного производителя электрокаров и аккумуляторных батарей к ним.

Некоторые утверждают, что КНР банально перекупила боливийское правительство, которое ради громадных китайских инвестиций в одностороннем порядке вышло из годом ранее заключенной сделки с немецким концерном ACISA.

Так получилось, что момент расторжения контракта с немцами совпал с очередными выборами, где Моралес переизбрался на четвертый срок. И грянул гром. Оппозиция точно поймала момент, направив недовольство Моралесом в русло массовых протестов. Достаточно сказать, что список требований протестующих не ограничивался только немедленной отставкой президента, также там была обязательная "перенационализация" добывающего сектора, прибыль от которого, как утверждалось, не доходила до карманов простого народа. Чудеса, да и только.

Фигура последняя, туманная

И вот Боливия медленно погружается в хаос и безвластие, а регионы-производители коки все более однозначно заявляют о неподчинении временной власти. На видео, что доходят до нас, — аресты, драки, горящие дома и машины. В этой ситуации какие-либо прогнозы — дело заведомо бесперспективное и скользкое, но мы все же попробуем, хотя бы в самых общих чертах.

Однако учитывая, с какой поспешностью одна страна, которая считает всю Латинскую Америку своим "задним двором", приветствовала путч, а также сколь яростно требовали на площадях возвращения добывающих компаний в частные руки, мы, весьма вероятно, станем свидетелями разрушения наследия Моралеса. Первым призом будут тонны лития, а далее дело дойдет и до всего остального.

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