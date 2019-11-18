Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало

Журнал "Тайм" обратил внимание на страшное последствие американского политического кризиса: Киев, оказывается, кинут Вашингтоном. По оценке журналистов, "Украина чувствует себя все более одинокой и оставленной посреди драмы импичмента, разворачивающейся в Вашингтоне".

С точки зрения желанных для Киева элементов заокеанской поддержки все довольно плохо — если говорить о реальной поддержке, а не о громких символических жестах. С символами-то как раз все в порядке, пишет колумнист РИА Новости Иван Данилов.

Военная помощь вроде бы выплачивается, джавелины вроде бы поставляются, воссоединение Крыма с Россией сенаторы и конгрессмены обещают не признать никогда. Бесспорно, символические жесты получаются достаточно красивыми, но в по-настоящему важных вопросах, таких как облегчение довольно людоедских требований программы МВФ или введение жестких санкций против европейских партнеров "Газпрома" и европейских компаний, занятых строительством "Северного потока — 2", ничего положительного не наблюдается.

Точнее, заявлений о том, что Россия плохая и что "Газпрому" надо мешать, достаточно. Как и заявлений о том, что Украине нужно помогать построить мощную экономику. Но на украинский бюджет и на прокладку газовых труб в Северном море эти заявления не влияют никак. Более того, как подчеркивает "Тайм", "украинцы все больше чувствуют, что расследование по импичменту президента США делает их страну токсичной".

Кто бы мог подумать. Оказывается, если пытаться снабдить компроматом оппонентов действующего президента, если поддерживать тех, кто хотел бы засадить в тюрьму (или даже на электрический стул) президента США, вице-президента США, ближайших сторонников действующего президента и даже семью президента, то президент и его администрация могут обидеться и даже принять ответные меры.

С учетом того жалостливого тона, который считывается из заявлений "украинских источников" статьи, можно предположить, что они обращаются к своим вашингтонским визави с традиционным киевским вопросом "а нас-то за что?" и не получают вразумительного ответа.

Показательно, что если жалобы украинских политиков и дипломатов соответствуют действительности, то получается, что администрация Трампа даже отчаялась добиться от официального Киева хоть сколь-нибудь рациональных реплик и просто перестала разговаривать с представителями Украины. Типичная жалоба украинской стороны в изложении агентства Associated Press выглядит так: "Член комитета по международным отношениям украинского парламента сообщил Associated Press, что официальные лица США проявляют все большее безразличие к Украине и неохотно посещают встречи".

Список грехов официального Киева (причем независимо от фамилии президента) можно свести к одному общему знаменателю. Украина не просто поддержала Хиллари Клинтон и всех врагов Трампа из Демократической партии, она сделала все для того, чтобы Трампа посадить за мифический "сговор с Россией". Причем в этой операции принимали участие как украинские официальные лица, так и видные представители украинской диаспоры в США, которые работали на Демократическую партию и внутри американской разведки и Госдепа.

Шанс искупить свою вину перед Трампом заключался в том, чтобы хотя бы начать расследование очевидных коррупционных схем семей Джона Керри и Джо Байдена на Украине. Но администрация Зеленского жестко отказалась от этого предложения. Результат не заставил себя долго ждать, и это оценка не российских журналистов, а американского журнала и опрошенных им представителей украинского политического класса и экспертного сообщества.

Сам Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным и "решить вашу проблему"... Депутат Ирина Геращенко заявила, что это может предвещать давление на Украину, чтобы договориться о сделке на российских условиях.

"Нерешительность Трампа и отсутствие четкой стратегии США заставляют Киев идти на уступки России, — утверждает Вадим Карасев, глава Киевского института глобальных стратегий. — Военная помощь США укрепила позиции Запада. Любые сомнения, приостановки или задержки приведут к краху западной коалиции и позволят Парижу и Берлину сыграть в свою игру и заключить сделку с Россией. Как только роль США в Европе ослабнет, влияние России неизбежно возрастет — это исторический маятник, который Трамп уже запустил".

На самом деле последнее, что стоит делать сейчас представителям Украины, — так это обвинять президента Соединенных Штатов в нерешительности. По большому счету, Трамп сейчас проявляет просто ангельское терпение, вероятно, связанное с соображениями внутриполитического характера.

Если он прямо сейчас сделает с Киевом то, что требует его (широко известный любому наблюдателю за американской политикой) характер, то внутри США это будет выглядеть не очень позитивно с имиджевой точки зрения, а президент сейчас находится под прицелом СМИ и команды конгрессменов, которая ведет слушания по импичменту.

В результате Трамп, скорее всего, не может и не хочет устраивать Украине показательную порку. Но, к его счастью, в этом даже нет особой необходимости.

Представители Киева (и сочувствующие им американские медийщики) уже убедились: для того чтобы положение Украины ухудшалось ударными темпами, администрации Трампа вполне достаточно просто бездействовать. У такого подхода есть дополнительный важный эффект: чиновники Госдепа и сотрудники американских спецслужб стоят сейчас перед выбором — выкладываться на полную мощность, чтобы помочь Украине, но при этом рисковать карьерой (и, возможно, свободой) в том случае, если Трамп сохранит власть, или ничего не делать и ждать. Любой, кто имел дело с карьерными бюрократами, знает, какой вариант выберут профессиональные чиновники. Именно с этим феноменом, скорее всего, связана та самая "токсичность", на которую жалуются украинские собеседники "Тайм".

Однако самое интересное в плане развития токсичности и осложнения американо-украинских отношений еще впереди.

Дело в том, что, когда процесс импичмента дойдет до публичного рассмотрения в сенате США, у команды юристов действующего президента, а также у сенаторов-республиканцев (причем республиканцы контролируют сенат и будут администрировать сам процесс импичмента) будет возможность вызвать для дачи показаний всех участников "украинского заговора" против Трампа.

Под перекрестный публичный допрос в сенате попадут и влиятельная политтехнолог Чалупа (работавшая с украинскими коллегами над сбором компромата на Трампа и его избирательный штаб), и "сын украинских эмигрантов из СССР" подполковник Александр Виндман — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, на показаниях которого строится процесс импичмента.

И Джо Байден, и его сын (который получал деньги в украинской газовой компании), и, вероятно, целая когорта украинских силовиков и политиков, которые способствовали или коррупционным схемам Байдена, или сбору фейкового компромата для дискредитации Трампа как "агента Кремля".

После того как все грязное белье из украинского шкафа команды Клинтон и Байдена вместе с очевидной попыткой антипрезидентского путча, устроенного при поддержке украино-американцев из политического и силового истеблишмента США, станут в течение нескольких месяцев полоскать в прямом эфире всех американских телеканалов, вероятнее всего, нынешнюю "украинскую токсичность" вспомнят лишь как легкую прелюдию к тому, что будет после.

И вот тогда у Дональда Трампа (если его каким-то волшебным образом не успеют задобрить) появится возможность дать официальному Киеву почувствовать, что такое настоящее геополитическое одиночество.

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