13:54 25 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.76
  • EUR70.31
Поиск

Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"

© Foto / Nord Stream 2 / Paul Langrock
Колумнисты
Получить короткую ссылку
43 0 0
Sputnik Абхазия

Американские сенаторы и конгрессмены пытаются заблокировать "Северный поток — 2" с помощью американского военного бюджета: введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода, будут вписаны в билль о бюджете на 2020 год.

Как сообщил профильному изданию Defense News руководитель комитета по внешней политике сената США, республиканец Джим Риш, текст "санкционных поправок" примерно соответствует тексту (так и не прошедшего конгресс и сенат) "билля о европейской энергетической безопасности", который ранее составил сенатор Тед Круз, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Прикрепление обсуждения санкций к бюджетированию военных расходов на следующий год связано с тем, что газопровод уже почти готов, а провести отдельный санкционный законопроект быстро не удастся. Фактически та часть сенаторов и конгрессменов, которая исповедует наиболее русофобские взгляды, придумала "лайфхак", чтобы обойти нормальную процедуру рассмотрения законопроектов и принудить коллег-законотворцев (которые тормозили санкционные инициативы) к активным действиям против "Газпрома".

CC0
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

Получается, что военный бюджет взят в заложники самыми непримиримыми врагами России из американского политического истеблишмента. Это в общем-то указывает на их отчаянное положение: если бы эта позиция разделялась большинством конгрессменов и сенаторов, то санкции были бы приняты еще полгода или даже год назад, когда подобные инициативы начали обсуждаться. Сейчас же приходится идти на крайние меры. Вполне возможно, что выступать в качестве публичных защитников "Газпрома" во время обсуждения бюджета Пентагона на 2020 год действительно не захотят даже те вменяемые американские законодатели, которые в течение долгих месяцев тихо тормозили прохождение санкционных законопроектов через конгресс и сенат, и санкции все-таки будут приняты.

Текста поправок в официальных источниках еще нет, но, исходя из "оригинального" санкционного билля, составленного Тедом Крузом, можно сделать определенные предположения о том, как, собственно, будут пытаться блокировать "Северный поток — 2". И о возможных ответных действиях Евросоюза и России.

Главным элементом "санкционного законопроекта" является "Раздел 3 — Наложение санкций в отношении предоставления некоторых судов для строительства некоторых российских экспортных трубопроводов".

В отношении компаний, которые предоставляют услуги по прокладке трубопроводов, а также их контролирующих акционеров и руководителей, будут введены следующие санкции:

  • запрет на въезд в США;
  • заморозка любого имущества, которое находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Это, вероятно, подразумевает долларовые активы, банковские счета и так далее;
  • также, согласно биллю, американский президент может наложить довольно большой спектр санкций (вплоть до ареста долларовых активов) на компании, которые предоставляют судам, участвующим в прокладке трубопроводов, услуги по страхованию и перестрахованию.

© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Стоит особо учитывать два важных нюанса при оценке последствий принятия этого закона (в том случае, если текст Теда Круза действительно будет перенесен в военный бюджет на следующий год). Во-первых, согласно тексту законопроекта, санкции вводятся против компаний и лиц, которые будут включены в специальный отчет госсекретаря США: на его составление предусмотрен период в 60 дней после принятия документа. В зависимости от того, когда примут этот закон, может оказаться, что трубы к моменту использования "санкционной дубинки" уже будут проложены.

Также в законе предусмотрено исключение из санкций компаний, которые в течение 30 дней свернут сотрудничество с "Газпромом". Опять же, есть определенная вероятность, что к тому времени все уже закончится в плане именно физической прокладки труб. Во-вторых, так как документ буквально принуждает Трампа к введению санкций, есть вероятность того, что он или наложит на него вето, или потребует изменить его текст.

Дело тут вовсе не в любви к России, а в том, что принятие такого билля создает для президента ужасный юридический прецедент: сенат и конгресс как бы становятся полновластными руководителями США, которые де-факто получают право обычным голосованием принуждать президента к тем или иным действиям. Это Трампу может сильно не понравиться, особенно с учетом того, что конгресс контролируется его политическими противниками.

Как известно, администрация Трампа не горит желанием вводить санкции. Право на введение санкций против "Газпрома" и его европейских партнеров у нее (точнее, у министра финансов США) уже давно есть, но, как жалуется The Wall Street Journal, министр финансов Мнучин не хочет его использовать, несмотря на "недоумение" конгресса.

© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
Европа готовится принудить Россию платить Украине

На прошлой неделе сенатор Круз воспользовался слушаниями по утверждению нового посла США в России, Джона Салливана, чтобы задать ему вопрос о санкциях против "Северного потока — 2". Посол Салливан объяснил сенатору, что "Северный поток — 2" будет действительно деструктивно воздействовать на украинскую экономику, но, вероятно, уже поздно пытаться его остановить, а ввод любых санкций просто увеличит стоимость его строительства, но не отменит его.

Еще одно препятствие на пути санкций — это прямое дипломатическое сопротивление Германии. The Wall Street Journal сообщает о том, что немецкие дипломаты ведут настоящую лоббистскую кампанию в Вашингтоне:

"По словам людей, которые участвовали в этих дискуссиях, немецкие официальные лица проводят постоянную кампанию на Капитолийском холме, сосредоточив внимание на палате представителей (конгрессе США. — Прим. ред.) и предостерегая демократов от подражания предполагаемому антиевропейству господина Трампа в подрыве трубопровода ("Северного потока — 2". — Прим. ред.)". "Мы связались с представителями всех сторон на Капитолийском холме, а также с администрацией (президента. — Прим. ред.). Наш охват широк и непрерывен ", — заявил представитель посольства Германии в США".

Официальной позиции, описывающей конкретный план ответных действий Германии и России в случае принятия американских санкций, пока не зафиксировано. Но представляется логичным вспомнить о том, что говорили источники того же The Wall Street Journal еще восемь месяцев назад, в марте, когда тема санкций против "Газпрома" активно муссировалась в американском инфополе:

"Российские официальные лица сообщили госпоже Меркель, что санкции США приведут лишь к тому, что "Газпром" выкупит западные компании (занимающиеся прокладкой трубопровода. — Прим. ред.) и завершит трубопровод самостоятельно, — это говорят представители Германии и Евросоюза, а также представители "Газпрома". Представители "Газпрома" говорят, что самая сложная часть проекта была закончена. Если специальные суда для прокладки труб будут вытеснены из проекта, он будет отложен, а расходы возрастут, но "Газпром" сможет завершить эту работу, заявили они".

Газовый терминал в Свиноуйсьце
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Трамп заявил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"

Легко заметить, что за прошедшие восемь месяцев проект однозначно продвинулся еще дальше. Впрочем, введение санкций действительно нельзя исключать даже в том случае, если сами сенаторы и конгрессмены будут на 100% уверены, что это бесполезно. Иногда такие решения принимаются просто для того, чтобы удовлетворить "имперские комплексы" вашингтонской элиты и ее фантомные боли по поводу утрачиваемой мировой гегемонии.

Судя по тому, что главные страны Евросоюза, Германия и Франция, сейчас находятся с США в сложных отношениях, а первая открыто выступает как лоббист и защитник проекта, у любых "антипотоковых" санкций может быть интересный побочный эффект. Наказать Штаты за санкции сложно и затратно, но вот как следует отыграться на американском союзнике в Европе, то есть на Украине, — такое решение будет вполне в европейском духе: более эффективного способа демонстративно "обнулить" весь смысл санкций все равно не найти. Очевидный вариант мести: просто перестать хоть как-то защищать перспективы украинского транзита после 2020 года.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
газ, Украина, Россия, Северный поток


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фэшн-фотографии со всего мира за 2019 год
Золотые руки: китаец собрал Merсedes-Benz 500k из дерева
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться