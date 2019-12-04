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Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп

Украина отравила Америку

AP Photo / Evan Vucci
Колумнисты
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Sputnik Абхазия
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Наблюдая за реакцией западных, украинских и российских комментаторов на интервью президента Зеленского американскому журналу Time, трудно отделаться от ощущения абсурдности и невозможности происходящего.

В 2014 году, когда в Вашингтоне и Брюсселе праздновали успех очередной украинской "оранжевой революции" и победу технологий Джина Шарпа над здравым смыслом в отдельно взятой стране, никто из западных экспертов не мог бы даже в самом страшном кошмаре представить себе нынешнюю ситуацию, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Через пять лет президент Украины, бывший комик, своим интервью американскому журналу оказывает воздействие не просто на американское инфополе, но и на результаты американских выборов и процесс импичмента президента США. Если вдуматься, то более страшного позора, чем зависимость от слов украинского президента, трудно придумать для сверхдержавы, а США — однозначно сверхдержава. Правда, бывший мировой гегемон заразил свою политическую жизнь вирусом "украинства" и начал серьезно болеть. В конце концов, даже The New York Times пишет, что "США уже начинают напоминать Украину", а лондонская Financial Times призывает к иностранному вмешательству, чтобы спасти Соединенные Штаты от гражданской войны, которая там вполне может разразиться после выборов президента.

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© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Но вернемся к диаметрально противоположным интерпретациям интервью Зеленского, которые встречаются в российско-украинском и американском экспертном сообществе и инфополе.

Многим почему-то кажется, что президент Украины переметнулся на сторону Трампа в деле об импичменте и оказал президенту США большую политическую услугу, за которую он может ожидать помощи и благодарности из Белого дома. Действительно, сам Трамп демонстрирует определенное удовлетворение тем, что сказал Зеленский, — но не более того. В своем твиттере он написал: "Горячие новости: президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимодействий или призывов. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, все было бы кончено!" Тем самым обитатель Белого дома подразумевает, что импичмент лишился своего главного обоснования — а именно обвинения в том, что от Зеленского пытались добиться расследования деятельности Байдена в обмен на материальную помощь Украине. Что являлось бы своего рода вымогательством взятки.

© Sputnik Виктор Толочко
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Проблема с интерпретацией в стиле "Зеленский перешел на сторону Трампа" заключается в том, что, во-первых, президент Украины не сказал ничего нового (что, собственно, Трамп и подчеркнул в твиттере), а во-вторых и в главных — все эмиссары Белого дома требовали от официального Киева совсем не заявлений такого рода. Личный адвокат президента, специалист по работе с мафией и эмиссар по особым поручениям Руди Джулиани приезжал в Киев для того, чтобы администрация Зеленского начала (и желательно довела до победного конца) расследования по коррупционным схемам семей Джо Байдена и Джона Керри на Украине.

Этого, по крайней мере пока, сделано не было, хотя даже в CNN были утечки о том, что официальный Киев собрался капитулировать и выполнить эти настоятельные рекомендации эмиссаров американского президента.

Гораздо логичнее в этом смысле выглядит интерпретация, которая более распространена в американском инфополе и которую продвигает главное американское издание — The New York Times. Оно обвиняет Трампа в искажении слов украинского лидера и подчеркивает то, что Зеленский довольно жестко критиковал действия президента США:

"Трамп, скорее всего, имел в виду — и искажает — комментарии президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в интервью журналу Time и опубликованные также и в других изданиях рано утром в понедельник. Нигде в интервью Зеленский не говорил, что его американский коллега "не сделал ничего плохого". На самом деле он критиковал комментарии Трампа о коррупции на Украине и его решение приостановить военную помощь Киеву. Хотя он сказал, что в их разговорах не обсуждалось quid pro quo (взятка или вымогательство взятки за услугу. — Прим. авт.), Зеленский поставил под сомнение решение Соединенных Штатов о замораживании помощи, которое, по его словам, было "вопросом справедливости".

© AP Photo. Efrem Lukatsky
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Действительно: если убрать из интервью фразу о том, что прямого вымогательства "взятки" в виде расследования коррупционных схем американских политиков на Украине не было, то оно выглядит как длинный и довольно забавный список претензий нового руководства Украины лично к президенту США. Если смотреть на этот список с точки зрения политической стилистики, то его буквально можно вписывать в учебник политологии — в главу "Украинский стиль политического дискурса". Сначала Зеленский говорит, что "мы не хотим выглядеть как попрошайки", а потом выкатывает список прошений: нужна военная помощь, нужны деньги, нужна дипломатическая поддержка, а еще нужно, чтобы в Вашингтоне молчали о коррупции на Украине.

Мало кто на планете имеет силу, смелость или глупость потребовать от США практически "заткнуться" и не критиковать какую-то страну, но Зеленский оказался способным на это действие, сопроводив его следующей мотивацией (цитата по The New York Times): "Когда Америка, например, говорит, что Украина — коррумпированная страна, это самый жесткий сигнал. <...> Все слышат этот сигнал. Инвестиционные банки, заинтересованные стороны, компании, американские, европейские компании с международным капиталом на Украине — это сигнал для них, который говорит: "Будь осторожен, не вкладывай". Или: "Убирайся". Это жесткий сигнал".

Такая позиция и такое поведение вряд ли найдут понимание в Белом доме, у избирателей Трампа, да и американский бизнес может задаться вопросом: "А зачем нашему президенту врать для того, чтобы Украина могла забрать наши деньги?"

Чем ближе американские политики (и особенно американский электорат) знакомятся с Украиной, украинскими политиками и их связями с Демократической партией, тем острее они начинают ощущать, насколько неправильный выбор был сделан в плане санкций и отношений с Россией в целом. В качестве примера можно привести, вероятно, самого известного и самого популярного (ежедневная аудитория в 2018 году — более трех миллионов зрителей) консервативного журналиста Соединенных Штатов Такера Карлсона, ведущего самого популярного шоу на самом популярном протрамповском канале Fox News.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Буквально несколько дней назад, комментируя импичмент, известный телеведущий разразился тирадой, которая взорвала американский интернет и инфополе. "Что делает Владимира Путина хуже, чем, я не знаю, целый длинный список американских союзников?" — спросил Карлсон и привел в качестве примеров консервативные политические режимы американских союзников на Ближнем Востоке. "Ирония, конечно, заключается в том, что Путин при всех своих недостатках ненавидит Америку не так сильно, как многие из этих людей", — продолжил он.

И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его геополитической позиции, добавил: "Должен сказать, что я категорически против этих (антироссийских) санкций и не думаю, что мы должны воевать с Россией. <...> Вероятно, нам следует встать на сторону России, если придется выбирать между Россией и Украиной. Это мое мнение".

...Хочется пожелать американским журналистам больше говорить и писать про Украину, а особенно сильно им стоит продвигать интервью с украинскими политиками.

Если они будут продолжать знакомить избирателей Трампа и консервативных инфлюенсеров с украинскими хотелками и представлениями о том, что такое "справедливость", то к осени 2020 года, когда в США должны пройти президентские выборы, некоторые сторонники Трампа и медиафигуры консервативного движения могут начать требовать от него не только помочь достроить "Северный поток — 2", но и признать Крым или придумать что-то еще для того, чтобы "справедливо расплатиться" с официальным Киевом за все его попытки повлиять на американскую политику.

Впрочем, определенные успехи есть и сейчас. Зеленскому и американским СМИ уже удалось создать вокруг самой идеи поддержки Украины ореол непереносимой политической токсичности.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский


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