Украина отравила Америку

В 2014 году, когда в Вашингтоне и Брюсселе праздновали успех очередной украинской "оранжевой революции" и победу технологий Джина Шарпа над здравым смыслом в отдельно взятой стране, никто из западных экспертов не мог бы даже в самом страшном кошмаре представить себе нынешнюю ситуацию, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Через пять лет президент Украины, бывший комик, своим интервью американскому журналу оказывает воздействие не просто на американское инфополе, но и на результаты американских выборов и процесс импичмента президента США. Если вдуматься, то более страшного позора, чем зависимость от слов украинского президента, трудно придумать для сверхдержавы, а США — однозначно сверхдержава. Правда, бывший мировой гегемон заразил свою политическую жизнь вирусом "украинства" и начал серьезно болеть. В конце концов, даже The New York Times пишет, что "США уже начинают напоминать Украину", а лондонская Financial Times призывает к иностранному вмешательству, чтобы спасти Соединенные Штаты от гражданской войны, которая там вполне может разразиться после выборов президента.

Но вернемся к диаметрально противоположным интерпретациям интервью Зеленского, которые встречаются в российско-украинском и американском экспертном сообществе и инфополе.

Многим почему-то кажется, что президент Украины переметнулся на сторону Трампа в деле об импичменте и оказал президенту США большую политическую услугу, за которую он может ожидать помощи и благодарности из Белого дома. Действительно, сам Трамп демонстрирует определенное удовлетворение тем, что сказал Зеленский, — но не более того. В своем твиттере он написал: "Горячие новости: президент Украины только что вновь объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимодействий или призывов. Если бы радикальные левые демократы были в здравом уме, а это не так, все было бы кончено!" Тем самым обитатель Белого дома подразумевает, что импичмент лишился своего главного обоснования — а именно обвинения в том, что от Зеленского пытались добиться расследования деятельности Байдена в обмен на материальную помощь Украине. Что являлось бы своего рода вымогательством взятки.

Проблема с интерпретацией в стиле "Зеленский перешел на сторону Трампа" заключается в том, что, во-первых, президент Украины не сказал ничего нового (что, собственно, Трамп и подчеркнул в твиттере), а во-вторых и в главных — все эмиссары Белого дома требовали от официального Киева совсем не заявлений такого рода. Личный адвокат президента, специалист по работе с мафией и эмиссар по особым поручениям Руди Джулиани приезжал в Киев для того, чтобы администрация Зеленского начала (и желательно довела до победного конца) расследования по коррупционным схемам семей Джо Байдена и Джона Керри на Украине.

Этого, по крайней мере пока, сделано не было, хотя даже в CNN были утечки о том, что официальный Киев собрался капитулировать и выполнить эти настоятельные рекомендации эмиссаров американского президента.

Гораздо логичнее в этом смысле выглядит интерпретация, которая более распространена в американском инфополе и которую продвигает главное американское издание — The New York Times. Оно обвиняет Трампа в искажении слов украинского лидера и подчеркивает то, что Зеленский довольно жестко критиковал действия президента США:

"Трамп, скорее всего, имел в виду — и искажает — комментарии президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в интервью журналу Time и опубликованные также и в других изданиях рано утром в понедельник. Нигде в интервью Зеленский не говорил, что его американский коллега "не сделал ничего плохого". На самом деле он критиковал комментарии Трампа о коррупции на Украине и его решение приостановить военную помощь Киеву. Хотя он сказал, что в их разговорах не обсуждалось quid pro quo (взятка или вымогательство взятки за услугу. — Прим. авт.), Зеленский поставил под сомнение решение Соединенных Штатов о замораживании помощи, которое, по его словам, было "вопросом справедливости".

Действительно: если убрать из интервью фразу о том, что прямого вымогательства "взятки" в виде расследования коррупционных схем американских политиков на Украине не было, то оно выглядит как длинный и довольно забавный список претензий нового руководства Украины лично к президенту США. Если смотреть на этот список с точки зрения политической стилистики, то его буквально можно вписывать в учебник политологии — в главу "Украинский стиль политического дискурса". Сначала Зеленский говорит, что "мы не хотим выглядеть как попрошайки", а потом выкатывает список прошений: нужна военная помощь, нужны деньги, нужна дипломатическая поддержка, а еще нужно, чтобы в Вашингтоне молчали о коррупции на Украине.

Мало кто на планете имеет силу, смелость или глупость потребовать от США практически "заткнуться" и не критиковать какую-то страну, но Зеленский оказался способным на это действие, сопроводив его следующей мотивацией (цитата по The New York Times): "Когда Америка, например, говорит, что Украина — коррумпированная страна, это самый жесткий сигнал. <...> Все слышат этот сигнал. Инвестиционные банки, заинтересованные стороны, компании, американские, европейские компании с международным капиталом на Украине — это сигнал для них, который говорит: "Будь осторожен, не вкладывай". Или: "Убирайся". Это жесткий сигнал".

Такая позиция и такое поведение вряд ли найдут понимание в Белом доме, у избирателей Трампа, да и американский бизнес может задаться вопросом: "А зачем нашему президенту врать для того, чтобы Украина могла забрать наши деньги?"

Чем ближе американские политики (и особенно американский электорат) знакомятся с Украиной, украинскими политиками и их связями с Демократической партией, тем острее они начинают ощущать, насколько неправильный выбор был сделан в плане санкций и отношений с Россией в целом. В качестве примера можно привести, вероятно, самого известного и самого популярного (ежедневная аудитория в 2018 году — более трех миллионов зрителей) консервативного журналиста Соединенных Штатов Такера Карлсона, ведущего самого популярного шоу на самом популярном протрамповском канале Fox News.

Буквально несколько дней назад, комментируя импичмент, известный телеведущий разразился тирадой, которая взорвала американский интернет и инфополе. "Что делает Владимира Путина хуже, чем, я не знаю, целый длинный список американских союзников?" — спросил Карлсон и привел в качестве примеров консервативные политические режимы американских союзников на Ближнем Востоке. "Ирония, конечно, заключается в том, что Путин при всех своих недостатках ненавидит Америку не так сильно, как многие из этих людей", — продолжил он.

И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его геополитической позиции, добавил: "Должен сказать, что я категорически против этих (антироссийских) санкций и не думаю, что мы должны воевать с Россией. <...> Вероятно, нам следует встать на сторону России, если придется выбирать между Россией и Украиной. Это мое мнение".

...Хочется пожелать американским журналистам больше говорить и писать про Украину, а особенно сильно им стоит продвигать интервью с украинскими политиками.

Если они будут продолжать знакомить избирателей Трампа и консервативных инфлюенсеров с украинскими хотелками и представлениями о том, что такое "справедливость", то к осени 2020 года, когда в США должны пройти президентские выборы, некоторые сторонники Трампа и медиафигуры консервативного движения могут начать требовать от него не только помочь достроить "Северный поток — 2", но и признать Крым или придумать что-то еще для того, чтобы "справедливо расплатиться" с официальным Киевом за все его попытки повлиять на американскую политику.

Впрочем, определенные успехи есть и сейчас. Зеленскому и американским СМИ уже удалось создать вокруг самой идеи поддержки Украины ореол непереносимой политической токсичности.

