Стало ясно, как Россия может победить WADA

WADA единогласно отстранило Россию от мирового спорта на четыре года. Формально у РФ остается время до конца года на то, чтобы опротестовать решение, — и это, надо думать, обязательно будет сделано. Но шансов на то, что протест сработает, практически никаких.

Как уже известно, на практике будет повторена "олимпийская" история, частично опробованная в Рио в 2016-м и закрепленная в Пхенчхане 2018-го, пишет Виктор Мараховский для РИА Новости.

То есть уже в Токио допустят только неких "чистых" спортсменов, путем неких специальных ритуалов доказавших непричастность к "государственной допинговой машине России". При этом по факту отбирать участников будут не какие-либо национальные первенства, а чиновники WADA.

Счастливцам, возможно, будет отказано даже в статусе "олимпийских атлетов из России" — и самым строгим образом запрещено демонстрировать в любой форме свою национальную принадлежность.

В спортивной российской среде пока наблюдается разнобой реакций.

Например, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что "российские боксеры не хотят ехать на игры без флага и гимна", а президент Федерации водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания Андрей Власенко выразил уверенность, что "чистые" российские спортсмены докажут, насколько они сильны даже в таких обстоятельствах".

Есть основания полагать, что именно этот разнобой (с различными последствиями и вариациями), а также последующие конфликты и драмы — и есть результат, к которому стремились чиновники WADA. Ну и те, кто помогал им принять решение.

Собственно говоря, ситуация представляет собой идеальный пример того, как надо сталкивать индивидуальные интересы гражданина с одной стороны — и национальные интересы государства — с другой.

В желательном (для организаторов "международного бана России") сценарии — просматриваются множественные медийные сюжеты на тему "Россия оказывает давление на своих спортсменов".

В идеале должны появиться даже какие-нибудь "спортивные беженцы из России", выступающие на страницах The New York Times с рассказами о том, как их национальная федерация рекомендовала им себя вести.

В самой России должен неизбежно возникнуть уже знакомый нам по Пхенчхану конфликт "болеем за своих / клеймим нейтралов / клеймим российских спортивных чиновников и власть вообще за то, что она довела до такой жизни и поступает неправильно".

Потому что, с одной стороны, спортивный век недолог — и спортсмены, естественно, встают перед выбором — поставить под удар свою судьбу или держаться за флаг.

А с другой — для зрителя смотреть на то, как представители его страны состязаются как бы сами от себя, не отваживаясь даже поднять его флаг, — тоже известно какое ощущение.

Итог — собственно, то самое национальное унижение и раздрай, причем при любом раскладе. Вопрос только в накале внутренней дискуссии, ожидающей нас.

И вот тут стоит поговорить о самом главном.

Чтобы воспринимать санкции против российского спорта в качестве аполитичного торжества аполитичной справедливости — нужно обладать запасом наивности, которого у нас нет.

Если уж на то пошло, то банить до середины 2020-х сборную за то, что ей вменялось в начале 2010-х — это значит карать принципиально другое поколение спортсменов. И принципиально другую РУСАДА, если уж на то пошло.

Поэтому давайте примем как факт: перед нами удар не по какому-то конкретному провинившемуся институту и даже не по российскому спорту как таковому. Это удар по России — в единственное наше место, не защищенное никак.

Потому что мировой спорт — это, как мы уже писали, единственная сфера, в которой сохранилась безусловная "однополярность" и где у России нет никаких действенных механизмов влияния.

И это сфера, в которой Россию можно изолировать и рвать в клочья сколько угодно — WADA сама себе Совбез, Верховный суд, прокурор и УФСИН. К тому же за показательные издевательства над Россией этой сфере ничего не будет.

Поэтому расправа, устроенная российскому спорту данным однополярным органом, выглядит только ярче от того, что она произведена спустя многие годы после вменяемых России нарушений.

И она иллюстрирует простейшую мысль: если бы с нами могли поступить так же еще в какой-нибудь сфере — поступили бы.

Отсюда следует один практический вывод. Лучшее, что может сделать российское общество в данной ситуации, — не действовать согласно плану, нарисованному для нас. То есть не развязывать баталий между собой. Разумеется, каждый спортсмен будет решать, участвовать ему или нет в состязаниях в нейтральном статусе. А каждый зритель — болеть ли.

Но каждый раз, когда любому из нас захочется покричать, пообвинять и попроклинать кого-нибудь из сограждан, следует помнить: именно этого от нас и ждут те, кто нам это устроил.

Не выполнять их план в данном случае — и значит победить.

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