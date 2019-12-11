Взгляд извне на зеленое безумие

Борцы с российской дезинформацией (под которой разумеется всякое слово, а равно и молчание, исходящее из русскоязычных источников, за исключением апробированных типа "Свободы" и МБХ-медиа) неоднократно обращали внимание на, мягко говоря, скептическое отношение русских к Грете Тунберг и вообще ко всему зеленому экстазу, поразившему западный мир, пишет Максим Соколов в колонке для РИА Новости.

Поскольку спокойно и убедительно доказать, что экстазующие совершенно правы (и вообще, никакие они не экстазующие, но трезвые и хладнокровные аналитики), не очень получается — "Поэму экстаза" не задушишь, не убьешь, — то в борьбе с дезинформацией используется другой прием. А именно: "Что вам Гекуба (то есть Грета)?" Следите за своими домашними нестроениями, которых выше крыши, а про зеленые планы (и равно все прочие планы) западного мира будут рассуждать другие, гораздо более компетентные. Или, говоря более прямодушно, "не ваше собачье дело".

Такой ответ и даже отлуп уместен, если бы речь шла о людях, возможно, дико безумствующих, но в своем внутреннем кругу — и отнюдь не собирающихся привлечь и Россию к своему безумию. Когда в давние времена, еще при СССР, на Западе являлись хилиастические и прямо даже изуверские секты, советская реакция на них была довольно сдержанной: "Вольно же им, взбесяся, безумствовать". Сдержанность объяснялась уверенностью, что ихнее изуверство нас не касается. А западный образ жизни нам не брат и не сват, чтобы так за него переживать.

В принципе, и сегодня можно было бы охлажденно воспринимать известия о Грете, о курсе на полную декарбонизацию и, разумеется, денуклеаризацию энергетики — электричество будем извлекать из солнца и ветра, хлеб съедим, а булочные сожжем, — о проекте совершенного истребления крупного (затем, наверное, и мелкого) рогатого скота, ибо стада ветры испускают, о прочих интересных задумках. Пусть Демпартия США, Еврокомиссия, некогда консервативная, а теперь позеленевшая до ультрафиолетового колера ХДС, строят такие планы преобразования собственного хозяйства и вообще всего образа жизни, а мы только заметим: "Вольно же им, взбесяся".

Тем более что великий император при Аустерлице, увидев, как русское и австрийское войска сами, никем не понуждаемые, совершают губительный для себя маневр, заметил своей свите: "Господа, когда неприятель совершает ошибку, ни в коем случае не следует ему мешать". К ошибкам наших партнеров это также может относиться.

Конечно, наполеоновское правило нельзя абсолютизировать. Полностью безуглеродная Европа станет бедствовать пещерно, но если она будет тверда в этом своем состоянии, русская торговля тоже сильно пострадает. Опять же — разрушение европейского хозяйства аукнется и за пределами ЕС.

Но все это относится к тому сценарию, когда ЕС безумствует, но не заставляет безумствовать своих соседей. А в этом нет уверенности.

Вся зеленая идеология есть продукт не научного расчета, а горячечной веры. Когда обетования зеленого царства не сбываются — а с какой радости им сбыться, если они противоречат всем практическим знаниям? — начинаются поиски виновных с немедленным их нахождением. Виновные, которые все испортили, — это капиталистическое, то есть неэкологическое окружение. Россия, Китай, другие державы, которые не приняли Гретино исповедание.

Причем в этих обвинениях даже есть свой резон. Зеленые идеологи спасают от губительных изменений климата, а он не подчиняется политическим границам. Циркуляция атмосферных масс происходит как хочет. Даже если страны ЕС полностью предадутся зеленой аскезе, а другие государства отнюдь не предадутся, с климатом — по вине саботажников — все равно будет происходить нехорошее.

Следовательно, после провала зеленых мечтаний выяснится, что необходимо принудить также и неверные страны к принятию самых жестких антикарбонных, антиговяжьих, антиавтомобильных, etc. ограничений и запретов. Принудить по-хорошему, а если по-хорошему не выйдет, то и по-нехорошему. А иначе за что кровь-сукровицу лили? А равно со страшной силой декарбонизировались?

Причем это не правдоподобная спекуляция о будущем, а уже сегодняшняя реальность. Резко позеленевший А. Б. Чубайс уже выступил за введение углеродного налога. Мотивируется это тем, что все равно придется прогибаться, а потом будет только хуже. Лучше прямо сейчас, а то, что хозяйство и так сильно угнетено налогами, — ну зато в Брюсселе похвалят.

На днях с тем же пожеланием выступил Всемирный банк: "Целесообразно будет рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, которые были бы унифицированы в рамках более широких соглашений о торговле и технологиях и согласованы с перспективными торговыми партнерами".

И это только начало. Вцепились — не отстанут.

Да и странно было бы зеленому интернационалу строить жителей Запада по струнке — не пикнешь, а другим странам позволять жить по своим прихотям. Интернационал — значит, прогрессивный метод должен быть интернациональным. Никто не уйдет неоприходованным.

Так что понаблюдать за Гретой и взрослыми дядями в духе "А мне, пожалуйста, чашечку кофе" — не получится.

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