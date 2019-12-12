Кризис ВТО и ошибка российских караул-патриотов

Система мировой торговли перешла в новое состояние. С 11 декабря, по сути, прекратил работу Апелляционный суд Всемирной торговой организации (ВТО) — финальная инстанция в разрешении экономических споров между странами.

Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу признал, что для возобновления судебных заседаний потребуется "несколько месяцев". Однако его оценка может оказаться слишком оптимистичной, поскольку ответственность за системный кризис ВТО несут Соединенные Штаты — и лично президент США, пишет Ирина Алкснис в колонке для РИА Новости.

Происходящее — итог последовательно проводимой Вашингтоном политики, и нет никаких оснований полагать, что там изменят линию, пока Дональд Трамп занимает Овальный кабинет.

Технически все было исполнено просто.

В апелляционной инстанции ВТО предусмотрено семь арбитров, из которых формируются коллегиальные тройки, рассматривающие конкретные дела. Однако последние два года США блокировали выборы новых судей на освобождающиеся места. Решения в ВТО принимают на основе консенсуса, так что отказ американцев рассматривать предлагаемые кандидатуры фактически действовал как вето.

В 23:59 10 декабря истекли полномочия двух из остававшихся трех арбитров. Единственный теперь судья, разумеется, не может исполнять возложенные на орган функции, и работа апелляционной инстанции ВТО парализована.

Мировые СМИ полны мрачных прогнозов. Германский журнал Spiegel предрек крах основ международной торговли, а Еврокомиссия говорит о "серьезном ударе" по торговой системе.

Причины подобной политики Вашингтона хорошо известны. Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно обрушивались на ВТО с обвинениями в "несправедливом отношении к Соединенным Штатам", "юридическом активизме" и намеренной поддержке других стран в судебных разбирательствах против США. В качестве примера называют среди прочего разрешение месячной давности Китаю ввести ответные меры против Штатов в торговой войне.

Самым подходящим комментарием для сложившейся ситуации служит сакраментальный афоризм: джентльмены всегда играют по правилам, если же они не могут выиграть — то просто меняют правила.

Однако даже более интересным и важным видится иной аспект происходящего.

Всемирная торговая организация ровно за четверть века своего существования (она была создана 1 января 1995 года) превратилась в жупел для немалой части мира, которая видела в ней торжество глобализма и безоговорочного доминирования Запада, выведшего колониальную эксплуатацию других стран на качественно новый — и необратимый — уровень.

Россия тут не исключение. Переговоры о вступлении страны в ВТО продолжались 18 лет, и все это время соответствующие усилия властей подвергались гневному осуждению со стороны очень многих общественно-политических сил. А уж присоединение России к организации в 2012 году вызвало прямо-таки вселенский плач на тему "все пропало".

Надо признать, что у подобной критики есть основания. ВТО действительно может служить примером того, как "джентльмены" всегда пишут правила в свою пользу. Механизмы работы организации на самом деле изначально обеспечивали некоторый приоритет мировым экономическим лидерам: развитым странам и транснациональным корпорациям.

Вступая в организацию, развивающиеся страны открывали свои экономики, их национальные производители нередко не выдерживали конкуренции с ТНК и разорялись. Западные же государства использовали протекционные механизмы для собственной защиты. В частности, в Европе действуют жесточайшие регламенты ЕС. Не говоря уже о политически мотивированных ограничениях (вроде многих десятилетий санкций США против Кубы), которые вообще не входят в сферу компетенции ВТО.

Так что формально у алармизма противников ВТО были и есть причины для тревоги. Вот только реальность оказалась куда богаче и интереснее.

Очень многие развивающиеся экономики, вступив в организацию, с одной стороны, стали пользоваться предоставляемыми ею возможностями для продвижения на мировом рынке, а с другой, научились применять разнообразные приемы для защиты собственных интересов. Например, в августе третейская группа ВТО по международным спорам поддержала Москву в иске против ЕС о дискриминации российского газового экспорта в Европу (речь в первую очередь об ограничениях на загрузку газопровода OPAL). И в этом смысле нам теперь ой как некстати заморозка апелляционного суда организации: по оценке экспертов, Россия рискует сотнями миллионов евро, если дело не будет доведено до конца.

Ну а что касается протекционизма, то стандартное обвинение недовольных в адрес Москвы — запреты на импорт со стороны контролирующих качество органов (Россельхознадзора, Роспотребнадзора и так далее), что никак не нарушает наши обязательства в ВТО.

Все эти процессы привели к тому, что организация просто перестала быть инструментом глобального доминирования Запада. Не говоря уже о том, что западный мир как единое целое тоже исчез, а торговые войны между Европой и Штатами становятся частью привычной реальности.

Два месяца назад организация поддержала США в споре вокруг европейского авиастроительного концерна Airbus. Теперь на повестке дня планы Вашингтона ввести стопроцентные пошлины на ряд французских товаров. Париж готов обратиться по этому поводу в ВТО, правда, в свете паралича деятельности апелляционной инстанции вряд ли данный шаг имеет смысл в ближайшем будущем.

Как следствие, активное участие незападных стран в деятельности ВТО стало одним из механизмов ликвидации доминирования США в мире и крушения глобалистской системы как таковой, что можно наблюдать в настоящий момент невооруженным глазом.

Пожалуй, именно в этом заключается главный урок для России.

Оголтелый караул-патриотизм действительно хорошо видит опасности и угрозы для страны. Но в своей черно-белой картине мира он совершенно не способен разглядеть возможности и перспективы, скрывающиеся за ними.

Можно только порадоваться, что Россию возглавляют люди с более острым зрением. И с более крепкими нервами.

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