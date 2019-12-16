23:47 16 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.77
  • EUR69.94
Поиск

"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет

© AFP 2019 / Fred Dufour
Колумнисты
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102739/78/1027397821.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20191216/1029036444/SShA-pomirilis-s-Kitaem-i-navalyatsya-na-Rossiyu-chto-teper-budet.html

Международное инфополе и финансовые рынки буквально наполнены восторгом по поводу так называемого торгового соглашения между США и Китаем, в котором некоторые финансовые игроки и представители СМИ хотят видеть признак улучшения отношений по линии Вашингтон — Пекин.

Логично предположить, что одним из последствий заключения "торговой сделки" США и Китая будет очередной вброс в инфополе "экспертных оценок", предсказывающих возвращение мира в то состояние, в котором он находился до 2016 года, что позволит США сконцентрироваться на борьбе с Россией, возвращении Крыма в состав Украины, уничтожении российской экономики санкциями и так далее, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Предсказание такого рода вбросов можно делать смело, основываясь на историческом прецеденте: именно такие вбросы пользовались большой популярностью в российских соцсетях и телеграм-каналах в ноябре 2017-го, после встречи президента Трампа и председателя Си, когда многим показалось, что торговая война закончилась, холодная война между США и Китаем — тоже, и вообще "Америка снова всех победила".

Саммит ЕС в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России

Практика показала, что правы были скептики, утверждавшие тогда, что никакого принципиального прогресса нет и что на самом деле ни одна из проблем американо-китайских отношений не решена, а это означает, что новая холодная война будет вестись (с периодическими перемириями) до полного экономического коллапса или капитуляции одной из сторон конфликта.

Тогда, в ноябре 2017 года, поводом для оптимизма, например, рупора немецкого официоза Deutsche Welle был тот факт, что "США и Китай заключили торговые соглашения на 253 миллиардов долларов. В ходе государственного визита Трампа в Пекин подписан целый ряд контрактов в сфере энергетики, авиастроения и электроники." Сейчас речь идет о некоем "прорыве в разрешении торгового спора", а также утверждается, что "стороны согласовали первую фазу двустороннего экономического договора. Он предусматривает наращивание импорта Китая из США и снижение пошлин".

После нескольких фальстартов в торговых переговорах даже некоторые западные СМИ начинают скептически относиться к так называемым дипломатическим прорывам. Например, британская BBC указывает на то, что "президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники — капитуляцией." Скорее всего, это тот самый случай, когда неправы как противники американского лидера, так и его фанаты.

Проблема в интерпретации достигнутого соглашения заключается в том, что его текст не видел никто, кроме соответствующих переговорщиков. Если быть совсем точным, то руководитель американской делегации Лайтхайзер показал журналистам само соглашение — но только в виде увесистой стопки бумаг и только для того, чтобы доказать, что оно все-таки существует.

Долларовая купюра прикреплена к монитору компьютера трейдера на Ньюркской фондовой бирже
© AP Photo / Mark Lennihan
Аппетит к риску: инвесторы из США влили миллиарды в Россию

Американское агенство Bloomberg сообщает об американских уступках, которые были сделаны в рамках переговоров:

Вашингтон отказался от ввода новых тарифов на китайские смартфоны и компьютеры, которые должны были вступить в силу 15 декабря, и взял на себя обязательства постепенно отменять уже введенные антикитайские тарифы по мере достижения новых договоренностей. С китайской стороны, по информации Bloomberg, есть обязательства по бестарифной закупке американской сельскохозяйственной продукции, по защите американской интеллектуальной собственности в Китае и по отказу от практики принуждения американских фирм к передаче Китаю своих технологий в обмен на доступ к китайскому рынку. Также американские журналисты указывают на то, что Пекин возьмет на себя обязательства не занижать валютный курс юаня к доллару с целью стимулирования китайского экспорта. Кроме того, вчера КНР объявила о том, что откладывает (но не отменяет) введение дополнительных пошлин на импорт американских товаров, в том числе автомобилей и их запчастей.

Вырисовываются контуры компромисса, в рамках которого можно приводить аргументы как в пользу поражения США, так и в пользу американского триумфа. Проблема в том, что по сравнению с теми проблемами, которые остались далеко за скобками этого странного перемирия, все эти взаимные уступки — это мелочи, недостойные внимания.

В воскресном интервью на канале CNN Ян Бремер, известный американский политолог и руководитель крупнейшей компании по политическому консалтингу в мире Eurasia Group, заявил, что, независимо от торгового перемирия, "отношения США и Китая в следующем году будут намного хуже".

Государственный флаг США на здании Нью-Йоркской фондовой биржи, расположенной на улице Уолл-Стрит
© Sputnik / Вера Голосова
Америка готовит для Китая страшную кару

Его аргументы заключались в том, что в следующем году проявятся многочисленные проблемы принципиального характера: конфликт вокруг компании Huawei и ареста одного из ее директоров в Канаде, беспорядки в Гонконге, "холодная технологическая война", "уйгурский вопрос" (то есть обвинения Китая в создании концлагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) и так далее.

Маститый американский политолог абсолютно прав, и если смотреть на вещи с точки зрения еще более фундаментальных конфликтов, то стопка бумаг в руках советника Трампа, которая сейчас вызывает восторг мировых СМИ и финансовых рынков, — это не мир и даже не перемирие, а просто эдакая рождественская пауза между раундами геополитического боксерского поединка.

Список американо-китайских проблем, на которые указал Ян Бремер, — это, на самом деле, тоже список мелочей по сравнению с самым главным нерешенным вопросом, который можно свести к классической формуле "мы или они". США не могут сохранить свое богатство и все сопутствующие привилегии без статуса мирового гегемона, и потому для Трампа склонение Китая к покупке американской сои или свинины — это ничего не значащие, хотя и приятные с точки зрения пиара, эпизоды большой холодной войны. Стоит напомнить, что Трамп, еще будучи кандидатом, не скованным необходимостью говорить успокоительную для финансовых рынков ложь, говорил о "китайской угрозе": во-первых, с его точки зрения, доминирование Китая в сфере двусторонней торговли нужно срочно останавливать, ибо оно угрожает США в экономическом и политическом плане.

© Sputnik / Абзал Калиев
США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
А во-вторых, американская экономика — это один большой пузырь, который может лопнуть.

Из речей и заявлений Трампа эпохи его избирательной кампании вырисовывался не очень приятный образ США. С одной стороны, мирового гегемона в буквальном смысле "насилует Китай" (это термин из выступления Трампа), одновременно Америка является "свиньей-копилкой", которая подвергается ограблению (это тоже прямая цитата). И самое главное: американская экономика, по версии президента-миллиардера, — это, на самом деле, "большой, жирный, уродливый пузырь".

Сейчас американский лидер подчеркивает, что экономика США — лучшая в мире, но есть подозрение, что он врет именно сейчас, когда взрыв "пузыря" его политические оппоненты повесят на самого Трампа.

Превратить "ограбленную и изнасилованную" звездно-полосатую свинью-копилку назад в монстра-гегемона можно исключительно за счет обращения вспять процесса глобализации и утечки из США рабочих мест и производственных мощностей, на что президент США неоднократно жаловался, тем более что одним из главных лозунгов его избирательной кампании было обещание вернуть рабочие места. Это означает, что для победы и восстановления былого величия нужно лишить Китай (то есть вернуть в Америку) десятков миллионов рабочих мест и сопутствующих производственных мощностей и по возможности вообще отлучить Пекин от американских и западных рынков, а также не дать ему развить собственный высокотехнологичный сектор.

Все попытки поджечь Гонконг, разбередить "уйгурскую проблематику", запретить Евросоюзу пользоваться продукцией китайской компании Huawei, как и все попытки душить китайский проект "Один пояс, один путь", — это звенья одной и той же цепи. Той самой цепи, которую Трамп хочет использовать как удавку на шее Пекина, а потом с помощью этой цепи утянуть Китай в прошлое — лет эдак на 30 назад — для того, чтобы вбить его в то состояние, в котором он находился до эпохи глобализации и переезда производств со всего западного мира в Поднебесную.

Не зря американские эксперты и СМИ вовсю обсуждают "ловушку Фукидида" — концепцию, согласно которой конфликт между действующей великой державой и ее более молодым, но более перспективным конкурентом не может не закончится войной.

США один раз из этой "ловушки" вышли: им удалось уничтожить Советский Союз благодаря его экономической слабости и выигранной Голливудом идеолого-пропагандистской войне. С Китаем таких успехов не зафиксировано. Но это, с точки зрения главных идеологов антикитайской политики (таких как глава избирательного штаба Трампа Стив Бэннон), всего лишь означает, что нужно давить сильнее, причем делать это одновременно по всем возможным болевым точкам.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си

В таких условиях любой долгосрочный оптимизм, вызванный "перемирием", которое еще даже не подписано лидерами двух стран, представляется или крайне наивным, или очень преждевременным. Возврата в золотой век "американской глобализации" и добровольного возвращения мира к состоянию Pax Americana образца 2015 года не будет — и, вероятно, уже никогда. Деглобализация, новая холодная война, распад мировой системы торговли на базе ВТО, формирование многополярного мира — все эти процессы когда-нибудь закончатся, но мир, который предстанет перед нами после их окончания, будет совсем другим.

И, скорее всего, гораздо лучшим, чем то "светлое глобальное прошлое", о котором скучают многие в Вашингтоне или Брюсселе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
Россия, США, доллары, Китай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
"За службу на страже мира в Южной Осетии": как в Цхинвале награда нашла героя
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться