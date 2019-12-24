По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда

Итак, первые пассажирские железнодорожные составы двинулись в Крым. В понедельник, 23 декабря, отправился поезд из Петербурга, 24-го — старт из Москвы, а 25-го сотни первых пассажиров поезда "Таврия" окажутся на полуострове, пишет Владимир Корнилов в колонке для РИА Новости.

Историческое, политическое, символическое значение произошедшего трудно переоценить. Неслучайно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит об этом как одном из важнейших событий уходящего года. И именно поэтому на Украине разразилась форменная истерика.

Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить. Киевские политологи, писатели и политики в одночасье превратились в знатоков гидрографии, мостостроения и рассказывали публике, почему амбициозный строительный проект провалится еще на стадии проектирования или в лучшем случае начальных работ.

Все, что требовалось для подобных заявлений, — важно надувать щеки. Когда же открылось движение по мосту, часть этих "специалистов по мостостроению" бросилась объяснять, почему их прогноз не сбылся, а львиная доля из них тут же забыла свои предыдущие предсказания и начала генерировать новые. На протяжении этого года они громко заверяли, что мост долго не простоит, что его смоет первый же солидный шторм и, конечно же, что он не выдержит поездов.

Когда же летом по Крымскому мосту прошел первый технический состав, те же самые "эксперты" сразу забыли, что это априори невозможно, и устроили веселье по поводу того, что состав был пустым. Украинские сайты разгоняли сообщения о том, что железная дорога в Крым вообще не предусмотрена для пассажиров, поскольку мост слишком забит "из-за огромного количества военных". Даже страшно представить, сколько же дивизий Россия должна регулярно перебрасывать на полуостров, чтобы полностью парализовать движение. Видимо, по логике украинских СМИ, эти дивизии ежедневно перебрасываются туда-сюда. Исключительно ради блокирования пассажирских перевозок: другой-то цели у таких действий быть не может.

Как в эту поразительную концепцию вписать сообщение о том, что уже десятки тысяч пассажиров приобрели билеты на поезда в Крым? Бравые украинские эксперты вскоре разъяснят нам, что эти пассажиры, как и забитые под завязку составы, нарисованы в фотошопе, да и вообще все эти семьи на вокзалах Симферополя и Севастополя — это российские военные и чекисты, переодетые в гражданское.

Правда, тут тоже нестыковка: если железнодорожный путь через Крымский мост все равно будет забит военными, зачем же информационным ресурсам, спонсируемым за счет американского бюджета, постоянно запугивать потенциальных пассажиров, прибегая к услугам одного и того же российского эксперта Юрия Медовара? Тот стал "звездой Ютьюба" в декабре 2016 года, когда безапелляционно заявил, что Крымский мост построить нереально, поскольку там даже нельзя вбить сваи. Видимо, он до сих пор не понял, куда же эти сваи вбили. Казалось бы, после такого эпического провала всех прогнозов главного специалиста по мостам и небоскребам всерьез его пророчества воспринимать нельзя. Но те же ресурсы продолжают распространять его заявления о том, что поезда ездить по Крымскому мосту не могут.

На этот же источник не так давно ссылался немецкий журнал Stern. Вдумайтесь, всего-то месяц назад сие издание безо всяких сомнений утверждало, что в декабре железнодорожного сообщения между материковой Россией и ее крымским регионом не будет. То есть уже стартовали продажи билетов на поезд, а журналисты немецкого издания все равно твердили об "обещании, которое невозможно выполнить". Потому что им так сказал Медовар. Сверить его предыдущие прогнозы с реальностью Stern, похоже, не догадался.

Понятно, что после старта пассажирских перевозок по железной дороге через Крымский мост ни Stern, ни американские, ни тем более украинские СМИ извиняться или оправдываться за свои далекие от правды прогнозы не будут. Зато мы услышим из Киева громкие заявления об осуждении очередного "агрессивного акта со стороны оккупанта" — представители президента Украины уже пригрозили "жестким ответом" на пуск поездов.

Наверняка потребуют усилить санкции. Как будто это не сам Киев приложил максимум усилий к тому, чтобы сделать Крымский мост и связанные с ним проекты реальностью. Как будто это не Киев перекрыл железнодорожное сообщение с полуостровом, подтолкнув Россию к ускорению реализации данных проектов ради облегчения жизни граждан, которых Украина формально считает еще своими.

Стоит обратить особое внимание на полное игнорирование различными западными государствами и правозащитниками бесчеловечности мер, принятых Украиной против крымского населения. Они как бы не заметили транспортной, энергетической, экономической, продуктовой и даже водяной блокады, которую с 2014 года усиливает Киев. Зато бурно реагируют на "агрессивное" строительство мостов, дорог, вокзалов, аэропортов, которое ведет на полуострове Россия.

Кстати, в этой связи нельзя не вспомнить, как Запад дружно закрыл глаза на подрыв линий электропередачи осенью 2015 года, что привело к отключению электричества в Крыму. Напомним: тогда и официальный Киев, и основные западные СМИ сделали вид, что они понятия не имеют, кто же совершил теракты. А на недавней презентации МВД Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, прошедшей при непосредственном участии президента и министра внутренних дел, вдруг выяснилось, что правоохранители изначально знали, что подрыв совершен украинскими праворадикалами (показательно, что кличка одного из их лидеров — "Нацик"). И ничего, никто из них не понес ответственности ни тогда, ни сейчас.

А западные журналисты, живо откликнувшиеся на саму презентацию, полностью проигнорировали факты, связанные со взрывами херсонских ЛЭП. Ни одного голоса тамошних правозащитников с требованием наказать истинных террористов и агрессоров мы не услышали. Поскольку, по их мнению, априори виновата Россия. Виновата в том, что пытается защитить крымчан от последствий украинских терактов и блокады.

Что ж, России не привыкать. Особенно в последние годы мы свыклись уже с тем, что даже гуманитарные конвои в Донбасс, блокированный Украиной, на Западе объявляют "актом агрессии". Ясно, что так же назовут и возобновление железнодорожных перевозок в Крыму. Но кого меньше всего будут волновать подобные оценки, так это счастливых пассажиров, которым крымские поезда облегчат передвижение по бескрайней России, общение с родственниками, бизнес и отдых. Для них это событие уже стало историческим, одним из тех, которые запоминаются на всю жизнь. Еще бы, ведь не каждый может путешествовать по мосту, которого нет, на поезде, который даже теоретически невозможен.

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