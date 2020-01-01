"Союз спасения" стал самым обсуждаемым фильмом года

Фильм "Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.

"Жестокость мне простят, а слабость никогда", — говорит молодой император Николай I перед подавлением восстания декабристов. Тем не менее он дал мятежникам шанс спокойно разойтись, заявив, что даже не желает знать их имена. Восстановить историческую справедливость, тем более в кино, — дело практически невозможное: слишком многое в результате останется за кадром. О том, удалось ли это создателям "Союза спасения" и почему этот фильм стал самым обсуждаемым за последнее время, — в колонке Анастасии Мельниковой для РИА Новости.

© Foto / Пресс-служба фильма "Союз Спасения" Софья Эрнст в роли Анны Бельской

Мощное продвижение

Безусловно, грандиозный проект: блестящий актерский состав, впечатляющие батальные сцены, бережное воссоздание интерьеров и костюмов той эпохи.

У фильма есть официальный сайт, в нем много действительно полезной информации, которую стоит изучить прежде, чем пойти в кино.

Потому что в кино во время просмотра придется подсобраться: уследить за всеми героями и сюжетными линиями "Союза спасения" порой сложно. Персонажи вводятся с титрами-пояснениями (буквально на несколько секунд), отвлеклись ненадолго — и пропустили что-то важное.

© Foto / Пресс-служба фильма "Союз Спасения" Кадр из фильма "Союз спасения"

Идея создателей: мы должны знать как можно больше о самых ярких вехах российской истории. Восстание декабристов — одна из них. Возможно, излишне романтизированная или конъюнктурная на разных этапах развития государства, возможно недо- или переоцененная. Но однозначно — важная.

"Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история", — рассказал журналистам продюсер Константин Эрнст.

"Это картина о первом серьезном противостоянии людей, которые желали своей Родине лучшего", — говорит режиссер-постановщик Андрей Кравчук. — И те, кто был на стороне правительства и Николая I, и те, кто был на стороне декабристов".

© Foto / Пресс-служба фильма "Союз Спасения" Кадр из фильма "Союз спасения"

Кстати, на Первом канале вышел еще и документальный фильм — "Дело декабристов", в нем в подробностях, минута за минутой, восстанавливаются события тех дней. Его также стоит посмотреть, чтобы лучше понять, что же происходило на самом деле в Российской империи начала XIX века.

"В советское время участники восстания рисовались романтиками и героями. Но сейчас точно известно главное: мотивы у декабристов были очень разные. Среди зачинщиков были и те, кто готов был предать своих друзей или желал обогатиться", — считает режиссер-постановщик "Дела декабристов" Максим Беспалый.

Исторический облик

В "Союзе спасения" центр российской столицы — Санкт-Петербурга — такой, каким он был в начале XIX века (Зимний дворец — не салатового, а персикового цвета, Исаакиевский собор — в лесах, еще строится).

© Foto / Пресс-служба фильма "Союз Спасения" Кадр из фильма "Союз спасения"

Костюмы для грандиозной киноэпопеи шили в нескольких мастерских, сукно для мундиров специально изготовили по старым технологиям. Отдельно плели пояса для офицеров и воссоздавали ордена для каждого из героев.

А в Белгородской области специально построили целую кинодеревню — Васильково. Часть сцен "в Малороссии" снимали летом, часть — поздней осенью и зимой прошлого года. Эти места выбирал оператор-постановщик картины Игорь Гринякин (он сам из Белгорода). По его словам, тогда в съемках были задействованы более двух тысяч человек — массовка, в основном местные жители: "Кто‑то смог летом, кто‑то зимой. Кого ни встречу, все говорят: "А я у вас снимался".

© Foto / Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Союз спасения"

Кстати, в кинодеревне, построенной в Шебекинском округе, планируется организовать этнографический музей — если она переживет зиму.

Угадай мелодию

На протяжении всего фильма практически непрерывно звучит музыка (композитор Дмитрий Емельянов). В саундтреке "Союза спасения" также можно услышать узнаваемые песни российских рок-групп (без слов, в симфонической аранжировке).

Это, к примеру, "Прогулки по воде" ("Наутилус Помпилиус"):

— Видишь, там на горе возвышается крест,

Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем...

или "Владивосток 2000" ("Мумий Тролль"):

— Уходим, уходим, уходим,

Наступят времена почище…

© Foto / Пресс-служба фильма "Союз Спасения" Кадр из фильма "Союз спасения"

Во время сцены перехода мятежников через замерзшую Неву (лед которой раскалывается от ударов царских орудий) звучит мелодия песни "Улетай" российской группы МЭD DОГ:

— Все прошло,

С неба прозвучит "Прощай!"

Улетай, улетай, улетай…

А когда Николай I разговаривает со своим маленьким сыном Сашей (будущим императором Александром II), начинается мелодия одной из самых известных песен Басты "Сансара"— и продолжается во время сцены казни пяти декабристов.

— Наши дети будут лучше, чем мы.

Когда меня не станет, — я буду петь голосами

Моих детей и голосами их детей.

Нас просто меняют местами,

Таков закон сансары, круговорот людей.

Актеры и герои

В "Союзе спасения" великолепный актерский состав: Максим Матвеев (Трубецкой), Павел Прилучный (Пестель), Леонид Бичевин (Муравьев-Апостол), Александр Домогаров (Милорадович), Игорь Петренко (Баранов), Иван Янковский (Бестужев-Рюмин), Антон Шагин (Рылеев), Софья Эрнст (Анна Бельская, вымышленный персонаж), Ингеборга Дапкунайте (княгиня Бельская, мать Анны), Александр Лазарев — младший (Бенкендорф), Сергей Колтаков (Мордвинов), Владислав Ветров (Гебель), Александр Устюгов (Орлов) и многие другие — всех не перечислить.

© Foto / Пресс-служба фильма "Союз Спасения" Максим Матвеев в роли Сергея Трубецкого

И конечно, нельзя не упомянуть отдельно Ивана Колесникова и Виталия Кищенко — исполнителей ролей Императоров Всероссийских Николая I и Александра I.

Обо всем, впрочем, подробно не расскажешь — надо идти и смотреть: это редкая по масштабу и значимости отечественная кинодрама.

"В истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам, которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же сюжеты, — считает продюсер "Союза спасения" Константин Эрнст. — А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят".

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