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Мал, да не удал: почему-то события в Абхазии назвали "молодежной революцией"

© Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (56)
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https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20200111/1029204732/Mal-da-ne-udal-pochemu-to-sobytiya-v-Abkhazii-nazvali-molodezhnoy-revolyutsiey-.html

Ситуация в Сухуме, остававшаяся крайне напряженной в последние два дня, начала понемногу нормализовываться. Некоторые уже называют произошедшие события "молодежной революцией". Насколько такое название справедливо, рассуждает Руслана Гергедава в колонке для Sputnik

Первый рабочий день после новогодних праздников, завариваю чай, беру телефон, обновляю ленту социальной сети, срочная новость: "У здания Администрации президента собираются сторонники оппозиции, чтобы покончить с беспределом в Абхазии, просим всех неравнодушных граждан не быть безучастными", - честно, не вдохновилась и побежала дальше по своим делам. 

Абхазский стиль?

Захват здания Администрации президента и дестабилизации нашего общества – этим, увы, уже никого не напугаешь и не удивишь. Мы словно привыкли и смирились с нескончаемым внутренним кризисом - "и без нас разберутся". 

© Sputnik
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Но в этот раз был один важный, покоробивший меня нюанс. В разгар протестов, сопровождаемых погромом правительственных зданий под громогласные лозунги, узнаю, что это оказывается, товарищи, "молодежная революция". 

Внимательно пересматриваю ленты, но среди ярых и главных активистов не вижу молодежи, или, может, у меня специфический возрастной ценз для этого понятия.

Кто вы?

Казалось бы, обычная история. Противостоящие стороны для давления друг на друга используют проверенные инструменты - молодежь, авторитетных людей - и раскручивают недовольство, поднимая градус  до такой степени, что игнорировать эту волну уже становится опасно.

Политолог Сергей Маркедонов
© Sputnik / Станислав Етвеш
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Пятьсот, хорошо, пусть тысяча человек, которые громили здание Администрации президента или просто были рядом, не могут быть всем народом Абхазии, а самое главное - не могут называть эти события "молодежной революцией". 

Разумеется, в активе есть молодые люди, но они не вожаки и не генерируют протестную повестку. Зато они придают всему свежесть, эмоции и задор.

Оговорюсь, что протест – это не всегда плохо. Он может быть полезен для государства и народа. Только вот проводить протесты в Абхазии во благо развития страны - пока недосягаемая ступень для нашего общества. 

Точка раскола 

Сейчас вся страна внимательно следит за очередным "витком", читает новости, активно обменивается в мессенджерах картинкой последствий "борьбы за несправедливость". А стороны политического конфликта вспоминают старые обиды и жаждут сатисфакции. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всем, кто принимает чью-то сторону, надо помнить одну простую истину - власть всегда принадлежит организованному меньшинству, но действовать она должна в интересах большинства, в противном случае будет этим гегемоном сметена. Но раскалывать небольшое общество, связанное многочисленными родственными связями, выбивать окна, ломать двери в госучреждениях – это, как минимум, аморально, как максимум – преступно. Власть можно призвать к ответу, не нанося вред и ущерб государству и обществу. 

Что с революцией?

Не дай бог вам узнать, что такое настоящая "молодежная революция". Она не будет под звон битого стекла, крики и стрельбу. Она будет очень тихой и страшной.

В отсутствие самореализации в Абхазии талантливая и активная молодежь просто будет вынуждена оставить свою родину. Кто-то безвозвратно. Другая часть перейдет в категорию "лишних людей" со всем социальными, экономическими и криминальными последствиями.

Страна просто лишится своего будущего.

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (56)
Теги:
Сухум


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