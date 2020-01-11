Мал, да не удал: почему-то события в Абхазии назвали "молодежной революцией"

Ситуация в Сухуме, остававшаяся крайне напряженной в последние два дня, начала понемногу нормализовываться. Некоторые уже называют произошедшие события "молодежной революцией". Насколько такое название справедливо, рассуждает Руслана Гергедава в колонке для Sputnik

Первый рабочий день после новогодних праздников, завариваю чай, беру телефон, обновляю ленту социальной сети, срочная новость: "У здания Администрации президента собираются сторонники оппозиции, чтобы покончить с беспределом в Абхазии, просим всех неравнодушных граждан не быть безучастными", - честно, не вдохновилась и побежала дальше по своим делам.

Абхазский стиль?

Захват здания Администрации президента и дестабилизации нашего общества – этим, увы, уже никого не напугаешь и не удивишь. Мы словно привыкли и смирились с нескончаемым внутренним кризисом - "и без нас разберутся".

Но в этот раз был один важный, покоробивший меня нюанс. В разгар протестов, сопровождаемых погромом правительственных зданий под громогласные лозунги, узнаю, что это оказывается, товарищи, "молодежная революция".

Внимательно пересматриваю ленты, но среди ярых и главных активистов не вижу молодежи, или, может, у меня специфический возрастной ценз для этого понятия.

Кто вы?

Казалось бы, обычная история. Противостоящие стороны для давления друг на друга используют проверенные инструменты - молодежь, авторитетных людей - и раскручивают недовольство, поднимая градус до такой степени, что игнорировать эту волну уже становится опасно.

Пятьсот, хорошо, пусть тысяча человек, которые громили здание Администрации президента или просто были рядом, не могут быть всем народом Абхазии, а самое главное - не могут называть эти события "молодежной революцией".

Разумеется, в активе есть молодые люди, но они не вожаки и не генерируют протестную повестку. Зато они придают всему свежесть, эмоции и задор.

Оговорюсь, что протест – это не всегда плохо. Он может быть полезен для государства и народа. Только вот проводить протесты в Абхазии во благо развития страны - пока недосягаемая ступень для нашего общества.

Точка раскола

Сейчас вся страна внимательно следит за очередным "витком", читает новости, активно обменивается в мессенджерах картинкой последствий "борьбы за несправедливость". А стороны политического конфликта вспоминают старые обиды и жаждут сатисфакции.

Всем, кто принимает чью-то сторону, надо помнить одну простую истину - власть всегда принадлежит организованному меньшинству, но действовать она должна в интересах большинства, в противном случае будет этим гегемоном сметена. Но раскалывать небольшое общество, связанное многочисленными родственными связями, выбивать окна, ломать двери в госучреждениях – это, как минимум, аморально, как максимум – преступно. Власть можно призвать к ответу, не нанося вред и ущерб государству и обществу.

Что с революцией?

Не дай бог вам узнать, что такое настоящая "молодежная революция". Она не будет под звон битого стекла, крики и стрельбу. Она будет очень тихой и страшной.

В отсутствие самореализации в Абхазии талантливая и активная молодежь просто будет вынуждена оставить свою родину. Кто-то безвозвратно. Другая часть перейдет в категорию "лишних людей" со всем социальными, экономическими и криминальными последствиями.

Страна просто лишится своего будущего.