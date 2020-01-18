На газовой арене США проиграли России

Оценки его условий разнятся довольно сильно, дополнительные сомнения создает тот факт, что результаты преподносятся исключительно американской стороной и с подчеркиванием обязанностей, которые на себя взял Китай, пишет автор РИА Новости Сергей Савчук.

Известно, что Китай согласился восстановить закупки широкой номенклатуры товаров, в первую очередь сельскохозяйственной продукции, но не забыты и энергоносители. Причем если объемы закупок в агросекторе фактически выводят на "довоенный" уровень, то в сфере энергетики наблюдается значительный рост.

Так, Пекин обязался в течение двух ближайших лет закупить у США энергоресурсов на общую сумму 52,4 миллиарда долларов (18,5 миллиарда в 2020-м и 33,9 миллиарда в 2021 году). Согласно открытым данным Министерства торговли США, в 2017 году, то есть на момент начала торговой дуэли, Китай импортировал сырья на 8,4 миллиарда долларов, где половина приходилась на сырую нефть. В 2019 году, в горячей фазе торгового противостояния, закупки просели до 3,5 миллиарда, что, конечно же, не очень понравилось американским сланцевикам. По новым условиям КНР должна резко увеличить закупки американского угля и сжиженного газа. Сюда же включили обязательную покупку комплектующих для АЭС, но об этом в другой раз.

Почему Вашингтон столь настойчиво заставляет китайцев покупать свои углеводороды? Да потому, что, согласно данным американских же аналитиков, план завоевания Европы при помощи СПГ провалился еще на стадии планирования.

Дело в том, что при закладке целого кластера СПГ-заводов и терминалов не был учтен ключевой фактор — Европа действительно стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов, а это подразумевает использование различных вариантов, совершенно не ограниченных одним лишь сжиженным газом из-за океана.

Если забыть о политике и руководствоваться экономическими показателями, то говорить про некое "завоевание" Европы можно только в том случае, если продукцию "завоевателя" будет закупать Германия — несомненный лидер Евросоюза и один из главных импортеров энергоресурсов. Напомним, что Германия занимает первое место в мире по объемам импорта природного газа. В среднем для обеспечения своих индустриальных и социальных нужд Берлин закупает почти 120 миллиардов кубометров голубого топлива в год, а поскольку параллельно он отказывается от использования угля и урана, то зависимость от импорта будет только расти.

Продажи в остальные страны ЕС ключевой роли не играют. Франция твердо стоит на историческом фундаменте собственной атомной энергетики, Великобритания продолжает эксперименты с ВИЭ в Шотландии. При условии, что в 2019 году энергопотребление на душу населения в королевстве стало ниже, чем в 1960 году, ей пока удается балансировать на грани энергообеспеченности.

Остается Австрия, но ей документально обещаны 50 миллиардов кубометров газа из СП-2, и потому Вена слегка обижена на тех, кто всеми силами затягивает финальный этап строительства газопровода.

Нужно обязательно добавить, что Евросоюз до последнего увиливал от любых договоренностей о покупке американского СПГ, но Дональд Трамп лишил Старый свет пространства для маневра, поставив перед очень простым выбором: либо обещание удвоить импорт СПГ в пятилетней перспективе, либо тотальные заградительные пошлины на автомобили европейского производства. Такая вот нехитрая дипломатия.

Естественно, что сколь бы богатой ни была страна, она всегда стремится минимизировать собственные расходы. Именно поэтому и родилась идея строительства двух ниток "Северного потока", на что с молчаливого благословения Ангелы Меркель подписались все ведущие европейские газовые операторы.

Чтобы понять безальтернативность российско-германского газового союза, достаточно знать расположение профильной инфраструктуры.

Схема импорта природного газа в Германию довольно проста. До недавнего времени топливо поступало из трех основных источников: России (порядка 40%), Голландии (29%) и Норвегии (21%). Но в 2014 году случилось непредвиденное — добыча в газовом бассейне Гронинген, главной ресурсной базе Нидерландов, резко пошла вниз. Случилось это из-за критически возросшей сейсмической активности. В начале десятых годов количество локальных землетрясений в границах Гронингена перевалило за две с половиной сотни в год. Дальше — больше.

В марте 2018 года Национальная служба горнотехнического надзора Голландии объявила, что добыча газа на Гронингене будет прекращена к 2030 году. Но прилегающие районы трясло так сильно и часто, что уже через год в правительство было направлено требование прекратить все добычные работы не позднее 2022-го.

Закон сохранения энергии существует не только в школьных учебниках, но и в геополитике. Если из схемы поставок газа выпала Голландия, кто-то должен заполнить образовавшуюся пустоту. Норвегия нарастить поставки не может просто потому, что у нее нет достаточных свободных объемов, морские СПГ-терминалы в Германии отсутствуют, а покупать американский сжиженный газ у Польши с дополнительной наценкой было бы, мягко говоря, не очень умно. Если убрать из этого несложного уравнения все известные факторы, в сухом остатке будет лишь один вариант — Россия.

Еще один момент, позволяющий понять важность реализации СП-2. Благодаря разветвленной системе трубопроводов и интерконнекторов Германия имеет прямую связь с Данией, Голландией, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей. В случае образования свободных объемов газа либо при увеличении поставок Германия становится ключевым газовым хабом всего Старого света от Дуная до Темзы и может, мягко держа партнеров за трахею, диктовать свои условия и пополнять бюджет. На подобное развитие сюжета согласны Вена, Париж и даже Лондон. Достаточно вспомнить, что последние два года Уайтхолл ни словом не упоминает строящийся СП-2, явно рассчитывая использовать его в качестве страховки на тот случай, если авантюра с береговыми ветрогенераторами потерпит крах.

Но это не устраивает гегемона за океаном. Правда, его политический инструментарий в Евросоюзе ограничен одной Польшей. Были попытки наладить поставки СПГ через Болгарию, но после закупки двух пробных партий София решила больше не экспериментировать и вежливо попросила включить ее в проект "Турецкий поток". Польша, получившая льготный контракт на закупки газа в Америке, в настоящий момент либо пускает его на погашение собственных нужд, либо спекулирует им на рынках ЮВА, либо перепродает излишки незалежным соседям.

Принудить Германию максимально нарастить закупки сжиженного газа — это одновременная мечта США и их единственного по-настоящему верного вассала в ЕС. Первые в этом случае радикально ослабляют геополитические позиции России и Германии, а Варшава получает возможность "греть руки" за счет немецкого бюджета. Эта комбинация читается настолько явно, что нет сомнений в том, что Москва и Берлин скрупулезно согласовывают свои действия, лишь бы только не дать оппонентам разрушить зарождающийся трансграничный союз двух мировых тяжеловесов, чьи интересы сейчас очень близки.

Так смогут ли США навязать Европе свое демократическое топливо? Разберемся в цифрах.

За весь 2018 год Европа (в том числе Великобритания и не входящая в ЕС Турция) импортировала:

349,7 миллиарда кубометров трубопроводного газа;

58,6 миллиарда кубометров СПГ.

Всего: 408,3 миллиарда кубометров.

То есть в структуре импорта весь сжиженный газ, поставляемый в том числе из Катара, России и Нигерии, занимает скромные 16,6 процента. Теперь посмотрим, сколько именно газа, произведенного в США, поступает в крупнейшие страны Европы:

Великобритания: 1,46 миллиарда кубометров;

Турция: 657 миллионов кубометров;

Франция: 518 миллионов кубометров;

Италия: 492 миллиона кубометров;

Голландия: 345 миллионов кубометров;

Испания: 292 миллиона кубометров;

Греция: 105 миллионов кубометров;

Польша: 91 миллион кубометров.

Всего: 3,96 миллиарда кубометров.

Берем калькулятор и узнаем, что экспорт американского СПГ в Европу (который вырос в два раза, чем Америка очень гордится) в общей структуре занимает невообразимые 0,74 процента.

На этом наш разговор можно закончить, хотя стоит, наверно, напомнить, что российский "Новатэк" тоже торгует сжиженным газом, а судам от Ямала идти ближе, чем от Луизианы.

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