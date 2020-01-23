За Путиным в Израиле проследит специальный польский штаб

Варшава решила пойти именно по этому пути, пишет в колонке дня Sputnik Сергей Ильин.

Польское руководство во главе с Анджеем Дудой не только обиделось, что президенту не предоставили слова на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле. Как известно, он туда вообще решил не ехать. Мол, вопиющая несправедливость: Владимир Путин, Ангела Меркель и другие лидеры выступят, а он – нет. Так мало того, Варшава заявила о создании специального штаба по отслеживанию выступления главы российского государства. Звучит абсурдно, но факт!

В этом странном месте собралась целая команда из чиновников канцелярий президента и премьер-министра, а также министерства иностранных дел. Задача всех этих досточтимых дам и господ – в онлайн-режиме мониторить все происходящее и сказанное в Иерусалиме. Особенно, как отметили в Варшаве, представителями Москвы. Анализом и обработкой информации, а также немедленным реагированием на звучащие в Израиле заявления занимается медиа-группа во главе с пресс-секретарями президента и премьера. Очевидно, что ее прямая и единственная цель – опровергать многое из того, что неизбежно в том или ином формате в Иерусалиме прозвучит. Так сказать, давать свою, красивую и комфортную версию событий Второй мировой войны и роли в них Польши. И, в частности, освобождения нацистского концлагеря Аушвиц на польской территории советскими войсками 23 января 1945 года, чему и посвящен форум.

То, что Дуда в Израиль не поехал, это в своем роде мудрое решение. Даже если бы ему дали слово, делать этого не стоило. Потому что пришлось бы если не каяться, то уж точно извиняться за своих соотечественников, живших три четверти века назад. А это для чувства польской национальной гордости, скажем прямо, неприемлемо. Тем более в устах президента.

Варшава десятилетиями искажает или пытается скрыть то, что скрыть невозможно из-за обилия фактов и доказательств. Делая себя жертвой не только гитлеровской Германии, но и "сталинской России", она закрывает глаза на собственные грехи. Например, на тот факт, что первый концлагерь на территории Польши построили не немцы, а сами поляки в Березе-Картузской. Причем задолго до начала Второй мировой войны. И там творились столь же ужасные вещи, как потом в Аушвице или Дахау.

Неприятно вспоминать, как польские католики, в том числе крестьяне, помогали немцам охотиться на евреев. Что называется, за долю малую: сахар, водку и бэушную одежду. А потом представители польского населения принимали самое непосредственное участие в "зачистках" гетто. Для этого даже создавались специальные полицейские подразделения из местных, подчинявшиеся оккупационным властям. Мало того, от поляков досталось не только евреям, но и немцам. В сентябре 1939 года ими был устроен настоящий геноцид немецкого населения Бромберга и Шулитце (который называют "кровавым воскресеньем"), а уже после войны куда-то "делись" от миллиона до полутора силезских немцев. Все это, конечно, лучше в Варшаве не вспоминать. Да еще в такой день. Что она и пытается делать очень долгое время, занимаясь всяческими манипуляциями.

Созданный в Варшаве штаб преследует ровно ту же цель: скрыть старые грехи и предложить миру свою, переформатированную версию событий, заодно подвергнув дежурной обструкции позицию Москвы. Несмотря на полную провальность и бессмысленность такой линии, ничего другого польскому руководству не остается. Это как раз тот случай, когда альтернативы просто нет. Весь мир при этом прекрасно знает и не собирается забывать, что немалая часть польского населения претерпела страдания и понесла большие потери от зверств нацистов.

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