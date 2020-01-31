Несветлый путь: почему в Абхазии не начнут экономить электричество

Веерные отключения электроэнергии и сообщения о трудностях на ИнгурГЭС напоминают сводки с фронтов. Не хватает только голоса Левитана по радио.

Причина перебоев - критическая ситуация на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 439,13 метра. При падении уровня до 420 метров ГЭС может и вовсе прекратить свою работу. Пережить кризис можно только с помощью поставок электроэнергии из России. У этого процесса даже есть свое название - переток.

Недавно поменялось правительство России в полном составе. В Абхазии вообще "ушли" президента и живут ожиданием новых или не очень новых – мне сложно сформулировать – выборов.

Высока вероятность, что принятие решения о перетоке затянется, а уровень воды на ИнгурГЭС опустится еще ниже. Но уже, по словам гендиректора "Черноморэнерго" Аслана Басария, длительность веерных отключений должна достигать до 10 часов ежедневно, но отключают только на четыре часа в сутки, и на этом спасибо.

Мне показалось интересным посчитать, сколько необходимо киловатт-часов в месяц одному человеку с минимальными потребностями и сколько у него на это уйдет денег. Быть независимым консультантом в этом эксперименте я призвал своего соседа - электрика Даира.

Немного о Даире. Он не единственный специалист по электричеству среди моих знакомых. Но… во-первых, Даир из Турции и все прелести энергосбережения испытал на себе. На его родине экономят не только электричество, но и питьевую воду, причем, к бережному отношению к ресурсам приучают с раннего детства. Во-вторых, этот человек, не зная ни русского, ни абхазского языков, владея лишь одной отверткой и плоскогубцами, смог всего за один год создать небольшой и стабильный бизнес в Абхазии. В-третьих, он человек, который не бросает слов на ветер и дорожит репутацией.

Я объяснил ему задачу и дал вводные. Хитро прищурившись, мой консультант с энтузиазмом приступил к подсчетам. Через час предварительные выкладки были готовы. Обращаю внимание читателей на то, что эксперимент проходил "на бумаге", но данные вполне реальны. И вот что у нас получилось.

Я живу один и пишу эти строки, сидя в комнате, которая освещается одной энергосберегающей лампочкой на 15 Вт. Это очень бюджетно. Вечером у меня не светло, как днем, но хватает. Прикинем, что эта лампочка работает по 6 часов в сутки. 15 Вт х 6 часов = 90 Вт.ч, то есть 2 кВт.ч в месяц. И на кухне у меня две точно такие же лампочки.

Я вообще люблю полутьму, как гиена. Хотелось бы, конечно, полюбить полную тьму, как крот, но до этого еще пока не дошло.

2х15=30 Вт как раз погружают мою кухню в таинственный полумрак. Этим "освещением" я пользуюсь три часа в день. Итого: 2,7 кВт.ч в месяц.

На кухне у меня недовольно мурлыкает холодильник. В нем не пусто, там лежат в основном овощи и лекарства. Особенно стараюсь запастись морковью – она улучшает зрение в темноте. Так вот, мой холодильник относится к классу энергопотребления "А", то есть сжирает около 365 киловатт в год. В месяц, стало быть, 30 кВт.

Хотелось бы жить исключительно духовной жизнью, но, к сожалению, приходится иногда пользоваться туалетом. Санузел освещается одной скромной лампочкой на 20 Вт. В этом же помещении я моюсь и иногда бреюсь. На работу водонагревателя уходит в среднем 60 кВт/ч в месяц. Итого: 20 Вт х 1 час = 20 Вт.ч в день. В месяц санузел легко проглатывает около 61,2 кВт.

Выходим из темного и неуютного санузла и натыкаемся на чайник. Он - электрический, а его мощность – 2 кВт. Я стараюсь не пользоваться этим агрегатом часто, но 20 минут в день он работает. Я очень люблю пить чай, и на это уходит в среднем 20 кВт.ч в месяц.

Подойдем теперь к моему ноутбуку. Четыре часа в день я работаю за компьютером. Читаю, пишу, играю и ищу информацию о том, как экономить электроэнергию. Мощность этого чуда 300 Вт. 4 часа в день х 300 Вт. = 1,2 кВт.ч в день.

В месяц 36кВт.ч.

Сортируя овощи в холодильнике, услышал финальный зуммер стиральной машины. Программа стирки этой электрической негодяйки высасывает из сети 1 кВт.ч.

Стираю я примерно 6 раз в месяц, каждые 5 дней. Это тот минимум, ниже которого начинается стремительное превращение человека в бомжа.

Итого: на стирку 6 кВт.ч в месяц.

Обратите внимание! Я ничего особенного не делал! Я только ел, работал за ноутбуком, пил чай и немного стирал. Я не смотрел телевизор, не слушал музыку, не пользовался электробритвой, не сушил условные волосы феном (по Филатову - у меня там не сады) и не заряжал телефон. Я и думать не стал об электроинструментах, а также отказался от оргтехники.

Ну и, конечно, я не включал обогреватель, готовил на газовой плите и в газовой духовке, избегая потребления электричества. Даже зажигал я их спичками.

Итак, подведем итоги.

Минимальное количество электроэнергии для одного человека в месяц составляет 155,9 кВт.ч. По деньгам, с учетом, что 1 кВт.ч стоит 40 копеек, вышло 62 рубля.

На семью из трех человек в менее экономном режиме с телевизором, музыкой, утюгом, обогревателем и иногда романтической подсветкой спальни требуется уже около 700 кВт.ч. Стоить это удовольствие будет 310 рублей.

Для сравнения, один баллон газа стоит 700 рублей. Если готовить еду для семьи только на нем, то его хватает на один месяц.

Таким образом, при сохранении цены за 1 кВт.ч на сегодняшнем уровне в 40 копеек, самый экономный вариант, в том числе и для приготовления пищи - это электроэнергия.

И вот здесь ключевой вопрос: "А что мы экономим?" И однозначного ответа нет. "Черноморэнерго", конечно, рассчитывает снизить нагрузки на свои сети. Но у потребителя, далекого от "высокой" энергетики, нет мотивов экономить на комфорте и удобстве, особенно при существующем тарифе.

P. S. После этой нехитрой калькуляции Даир на жуткой смеси из четырех языков изрек следующее: "Теперь ты понимаешь, почему я переехал в Абхазию?"

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