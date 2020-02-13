Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности

Ровно пять лет назад было подписано второе Минское соглашение. С тех пор этот документ прокляли почти все участники переговоров, что не мешает им же регулярно обвинять оппонентов в невыполнении обязательств.

Прошла целая пятилетка, а при всех минусах "Минска-2" альтернативы ему не нашлось, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Точнее было бы сказать, что единственная альтернатива соглашению — возобновление широкомасштабных боевых действий, как это было в 2014-м и в начале 2015 года. Удивительнее всего, что о возможности такой альтернативы в последние несколько месяцев поговаривает именно украинская сторона, а ведь новый президент страны пришел там к власти на лозунгах полного прекращения огня и декларирует как бы искреннее желание положить конец войне. Киевские деятели самого высшего уровня упорно твердят о необходимости пересмотреть Минские соглашения, изменить порядок пунктов в договоренностях, вычеркнуть некоторые из принципиальнейших положений.

Секрет столь поразительного несоответствия декларированных целей и действий Киева раскрыл в своем последнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, сказавший: "Нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском саммите" в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон".

На этом фоне заметно активизировались и украинские ура-патриоты, рассказывающие о том, как они легко зачистят Донбасс, только прикажите. А ведь, казалось бы, чтобы просчитать наиболее вероятный финал таких действий, достаточно вспомнить историю рождения "Минска-2".

Следует напомнить, что соглашению февраля 2015-го предшествовал "Минск-1" — документ, подписанный в сентябре 2014 года. Он был крайне декларативен, в значительной степени снизил интенсивность боевых действий, но не привел к той главной цели, ради которой и задумывался — прямым переговорам между Киевом и мятежными республиками Донбасса.

Первое соглашение стало итогом иловайского котла, в котором захлебнулось наступление Вооруженных сил Украины. Теперь и сам Петр Порошенко не скрывает: "Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, <…> что нам удастся подписать (соглашение. — Прим. ред.) и остановить российское наступление". Оставим на совести (или что там у него есть) бывшего "президента мира" слова о "российском наступлении" — тяжело ведь признавать, что проиграл "вчерашним шахтерам и трактористам". Но главное в этих словах Порошенко — признание единственной цели "Минска-1": остановить наступление противника и паническое бегство украинской армии.

Тогда урок иловайского котла не пошел впрок. ВСУ перегруппировались, собрались с силами, зализали раны 14-го года, после чего в Киеве очень быстро возникла иллюзия, что уж теперь-то новое, более организованное наступление обязательно увенчается успехом. Украинцы могут долго рассказывать о "российской агрессии", но посты в социальных сетях ведь не горят. Если у кого-то есть сомнения в том, кто начал военную авантюру в январе 2015 года, достаточно вспомнить бравурное заявление Юрия Бирюкова, на тот момент советника президента Украины, от 18 января: "Доброе утро, страна. Восемь часов одна минута — уже можно сказать о том, что два часа назад вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным позициям сепаров. Мы соблюдали перемирие, да? Мы показывали, что заинтересованы в спокойном урегулировании, да? Ну так вот, сегодня мы покажем, насколько мы умеем бить по зубам… Вам казалось, что "нас сливают"? Нет, мы просто завязывали шнурки".

И украинская армия безудержно бросилась в атаку на донецкий аэропорт, начав активные боевые действия и на остальных участках фронта. Все, как советуют и сейчас те украинские горячие головы, которые уверовали, что уж теперь-то ВСУ готова к наступлению как никогда. Еще бы, ведь целых пять лет опять "шнурки завязывали".

Результат той авантюры хорошо известен. Через четыре дня после ее начала совместные силы ДНР и ЛНР начали широкомасштабное контрнаступление — в первую очередь в районе Дебальцево, еще удерживаемого украинскими силовиками. Масштаб тогдашнего разгрома украинской армии до сих пор сложно оценить. Отсюда — и фантасмагорические утверждения британских офицеров о том, что артиллерией якобы в считанные минуты были полностью уничтожены две украинские бригады. Но даже если эти оценки — явное преувеличение, достаточно вспомнить репортажи западных журналистов о состоянии украинских военнослужащих, еле унесших ноги из-под Дебальцево, чтобы понять отчаянное положение, в котором тогда оказались ВСУ в результаты авантюры своего командования.

И вот тут, как только Киев осознал масштаб очередного разгрома, Порошенко снова внезапно вспомнил о Минске. И вот тут включились лидеры Германии и Франции, срочно начавшие челночные поездки между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Их результатом стали 16-часовые минские переговоры Путина, Меркель, Олланда и Порошенко. Так родился "Минск-2", на который Киев согласился практически безоговорочно (если не считать попыток Порошенко отрицать очевидное на тот момент: Дебальцево было уже безвозвратно потеряно).

Украинские чиновники разных мастей могут теперь долго рассказывать миру о том, что их не устраивают минские договоренности и как они будут их переписывать. Но факт очевиден: оба документа стали результатом двух поражений Украины, двух котлов — иловайского и дебальцевского. В то же время это болезненный компромисс, на который пошли и победители боев — представители ДНР и ЛНР, имевшие тогда полное право требовать большего. Теперь, когда украинская сторона постоянно пытается заявить о необходимости как-то изменить договор, необходимо задаться вопросом: а какие битвы за последние пять лет проиграли республики Донбасса, в результате чего они должны идти на ухудшение своих переговорных позиций, закрепленных "Минском-2"?

Нет, конечно, если слушать только украинскую пропаганду, может сложиться впечатление, что ВСУ пять лет назад выиграли. Думается, если сейчас провести социологический опрос жителей Украины, многие выразят уверенность в том, что и донецкий аэропорт до сих пор удерживается некими "киборгами", и над Дебальцево гордо реет желто-голубой флаг — настолько широко там отмечаются "победы" в этих двух точках. Но на что надеется Зеленский, выступая в рамках "нормандского формата" с инициативами изменить порядок пунктов в Минском соглашении? Неужели он думает, что Меркель или Макрон не знают, результатом чего стали договоренности 2015 года?

К сожалению, приходится констатировать, что Украина вновь оказалась в плену ложных представлений. И о том, что Киев может что-то кому-то диктовать, и о том, что способен кого-то победить. Подтверждение — последние интервью украинского министра обороны Андрея Загороднюка, в которых он осмелился утверждать, что разведение вооруженных сил на линии соприкосновения в Донбассе якобы вообще противоречит Минским соглашениям. Почитаешь недавние пафосные заявления украинских военных и чиновников — и складывается впечатление, что они наконец "завязали шнурки" и теперь готовы снова "бить по зубам".

А это значит, что уроки пятилетней давности многими в Киеве забыты. Потому и следует сейчас активным образом напоминать им, что подобные иллюзии могут привести к новым котлам и к новым "Минскам", еще более болезненным и унизительным для Украины, чем это было в 2014 и 2015 году.

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