Американский банкир предложил России способ уничтожить США

Известный банкир, экс-руководитель самого влиятельного банка Соединенных Штатов и фигурант списка "самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time" Ллойд Бланкфейн заявил, что экономика и армия США могут быть уничтожены в не очень отдаленном будущем.

Заявление экс-гендира Goldman Sachs стало одной из главных новостей американского инфополя, и определенная эмоциональность реакции американского медийного и политического сообщества связана в том числе с тем, что господин Бланкфейн обозначил Россию как потенциального соавтора и бенефициара грядущей катастрофы, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

"Если демократы (Демократическая партия США — прим. ред.) выдвинут кандидатуру Сандерса (на президентских выборах), русским придется пересмотреть вопрос о том, на кого им работать, чтобы лучше всего (следует экспрессивный глагол, означающий решительное нанесение унизительного ущерба — прим. ред.) США.

Самое интересное в этой истории заключается в том, что, во-первых, сам Бланкфейн — тоже демократ, а во-вторых, что он по большому счету прав в оценке политических рисков, которые могут нанести непоправимый ущерб американской экономике в случае избрания президента-социалиста. Хотя Россия, конечно же, к результатам американских президентских выборов не имела и не будет иметь никакого отношения.

Примечателен еще и тот факт, что публичное выступление одного из самых ненавидимых американских банкиров против сенатора-социалиста может стать для самого Сандерса серьезной имиджевой победой, которая поможет ему заручиться поддержкой электората в борьбе за право представлять Демократическую партию на президентских выборах.

За него могут голосовать просто из-за того, что он не понравился лично экс-руководителю Goldman Sachs — то есть банка, который известен получением многомиллиардных государственных кредитов, — кличкой Кальмар-вампир и тем, что именно выходцы из этого банка занимают должности министров финансов США независимо от политической ориентации президента, а также руководящие должности во многих европейских центральных банках.

Что же так напугало известного и влиятельного банкира?

Версия флагмана американской прессы The New York Times вполне соответствует наиболее популярному объяснению произошедшего.

"Берни Сандерс предложил налог на богатство для самых богатых американцев, раскритиковал крупный бизнес за то, что он получал огромную прибыль, платя при этом мало налогов, и сказал, что считает, что миллиардеров не должно быть. Его победа на предварительных выборах во вторник в Нью-Гемпшире сделала правдоподобным то, что Уолл-стрит в течение нескольких месяцев считал наихудшим сценарием инаугурацию президента Сандерса.

Мистер Сандерс, общепризнанный социалист, чьи планы заключаются в том, чтобы выпотрошить частную систему здравоохранения и закрутить гайки в отношении кредитов и других банковских операций, рассматривается многими трейдерами, инвесторами и банкирами как единственный кандидат, который является еще более нежелательным, чем сенатор Элизабет Уоррен, которую активно ненавидят (в этой среде)".

Что тут стоить отметить. У Берни Сандерса, сенатора от штата Вермонт действительно были бы неплохие шансы на победу на праймериз Демократической партии, но только в том случае, если бы они были по-настоящему честными.

Мы уже писали о том, как система электронного голосования в штате Айова (первом штате, в котором проводятся предварительные выборы демократического кандидата) вызвала коллапс избирательного процесса, а потом вдруг выяснялось, что само приложение для избирательных участков было написано компанией, финансируемой одним из кандидатов, а потом этот кандидат и оказался неожиданно победителем голосования, несмотря на то что большее количество голосов получил сенатор-социалист.

Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда партийный истеблишмент решил, что кандидатом должна быть Хиллари Клинтон — и именно ее в нарушение всех возможных процедур и правил голосования партийных делегатов "назначили" кандидатом от Демократической партии. В результате этого предательства доверия электората примерно один из десяти сторонников Сандерса в итоге проголосовал за Трампа, что сыграло определенную роль в его шокирующей победе.

Сейчас ситуация вполне может повториться, а процесс праймериз все-таки больше напоминает выборы без выбора, ибо кандидат сейчас определяется на уровне решений партийной номенклатуры, а не электората. Номенклатура выбирает между двумя кандидатами: экс-мэром города Саут-Бенд, экс-разведчиком и экс-сотрудником известной консалтинговой компании McKinsey Питом Буттиджичем — и владельцем информационного агентства Блумберг и экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.

На стороне Буттиджича — молодость, привлекательная внешность и тот факт, что он открытый представитель секс-меньшинств, который не стесняется целовать своего "мужа" прямо на сцене во время своих встреч с избирателями. На стороне Блумберга — политический опыт и тот факт, что он — мультимиллиардер, готовый вложить колоссальные собственные средства в избирательную кампанию.

У Сандерса есть шанс на победу только в том случае, если истеблишмент решит организовать "показательное поражение" социалиста от Трампа с прицелом на то, чтобы в следующем электоральном цикле отучить сторонников Демократической партии от поддержки кандидатов, ратующих за наиболее радикальные формы имплементации социальной справедливости.

Ллойд Бланкфейн прав в своей оценке последствий избрания социалиста в качестве президента США, но сам банкир, скорее всего, не может четко объяснить в публичном пространстве причины катастрофы "при президенте Сандерсе".

Сделаем это за него. Социальная справедливость, демонтаж банковской системы, резкое сокращение американской армии и военного присутствия в мире — это все прекрасно, если смотреть на ситуацию с точки зрения гуманистических идеалов, но катастрофа — если смотреть с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

Если не будет сверхвлиятельного банковского сектора и особенно если не будет сотен военных баз во всем мире, а также ударных авианосных групп в мировых океанах, то грабить окружающий мир (или, например, заставлять значительную часть мира торговать нефтью за доллары) — уже не получится. В этом сценарии США, в том числе рядовым американским гражданам, впервые за долгие десятилетия придется учиться жить своим трудом и тратить заработанные собственными усилиями деньги.

Более того, американцам также придется пытаться продавать миру не собственные облигации, финансовые услуги или "крышевание", а товары и услуги, созданные собственным трудом, которые должны быть конкурентоспособными (в том числе по цене) по сравнению, например, с китайскими аналогами. Такая жизнь вряд ли понравится даже самим избирателям Сандерса, не говоря уже о генералах Пентагона или воротилах Уолл-стрит.

Именно исходя из этих соображений можно предположить, что данные опросов, по которым социалист-популист лидирует, не имеют значения: его просто не пустят к власти — и его остановит или истеблишмент собственной партии, или в крайнем случае лично Дональд Трамп на выборах осенью.

Впрочем, независимо от деталей политического сценария выборов американские эксперты и банкиры будут жаловаться на то, что Россия получает свои бонусы — в виде ослабления веры американцев в собственную демократию. И это особенно сильно относится к многочисленным молодым сторонникам Сандерса — их разочарование гарантирует подрыв общественной стабильности в США на долгие годы или даже десятилетия.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.