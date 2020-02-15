Синдром Sputnik или один день радио

Какие три слова стали самыми главными при работе на радио Sputnik Абхазия, с каким "джином" приходится иметь дело и что не дает спать ночью, рассказала выпускающий редактор радиостанции Альбина Жиба.

Альбина Жиба, Sputnik

На радио Sputnik я уже два года и до сих пор учусь. Сначала это был новый опыт, теперь - образ жизни. После работы на телевидении пришлось перестраивать себя с картинки на звук.

Три главных слова

Судорожный поиск тем, нарезание подкастов и "кайфовая" сборка "джина" - эти три слова во мне застряли окончательно и, кажется, они будут преследовать меня всю жизнь вместе с хроническим недосыпом и нервозностью. Это как ежедневная защита дипломной. Не самое приятное ощущение, да? Однако, как говорит старшая коллега, я "маленькая", но все же редактор. Насколько я эффективна в этой роли говорить не берусь, но руководство бдит - раз еще не уволена, значит терпимо.

Утренний кофе и начало работы – вещи несовместимые, если вы не предпочитаете этот напиток в холодном виде, конечно. Пока шерстишь свои и чужие ресурсы в поисках материалов и поводов, кофе остывает, а ты наоборот распаляешься, ведь до эфира - считаные минуты. Разумеется, кто-то со мной может быть не согласен, может быть я неправильно организовала свою работу, но уж как есть. Пока сбоев не было - значит все делаю правильно.

Второй этап - планерка. Здесь уже полегче, можно что-то подкинуть в общий информационный котел или без зазрения совести зачерпнуть из него. После, когда уже более или менее ясно над чем работать, надел наушники и понеслось. Подкасты, подкасты, подкасты и еще раз подкасты. Если есть амбивалентность к чему-либо, так это к ним. Люблю подкасты, когда открываю сайт и вижу, сколько они набрали просмотров: сразу понимаю, что не зря над ним колдовала. А ненавижу за то, что на них уходит много времени, сил и нервов.

Ловкость рук

Больше всего я люблю собирать "джин". Программа такая, куда загоняем все, что пойдет в эфир: джинглы, музыкальные подложки, тексты, записи. Сборка джина для меня, как для художника палитра. А на выходе должна быть картина - красивая, яркая и без помарок.

Выпуски радио Sputnik Абхазия длятся строго отведенное время. Если вдруг переберем хронометраж, то нас строгий "джин" бесцеремонно может обрубить, и запустить другой эфир, что стоит на очереди. "Джин" он очень коварен, не допускает погрешности. С ним надо быть аккуратным и внимательным, ведь каждый косяк отразится на эфире. Поэтому приходится все время следить за ним.

Бывает, что перебираем, но уже наловчились маневрировать на ходу и сокращать так, что слушателю даже не заметно. Та же история и с недобором, есть для этого заготовочки.

Страшный сон

Никакой энергетик не может сотворить со мной то, что может прямой эфир радио и прямые включения с мест событий. Вот это адреналин! Когда я стою в аппаратной, а на проводе у меня спикер и вот-вот он выйдет в эфир, я понимаю, что действительно работаю на радио.

Сижу как-то раз, делаю очередной подкаст, и вдруг слышу, как заиграл главный джингл - начался эфир. И тут я осознаю, что у меня не собран джин! Интервью и беседы, что мы готовили к эфиру, не стоят на месте, да еще один файл не смонтирован. Почему мне никто не сказал, что уже шесть часов вечера? Где звукари, они что не видят, что джин пустой?

Давай быстрее вытаскивать программы, новости плюс хеды - четыре минуты, у меня еще есть запас времени. Успеешь, Альбина, главное спокойствие! Вытаскиваю первый файл, ставлю, дробиться - то есть джин разделил его на несколько частей, вместо привычного одного файла. Как такое возможно? Точно глюк, давай по новой, та же картина… Что происходит? Мне не до шуток! Почему меня никто не предупредил? Ладно, только надо собраться... И не у кого попросить помощи. Я одна, никого вокруг, паника нарастает все больше, я дрожу вся в поту и слышу: "Мам, мам, вставай, мы чай хотим…".

Я открываю глаза и понимаю, что был просто сон, кошмарный сон редактора. И так уже два года, сны о Sputnik: то подкаст вовремя не сдала, интервью не получилось, опоздала на эфир. Sputnik - это когда только продрав утром глаза хватаешь телефон, и начинаешь просматривать рабочие чаты, когда ты подписана на такое количество информационных ресурсов, что на свои странички в соцсетях уже и сил нет заходить.

Это синдром Sputnik!

С праздником вас коллеги! Чтобы эфир всегда был ровным, без переборов и недоборов, а главное, интересным и нужным для слушателей.