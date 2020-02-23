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Газовый терминал в Свиноуйсьце

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20200223/1029511462/Mir-na-grani-kontsa-buma-ot-zhidkogo-gaza-nachali-otkazyvatsya.html

В секторе СПГ 2019 год запомнится рекордным числом инвестрешений по строительству новых заводов (суммарной мощностью 95 миллиардов кубометров в год). Несмотря на эти цифры, еще несколько производств намеревались, но не успели принять решения по строительству.

На этом фоне наблюдатели рассуждают, будут ли запущены новые стройки заводов СПГ и в нынешнем году, пишет Александр Собко в колонке для РИА Новости.  Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ. Определенное психологическое давление эта ситуация, конечно, оказывает, но одновременно участники рынка держат в голове длительность строек, а потому высокую инерционность процессов.

Группа государств-доноров (помимо Германии, это Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, обеспечивающие 75 процентов платежей в евробюджет) считает необходимым урезать финансовую помощь и вообще полагает, что взносы в ЕС следует ограничить одним процентом валового национального дохода (ВНД).

© Sputnik / Илья Питалев
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Для стран-реципиентов подобное категорически недопустимо. Они требуют, чтобы все осталось, как было, и настаивают на увеличении взносов до 1,3 процента ВНД. Именно это продвигает Европарламент, где доминируют представители соответствующих государств.

У исполнительных структур ЕС "хотелки" несколько скромнее. Еврокомиссия предлагает участникам союза вносить по 1,1 процента ВНД.

Обсуждаемый же проект бюджета исходит из взносов в размере 1,074 процента ВНД — и это не устраивает никого. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что документ неприемлем из-за "серьезных сокращений". Германия также недовольна — по прямо противоположным, нежели у евродепутатов, причинам. Ангела Меркель особо подчеркнула, что в ЕС "недостаточно правильно выработан баланс" по взносам в бюджет.
Ярче всего, без сомнения, выступил президент Литвы Гитанас Науседа, который сказал, что его страна тоже является донором ЕС — просто не финансовыми средствами, а трудовыми ресурсами: "За последние годы Литва потеряла десять процентов своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, Германию и способствовали экономическому росту в этих странах". А раз так, то, по его словам, республика заслуживает компенсации.

Кстати, данная логика прекрасно подходит и для многих других государств, причем не только восточноевропейских. На заработки в Западную Европу все больше едут и греки, и итальянцы, и португальцы, чьи национальные экономики переживают непростые времена и сильно зависят от вливаний более благополучных соседей по союзу.

В принципе, в происходящем проявляется общечеловеческая природа: люди привыкают к благотворительности (или якобы благотворительности, что в случае ЕС более точно), начинают воспринимать это как должное, а ее исчезновение или урезание воспринимают как ущемление своих прав.

Что касается "якобы благотворительности", то за красивыми словами о солидарности и за программами выравнивания ЕС скрываются в первую очередь весьма прагматичные — если не сказать циничные — соображения государств-лидеров. Благодаря им самые мощные экономики (прежде всего Германия) подмяли под себя общеевропейский рынок, да еще успешно ликвидировали значительную часть конкурентов, причем не только в Восточной, но и в Южной Европе. Собственно, именно из-за этого — и вследствие собственной недальновидности — в печальном положении оказались страны, формально входящие в ядро союза: та же Италия или Испания. 

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Другое дело, что данная политика исчерпала свой потенциал, так что Brexit стал просто еще одним аргументом прикрывать лавочку.

Тем не менее стороннему человеку может показаться странным, что в этом противостоянии самые горластые — именно восточные европейцы. Свежее высказывание литовского президента служит тому очередным подтверждением. Хотя, казалось бы, им, как самым молодым членам ЕС с откровенно слабыми экономиками, стоило бы вести себя поскромнее и потише.

Вот только в происходящем нет никакого сюрприза для людей, хоть сколько-нибудь знакомых с историческими реалиями региона. Так же как для посвященных нет секрета в том, кто несет ответственность за такое положение дел.
Виновата во всем, разумеется, Россия.

Именно она многие десятилетия развращала как восточноевропейских союзников, так и собственные республики в составе СССР (по западной границе особенно) колоссальными объемами безвозмездной финансовой поддержки и дотаций. Именно она своей безответственной благотворительностью активно помогла сформироваться там представлениям о собственной уникальности, ценности и незаменимости, которые заслуживают финансирования просто по факту существования соответствующих общностей. Именно она взрастила из маленьких наций, чья обычная роль на мировой арене — безропотно следовать за лидерами, суперсамоуверенные и чрезвычайно громогласные в отстаивании плюшек, которые им "положены", государства.

Наивный ЕС, приняв в свои ряды восточноевропейские государства, даже представить не мог, какого троянского коня — требовательного и скандального — ему подсунула Россия. И только теперь там начали понимать, что многомиллиардные дотации, пролившиеся на новых членов союза, стали для тех не удивительным благодеянием, за которое должны быть благодарны по гроб жизни, а само собой разумеющимся продолжением привычной практики. Зато перспективы ее прекращения автоматически вызывают к жизни методы, ранее традиционно применявшиеся по отношению к Москве.

И только Россия, со стороны наблюдая за происходящим, может облегченно выдохнуть, что все это восточноевропейское счастье — больше не ее головная боль.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. 



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