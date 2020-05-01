В "мире после вируса" новым чудом станет Индия. Или не она

Есть такой повторяющийся феномен в мировой истории: после очередного катаклизма выясняется, что одна-две страны — случайно или не очень — оказываются в выигрыше и превращаются в незапланированное экономическое чудо.

Так было с Китаем, который стал одной из двух первых держав мира именно из-за кризиса 2008-2009 годов, так было с Японией вскоре после Второй мировой… И каждый раз это оказывалось неожиданностью с выяснением: как у счастливцев такое получилось?

В этот раз разговоры о "мире после вируса" начались заранее. Всем хочется предсказать, а то и организовать очередную сверхдержавную неожиданность. Вот хотя бы: а что, если больше всех в этот раз выиграет Индия? Об этом размышляет, например, Раджив Кумар, глава ставшего влиятельным Национального института по преображению Индии. И у него все получается абсолютно логично, пишет Дмитрий Косырев в колонке для РИА Новости.

Во-первых, Индия, как Кумару кажется, очень качественно борется с пандемией, заморозив активность 18 процентов населения мира (то есть своего) и получив за это наивысшие рейтинги от международных экспертов в Оксфорде (Великобритания). В итоге, по оценкам ЮНКТАД, 2020 год все крупные экономики закончат в минусе — кроме Китая и, "возможно", Индии. А это хороший старт для чуда.

Во-вторых, говорит Кумар, если Китай после 2009 года окончательно стал мировым производственным цехом, создав глобальные сети поставок, то Индия может стать мировым лидером по созданию таких же глобальных сетей сферы обслуживания. От систем дистанционного обучения до графического и прочего дизайна или исследований по контракту.

В третьих, у индийцев для этого есть уникальный ресурс: население англоязычное и молодое (700 миллионов в этой категории только в самой стране). Но еще есть десятки миллионов таких — англоязычных, молодых и грамотных — по всему миру: мигрантская община, идеальный материал для создания тех самых сетей.

Здесь все выглядит правильным и вполне реализуемым — если мыслить стратегически. Но в стратегических предсказаниях всегда трудно учитывать фактор клинического идиотизма. А ведь во времена катаклизмов этот фактор обостряется.

Но вот вам ситуация, показывающая, каким образом Индия может не стать новым глобальным чудом. Когда в стране ввели карантины и прочие социальные дистанцирования, отдельно взятые представители великого народа решили, что заразу несут иностранцы (да, и россияне тоже, мы помним). И постарались вытеснить таковых куда-нибудь подальше. Затем возникла идея, что другой источник заразы — это свои, граждане страны, но из мусульманской общины. Некоторые индийцы, работающие в странах Персидского залива, слишком активно начали обсуждать этот вопрос между собой. Не только устно. Не все ведь еще догадались, что соцсети — не место для высказывания мнений, особенно такого рода. И поскольку то, что сделали не лучшие представители одного народа, могут повторить и другие не лучшие, — начали в ответ высказываться уже арабы. Причем по всему спектру вопросов о том, что такое индийцы. Одна из принцесс в Объединенных Арабских Эмиратах заявила (тоже в соцсетях), что можно и выслать индийских рабочих и специалистов из региона.

А речь идет почти о девяти миллионах человек. И, между прочим, страна получает 50 процентов своих валютных переводов от мигрантов именно с Ближнего Востока. Оттуда же Индия получает 80 процентов нефти. Арабские и индийские элиты хорошо понимают, что речь о предельно выгодных для обеих сторон отношениях и что не надо их портить из-за излишней страстности некоторых персонажей. А вот смогут ли они обуздать страсти всей публики в целом — большой вопрос. Нынешняя ситуация в мире страсти только обостряет.

Это пока частный случай. Но есть и общие или размышления о таковых. Вот, например, если уж речь зашла о преимуществе Индии в виде ее громадной мигрантской общины: какой будет судьба миграции в мире в целом в связи с той же пандемией?

Ведь не секрет, что невиданный скачок процветания множества экономик как-то связан с массовым перемещением народов через границы, легальным и не очень. Насчет процветания — мы покидаем эпоху, когда в целом в мире за последние 30 лет удвоился ВВП, прибавилось два миллиарда людей и одновременно невиданным образом отступила нищета. Миграция — это часть процесса выравнивания доступа людей к тому самому глобальному ВВП. Это проблема (но и возможность), вокруг которой крутились до сего дня какие угодно политические процессы в странах, регионах, в мире в целом. И тут — нынешние неприятные события.

Связь массовой миграции и заражения — как вирусом, героем нынешней пандемии, так и прочими микроорганизмами — очевидна. Известен пример Сингапура, который уже было расправился с CОVID-19, но получил вторую волну заражений из-за скученных поселений мигрантов. Или вот материал из Лондона, где объясняют: географическая статистика заражений четко соответствует местностям (Лондон, Бирмингем и так далее), где в тесноте живут приезжие из Индии, Африки, Бангладеш… Пикантности ситуации придает тот факт, что в Национальной службе здравоохранения коренных жителей — только 56 процентов, а прочие — сами иммигранты. То есть их в расизме не заподозришь.

Экономисты только начали размышлять, какую роль сыграет фактор миграции в будущем возрождении "мира после вируса". Ни к какому выводу прийти не могут. С одной стороны, использование дешевого труда станет еще более актуальным, поскольку лишних денег в том, завтрашнем мире ни у кого не будет. С другой, мало того что местное население и так часто смотрело на мигрантов как на конкурентов, а теперь — если вдобавок миллионы умов по всему миру еще долго не отойдут от привычки видеть во всем и во всех только заразу или ее отсутствие, то… а будут ли вообще мигранты? Вот Дональд Трамп их вполне официально запретил, кто последует за ним?

Но одновременно на миграцию будет давить "снизу" грозящий голод и прочие бедствия в тех самых местах, откуда люди обычно мигрируют. Чиновники ООН говорят, что более 800 миллионов людей голодают сегодня, а к концу года эта цифра вырастет еще на 130 миллионов.

Миграция — только один фактор, делающий сомнительными любые предсказания о том, кто возвысится в завтрашнем мире. Есть и другие факторы. И все, что мы знаем сегодня, — да, какие-то страны по итогам начинающегося кризиса улучшат свою "турнирную позицию" в мировых рейтингах. Индия? Может быть, да, а может — и нет.

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