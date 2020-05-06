COVIDы на турсезон: что ждет Абхазию

Летний курортный сезон 2020 года в Абхазии уже на пороге, но перспективы у него неясные - граница закрыта, сохраняются карантинные ограничения.

Сейчас уже ясно, что в числе прочих отраслей под ударом оказалась вся мировая туристическая индустрия. Пройдется кризис и по абхазской турсфере.

Рынок туруслуг Абхазии уже переживает кризис, и большой тому показатель - несостоявшиеся туры в мае. Этот месяц всегда был своеобразной разминкой перед летом. Обычно в это время курорты Абхазии встречали своих гостей . "Майский провал" на старте летнего сезона ощутимо ударил по турбизнесу.

Туристическая отрасль Абхазии нацелена преимущественно на русского туриста. Казалось бы, закрытие российских границ и приостановка пассажирского транспортного сообщения заставит российских граждан обратить более пристальное внимание на внутренние курорты и Абхазию, но наша страна такая же заграница, как и остальные. И пока никаких исключений не предвидится.

С другой стороны, саму республику коронавирус затронул "по касательной" - три случая, дай бог, так и останется. А гипотетически открытие границы для туристов может не самым благоприятным образом отразиться на эпидобстановке.

Абхазский сценарий

На 2020 год в Абхазии возлагали большие надежды. Но не тут-то было. Пока можно строить планы на "посткоронавирсную" конъюнктуру. В турбизнесе существует такое мнение, что как только границу откроют, в республику просто хлынет поток отдыхающих, только справляйся с наплывом. В абхазском сегменте соцсетей Абхазию нарекают чуть ли не "местом спасения" и "новым ковчегом".

Предполагается, что на первое место выйдут не пляжи, а территории с низкой плотностью населения, где можно уединиться, минимизируя свои контакты. Действительно, в Абхазии есть еще такие идеальные уголки без толп и пробок. Может, и будет запрос, но люди неохотно меняют привычки. "Посткоронавирусные" туристы не исключение.

Однако у Абхазии есть исторический опыт различных кризисных ситуаций, которые уже неоднократно переживала в том числе и туристическая отрасль Абхазии. Было страшно трудно, но небезнадежно. В республике эта сфера демонстрировала завидную выживаемость и восстанавливалась достаточно быстро.

На мой взгляд, в существующих обстоятельствах против Абхазии может сыграть глобальность проблемы. Потенциальные туристы, вероятно, строят планы и маршруты, но с каждым днем ограничительных мер, которые повлекли простои в экономике, сокращение рабочих мест, снижение предпринимательской активности, виды на выездной отдых становятся все более призрачными.

И здесь уже абхазская туриндустрия должна будет проявить гибкость, найти нестандартные решения, что важно при протекции со стороны государства, чтобы восстановить турпотоки и эффективно использовать те, пусть и скромные, но преимущества, которые обнажит кризис. Работы хватит всем.

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