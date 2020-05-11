Неслучайная ошибка Facebook

Компания Facebook принесла извинения за массовое удаление фотографии с водружением Красного знамени на Рейхстаг, сославшись на ошибку в работе "автоматизированных инструментов выявления нарушений".

Велик соблазн объяснить произошедшее злонамеренным умыслом. Эта версия выглядит тем более убедительной в свете продолжающихся на Западе попыток переписать историю, вычеркнув из нее и из памяти людей роль нашей страны в победе над нацизмом, пишет в материале РИА Новости Ирина Алкснис.

Однако видится, что в данном случае поиск закулисных политических игр избыточен. Одно только объяснение блокировок знаменитого фотоснимка Евгения Халдея нарушением "норм сообщества в отношении опасных людей и организаций" свидетельствует об абсурде ситуации. А последовавшие оправдания только подтвердили, что у соцсети не было намерения вляпаться в скандал.

Правда, списать все на чистую случайность тоже было бы неверно: просто на этот раз дело не в антироссийской политике Facebook, а в ловушке, в которую сами себя загнали мировые социальные сети.

Золотой век соцсетей как пространства свободного самовыражения и общения оказался кратким. Ограничения и контроль контента разрастались там со скоростью агрессивной раковой опухоли, ныне превратившись в полноценную жесткую цензуру, охватывающую абсолютно все области и направления.

В частности, одно из наиболее часто обсуждаемых (и осуждаемых) правил Facebook — запрет на обнаженную натуру, даже если речь идет о признанных шедеврах искусства. Два года назад поднятой на весь мир шумихой удалось добиться снятия блокировок с пользователей за публикацию изображений "Венеры Виллендорфской", статуэтки эпохи каменного века. Зато год назад никакие усилия не помогли преодолеть отказ Женевскому художественному музею использовать фотографии античных статуй для рекламы выставки.

Про политику и говорить не приходится. Под ограничения можно попасть как по формальным признакам (например, из-за запрещенных слов), так и по общеидеологическим. Буквально неделю назад в Facebook удалили аккаунты "прокремлевского" информационного агентства News Front на нескольких языках.

Впрочем, ошибкой было бы видеть в подобной цензуре исключительно осознанную волю компании, поскольку этим инструментом научились пользоваться многие.

Опытным путем давно выяснилось, что важнейшей частью алгоритма автоматического контроля контента в соцсетях выступают массовые жалобы. Так что если вас наказали за абсолютно невинный во всех отношениях пост, то, скорее всего, вы стали объектом атаки со стороны недоброжелателей. Facebook в таких случаях сначала автоматически принимает меры и только потом — если руки дойдут, а специалист рассмотрит дело беспристрастно — разбирается по существу. А руки могут и не дойти, поскольку социальные сети захлестывает вал подлежащего проверке контента, нарастающий день ото дня. Ничего удивительного, что счет безосновательных наказаний пользователей идет на многие тысячи.

Вероятно, нечто подобное произошло и с культовой фотографией Знамени Победы над Рейхстагом: какие-то антироссийские активисты организовали коллективную атаку в виде жалоб на несколько постов с данным снимком, в результате чего он попал в алгоритм машинного контроля и аналогичные публикации стали сноситься автоматически. Однако на этот раз тема оказалась настолько острой и общественно значимой, что Facebook пришлось срочно объясняться перед оскорбленным человечеством.

И это ведь далеко не единственный подобный случай.

Месяц назад Google умудрилась удалить с YouTube интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и обращение к россиянам Владимира Путина. Последовавшая реакция компании с восстановлением видео и уверениями в ошибке свидетельствует о том, что это также не было сознательным решением, — просто "что-то пошло не так".

Таким образом, получается, что во всех этих случаях некие граждане (вероятно, русофобских взглядов) решили слегка потроллить нашу страну и успешно использовали втемную грандиозные многомиллиардные корпорации, понесшие в результате репутационный ущерб.

Когда Facebook и Google только завоевывали мир, популярны были представления, что соцсети возьмут человечество под жесткий наднациональный контроль. Однако оказалось, что у государств вполне достаточно возможностей, чтобы принудить IT-корпорации выполнять свои требования. Затем стало понятно, что компании вынуждены прогибаться под организованным или просто достаточно громким "коллективным мнением". Марк Цукерберг не успевает отбиваться от всевозможных и даже прямо противоположных обвинений, включая работу на Кремль, ЦРУ и Китай, поддержку Трампа и его противников, женоненавистничество и дискриминацию белых мужчин, ханжество и разврат, теперь вот — за разгон коронавирусной паники и одновременно ковид-диссидентство.

Но все эти скандалы с удаленными по ошибке публикациями вскрыли еще одну сторону проблемы, поскольку выяснилось, что даже отдельные рядовые пользователи имеют реальную возможность манипулировать в своих интересах гигантскими компаниями, обеспечивая тем публичные неприятности. Что, вообще-то, означает совершенно дикий уровень их некомпетентности и неэффективности в данном вопросе.

За какие-то полтора десятилетия социальные сети прошли от полной свободы к жесткой авторитарной системе, а теперь оказались на стадии, когда выстроенная конструкция повсеместного контроля готова обрушиться на голову своим создателям.

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