Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы

Угроза тюремного срока за неудачную шутку — это перебор: таков главный аргумент в защиту граждан, которые размещали портреты нацистов в рамках онлайн-шествия "Бессмертного полка".

Четверо из них задержаны правоохранительными органами по делу о реабилитации нацизма, уже признали вину и выразили раскаяние, заявив, что просто хотели пошутить. До некоторых других российской Фемиде добраться пока затруднительно, поскольку их IP-следы ведут за границу, в частности в Эстонию и на Украину. Уточнение "пока" в данном случае принципиально. Опыт показывает, что жизнь — штука достаточно долгая и полна сюрпризов, а государство обладает немалым терпением и хорошей памятью, так что возможность и необходимость ответить за свои действия может возникнуть в самый неожиданный момент, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

Однако надо признать: на этот раз голоса в защиту "шутников" немногочисленны и звучат не очень громко, что может показаться странным. За последние годы было немало дел, вокруг которых молниеносно раскручивался активистский протест из серии "режим лютует", — от наказания участников несанкционированных мероприятий до уже практически позабытых "Пусси райот". В данном же случае наблюдается удивительная вялость даже самых радикальных сил.

Секрет феномена прост: история о фотографиях нацистских преступников на акции "Бессмертный полк" носит политический характер в фундаментальном смысле этого слова — в том, который не про борьбу за власть разнообразных сил, а про системообразующий гражданский консенсус.

В современной России в качестве такового выступает память о Великой Отечественной и гордость за предков, победивших в ней. Отношение к войне выступает основой общественно-государственного единства, которое не способны поколебать никакие, даже самые острые противоречия, проблемы и конфликты по любым иным вопросам.

Причем страна на протяжении многих лет сталкивается с последовательными и масштабными усилиями по дискредитации места и роли СССР во Второй мировой, с попытками очернить память о свершенном людьми, чьими потомками мы являемся. В конечном счете это привело к прямо противоположному результату, поспособствовав гражданскому сплочению и выработке общественного иммунитета к деструктивной русофобской пропаганде.

Результаты произошедших изменений весьма внушительны. Ныне никакая сила внутри России не может себе позволить открытого и прямого оскорбления памяти о войне. Именно поэтому практически весь пласт соответствующей подрывной идеологической работы сместился в область якобы смешного. Ведь всегда можно заявить, что это была просто шутка, пусть и неудачная, а оскорбляться на юмор и тем более наказывать за него — бред и абсурд.

Правда, и эта лазейка быстро захлопывается, поскольку оказалось, что подобных шуток не понимают не только правоохранительные органы, но и большая часть общества.

За несколько дней до произведенных полицией задержаний ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что размещение портретов нацистов в "Бессмертном полку" считают шуткой всего семь процентов россиян. Зато оскорблением памяти и подвига советских солдат — 40 процентов, провокацией — 27, кощунством — 22, а насмешкой над участниками и ветеранами — 16.

Да и в том, что касается наказания для авторов "перфоманса", общественное мнение суровее закона: самым популярным стал ответ о лишении их российского гражданства (если у них таковое имеется) — 29 процентов. Впрочем, мнение о необходимости уголовного наказания не сильно отстало — 26 процентов.

Ну а обнародование информации о личностях подозреваемых работает на подтверждение сложившихся у людей представлений об организованной провокации, поскольку задержанные — сторонники несистемной оппозиции.

Теоретически ведь действительно можно было допустить, что за размещением портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку" стоит аполитичный молодняк, движимый свойственным юности нигилизмом и стремлением испытывать любые устои на прочность с помощью показавшегося забавным троллинга. В конце концов, случающиеся время от времени акты вандализма в отношении Вечного огня в разных регионах России по большей части идут именно от бездумного хулиганства и не несут в себе политического подтекста.

Вот только в реальности оказалось, что участников конкретно данной акции отличает активная общественно-политическая позиция, причем именно антигосударственная — и теперь любые оправдания по поводу неудачной шутки выглядят откровенно неубедительно.

Уже стало привычным, что культ Победы видится определенным политическим силам (как внутренним, так и внешним) краеугольным камнем российской власти. Вот они и подрывают его как могут, не понимая, что это не государство навязывает его населению, а оно само идет за гражданами в этом вопросе.

Нынешняя история еще раз подтвердила давнее наблюдение. Правда, потуги очередных "воинов света" снова обеспечили обратный эффект, поскольку никакая борьба с "сатрапами и душителями свободы" не способна в глазах большинства людей оправдать осквернение памяти предков и их подвига.

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