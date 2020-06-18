Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте

Вместо обвинений в предательстве родины и сотрудничестве с Кремлем, то есть набившего всем оскомину и глубоко дискредитированного "рашагейта", ему, вероятно, готовят новое обвинение, на этот раз связанное с Китаем, пишет Иван Данилов для РИА Новости. Исходя из информации, которая распространяется сейчас американским агентством деловой информации Bloomberg, можно предположить, что Трамп будет объявлен "китайским кандидатом", который вольно или невольно помогает Пекину в борьбе с Вашингтоном.

Материал, вышедший под заголовком "Китай теплее относится к идее еще четырех лет президентства Трампа", основан на общении журналистов американского информационного агентства (чьим конечным мажоритарным акционером является миллиардер Майкл Блумберг, который пытался стать кандидатом в президенты от Демократической партии) с несколькими высокопоставленными, но анонимными источниками внутри китайской политической элиты. Если предположить, что общение американских журналистов и китайских высокопоставленных чиновников действительно состоялось, то вырисовывается интересная картина их взглядов на вашингтонскую политику.

"Интервью с девятью действующими и бывшими официальными лицами Китая указывают на изменение настроений в пользу действующего президента (США. — Прим. ред.), несмотря на то, что он провел большую часть последних четырех лет, обвиняя Пекин во всем, начиная от торговых дисбалансов США до (эпидемии. — Прим. ред.) Covid-19. Основная причина? Вера в то, что выгода от эрозии американской послевоенной сети альянсов перевесит любой ущерб (нанесенный. — Прим. ред.) Китаю от продолжающихся торговых споров и геополитической нестабильности".

По-своему это логичная позиция — в том смысле, что уже доказанная готовность администрации Трампа вести конфликты одновременно на нескольких фронтах, а также ссориться со всеми союзниками — это действительно серьезная проблема, которая накладывает чувствительные ограничения на американские амбиции в плане борьбы с Китаем. С другой стороны, нельзя не отметить, что действующий президент США крайне опасен для Китая в том числе из-за своих радикальных антикитайских амбиций, которые могут подтолкнуть его к оказанию беспрецедентного давления на Евросоюз с целью принуждения европейских стран к отказу от сотрудничества с КНР в экономической и особенно технологической сфере.

Стоит отметить, что единственный (хотя и бывший) китайский чиновник, который согласился дать комментарий для Bloomberg под своим именем, подчеркивает, что дело не в том, что Трамп нравится Пекину, а в том, что его воспринимают как некое "меньшее зло":

"Если Байден будет избран, я думаю, что это может быть опаснее для Китая, потому что Байден будет работать с союзниками против Китая, в то время как Трамп разрушает альянсы США", — заявил Чжоу Сяомин, бывший китайский переговорщик по торговым вопросам и бывший заместитель торгпредства в Женеве. Четыре действующих чиновника поддержали это мнение, заявив, что многие в руководстве Китая считают, что победа Трампа может помочь Пекину, ослабив то, что они считают главным активом Вашингтона в деле блокирования растущего влияния Китая".

Нельзя не заметить, что американские эксперты и журналисты, которые отрабатывают в медийном поле тезис "Трамп — это более выгодный кандидат для Китая, потому все американцы, желающие наказать Китай за все плохое, должны голосовать за Байдена", опираются на одно предположение, которое не проговаривается в открытую, но считается как бы само собой разумеющимся.

Это предположение заключается в том, что у Трампа отношения с Европой находятся в отвратительном состоянии (что является правдой) и что Байден (или, точнее, его вице-президент, который будет руководить страной из-за специфического состояния когнитивных функций Байдена) каким-то волшебным образом превратит Евросоюз в эдакий таран, которым можно будет спокойно, эффективно и с безопасного расстояния "лупить" по Китаю. И вот этот подразумеваемый сценарий — далеко не очевиден или далеко не обязательно является реалистичным. Евросоюз, особенно образца 2020 года, — это не совсем Украина, которую прошлая демократическая администрация Обамы превратила в страну-камикадзе, готовую разнести себя на кровавые молекулы, лишь бы ее похвалили в Вашингтоне за нанесенный России ущерб.

Евросоюз, и об этом заявляли такие знаковые фигуры европейского политического истеблишмента, как президент Франции Эммануэль Макрон или глава европейской дипломатии Джозеп Борелль, хочет играть роль самостоятельного полюса силы и зарабатывать на конфликте по линии Вашингтон — Пекин, а не становиться жертвой этого конфликта. Мы уже писали об этой новой позиции Евросоюза: "По большому счету, Евросоюз через своего ведущего дипломата сделал декларацию о суверенитете. По версии Борелля, европейцы "должны следовать нашим собственным интересам и ценностям и избегать превращения в инструмент той или иной стороны", очевидно, подразумевая нежелание превращаться в пешку в руках Пекина или оставаться пешкой в руках Вашингтона".

Легко заметить, что дело тут вообще не в Трампе, и сложно себе представить, что администрация Байдена сможет исключительно за счет более вежливого отношения или за счет возврата в Германию девяти тысяч американских военнослужащих, которых вывел Трамп, изменить магистральное направление европейской политики. © REUTERS / ERIN SCOTT Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома

Также стоит считать полностью несостоятельной теорию о том, что разлад между Брюсселем и Вашингтоном начался при Трампе и исключительно из-за эксцентричного эгоизма американского президента-популиста. Все сложнее: например, совместные усилия стремящейся к суверенитету части европейской политической элиты сорвали подписание кабального для ЕС "Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства" (Transatlantic Trade and Investment Partnership) еще при Обаме, и дальнейший тренд на суверенизацию Евросоюза — это уже логические последствия действий, предпринятых Германией и Францией еще в далеком 2016 году.

В этом контексте стоит признать правоту прогноза, который Bloomberg и Ян Бремер приписывают китайским чиновникам: ухудшение отношений между США и Китаем — это неизбежный процесс, который будет только усиливаться. Однако разница между Трампом и Байденом в вопросе "удушения" Китая будет разве что стилистическая. Более того, если Трамп выиграет, то постоянные обвинения в том, что он был "выгодным кандидатом" для Пекина, будут заставлять его идти на введение все новых и новых санкций — по аналогии с тем, что происходило после его избрания в 2016 году и начала расследования "рашагейта" в его отношениях с Россией.

Но и Байден не застрахован от таких же атак, тем более что его можно обвинять в связях с КНР с гораздо большими основаниями, чем Трампа.

В результате для Китая наиболее вероятным сценарием в процессе выбора из двух американских зол станет избрание президента, который будет буквально вынужден совмещать в себе все наиболее агрессивные элементы антикитайской политики обоих кандидатов. В этом нет ничего хорошего с точки зрения мировой стабильности. Потенциальная конфронтация между двумя ядерными державами всегда несет в себе серьезные риски — но, с другой стороны, ничем другим развал американоцентричного миропорядка и не может закончиться. Когда глава европейской дипломатии констатировал, что "век Азии начался", он был абсолютно прав, независимо от того, что об этом думают в Вашингтоне.

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