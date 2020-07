Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу

С точки зрения наших представлений об Америке это довольно дико. Ведь безусловная свобода слова — неотъемлемая часть того, что нам видится американским образом жизни, пишет Виктор Мараховский для РИА Новости.

Но штука вся в том, что за само это понятие — "американский образ жизни" — между враждебными лагерями в США сейчас идет настоящая война.

Так, на днях глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что "американский образ жизни атакован марксистской идеологией". В продвижении последней он обвинил, в частности, газету The New York Times.

Причиной послужил начатый газетой "Проект 1619", цель которого — "переформатировать американскую историю, поместив в самый центр исторического повествования последствия рабства".

Помпео сообщил, что, "хотя Америка периодически отклонялась от своих основных принципов, именно они задавали стандарт для того, чтобы оценивать свои ошибки и двигаться к равенству. <...> Однако сейчас слишком много громких голосов выражают ненависть именно к этим основным принципам".

Со своей стороны, организация либеральных активистов "Народ за американский образ жизни" начала "арт-кампанию против Трампа" под названием "Хватит!". По версии этой организации, американскому образу жизни угрожают именно Трамп и ведомые им "праворадикалы и белые расисты".

Тут самое время вспомнить, чем американский образ жизни был изначально и чем он, черт побери, стал сейчас.

Изначально, лет сто назад, идиома American Way of Life (часто сокращаемая просто до American Way) означала набор если не принципов, то девизов американской жизни:

в Америке у всех равные возможности, обеспеченные свободой;

каждый может добиться успеха упорным трудом;

общество "благосостояния для всех" возможно, если все будут упорно трудиться.

Под этими девизами была толстенная подушка культуры, истории и религии — от трогательных легенд о первых пилигримах, высадившихся на пустом диком берегу и построивших величайшую страну на планете, и до пресловутой "протестантской морали", увязывающей тяжелый труд без жалоб с конечным воздаянием, как земным, так и небесным.

Надо признать, что долго, очень долго эти девизы работали.

Сильнее всего, насколько можно судить, "американский образ жизни" приблизился к полному воплощению где-то между 1950 и началом 1970-х. В 1971 году мы видим Америку, в которой почти две трети населения (61%) официально принадлежали к среднему классу (со всего 25% бедняков и 14% богачей), к тому же этот средний класс получал 62% национального дохода (29% получали богачи, 10% — бедняки).

В переводе на человеческий язык это означало, что случайно встреченный вами на планете в 1965 году американец, скорее всего:

— живет в классическом домике с лужайкой спереди и двориком с барбекю сзади;

— состоит в браке;

— живет в доме, где есть дети, телевизор и радио, а еще гараж на одну или две машины, а также имеются бейсбольные принадлежности;

— работает, причем много работает (если мужчина. Если женщина, то чаще домохозяйка);

— вполне справляется с кредитами, если они у него есть;

— и еще он белый (88,6%) верующий христианин (90%). И он молод — ему нет и тридцати.

А, и еще средний американец любит телеcериал про Супермена, чей девиз "За правду, справедливость и американский образ жизни".

А вот дальше начинается самое сложное.

Потому что о том, что конкретно произошло с Америкой, нет твердого представления ни у самих американцев, ни у внешних наблюдателей.

Ибо с Америкой случилось слишком много всего. В частности:

— начала расти, а с конца 90-х расти бешено, закредитованность населения, дойдя к нынешнему времени до цифр фантастических;

— изменилась социальная политика государства (в форме поддержки самых незащищенных слоев населения, превратившейся в поддержку беспомощности как образа жизни);

— изменилась структура занятости (женщины отправились на работу, целые слои забили на работу по причине пособий, автоматизация производства вымела целые отрасли в сервис и так далее);

— изменилась финансовая политика (сегодня в Америке куча процветающих глубоко убыточных бизнесов, занимающихся бесконечным перекредитованием и получающих субсидии);

— изменилась возрастная структура населения (современному американцу под 40);

— изменился, в конце концов, расовый, а значит, и культурный состав (пресловутые белые среди нынешних американцев младше 16 лет — уже меньшинство);

— резко выросла пропасть между богатыми с одной стороны и бедняками и мидл-классом с другой (уже к 2014 году богатые владели половиной доходов, бедные 9%, а средний класс 43%, с тех пор показатели только ухудшились и это притом, что богатых и бедных стало больше, а средний класс истончился до половины населения);

— а еще резко уменьшилась религиозность, резко набрали популярность левые (в нынешнем американском понимании) идеи, резко съехала рождаемость, резко упало количество полных семей и так далее до бесконечности.

То есть девизы, лежащие в основе американского образа жизни, забуксовали и местами обратились вспять.

И современный американец впахивает не столько на процветание своей семьи, сколько на оплату долгов, и живет он уже скорее не в архетипическом домике с лужайкой (тупо не по карману. Пандемия выгнала некоторое количество зажиточных людей в пригороды, но до того, как на США упал коронавирус, СМИ в течение нескольких лет сообщали о "смерти предместий"), а в многоквартирном доме. И семья, если есть, у него маленькая. И богатые получают все большую часть национальных доходов, а он все меньшую.

И еще он кого-нибудь обязательно ненавидит и винит в своих бедах.

Белых, черных, мексиканцев, марксистов, расистов, капиталистов, евреев, китайцев, Трампа или русских шпионов.

Потому что не могли же все перемены к худшему случиться без чьей-то злой воли. Наверняка именно они украли его американскую мечту и его образ жизни: русские хакеры взломали его демократию, китайцы и мексиканцы утащили его работу, негры и марксисты живут на его налоги, а корпорации отняли у него свободу.

...Но вот в чем вся штука.

Если попытаться извлечь из всех этих перемен суть, то, по большому счету, с Америкой не случилось ничего такого, чего не случилось бы с остальным миром. С некоторыми местными отличиями, разумеется (например, в России нет проблемы студенческих кредитов или чернокожего населения), но и с некоторыми бонусами (например, Россия, Германия или Китай не печатают мировую резервную валюту). Большая же часть обрушившихся на США перемен, включая рост пропасти между бедными и богатыми, долговые пузыри, демографический кризис, старение населения, кризис семьи и религии, — штука почти общемировая.

Но на мирового гегемона эти перемены произвели, быть может, самый жесткий эффект. Во всяком случае, по российским городам пока не галопируют торжествующие погромщики, а главы земель Германии не грозятся арестовывать федеральных силовиков, если те заявятся к ним арестовывать протестующих. Жители Екатеринбурга или Новосибирска не боятся выходить из дому, оглядываясь по сторонам (вдруг поблизости погром). Жителей Варшавы или Будапешта не выкидывают с работы из-за того, что они что-то не то сказали про меньшинства. Даже на Украине, надо думать, люди не ненавидят друг друга настолько горячо.

Честно говоря, у меня есть только одна версия, почему по Америке перемены XXI века бьют с такой чудовищной силой.

Америка, если угодно, слишком сильно верила в то, что она нашла философский камень, истину и универсальный алгоритм, обязательно и непременно в конце концов приводящий к хеппи-энду каждого отдельного гражданина.

И еще, пожалуй, ей слишком долго везло — быть отделенной от Евразии с ее историческими катаклизмами, от Латинской Америки (от Нью-Йорка до какой-нибудь Лимы столько же километров, сколько до Парижа), от всех настоящих мировых войн и трагедий. В течение целого века Америка знала только один способ взаимодействия с остальным миром — вторжение в него (и никогда наоборот).

Она действительно была в исключительном положении, но в итоге начала приписывать эту исключительность не совокупности обстоятельств, а удивительным, волшебным качествам себя самой (примерно так же дети нуворишей начинают считать себя родом избранным, наделенным исключительными талантами).

Из-за этого столкновение с общемировой проблематикой, даже в смягченном варианте, расколбасило сегодняшнюю Америку так, как ни одну другую развитую страну.

Осознание того, что напротив целого ряда пунктов, составляющих американский образ жизни, можно ставить жирный крестик, не просто печалит. Оно выбивает почву из-под ног. Это удар похуже, чем осознание советского человека, что 1980 год наступил, а коммунизма нет и не предвидится.

...Для современного американца слова Помпео о том, что нельзя отрицать базовые принципы Америки, что они еще ценны, звучат примерно как для советского человека 1990 года слова Горбачева о том, что "социализм еще не исчерпал себя", — голосом проигрывающей стороны.

Но фокус в том, что выигрывающая сторона относится к американскому образу жизни с плохо скрываемой неприязнью, потому что это, как сообщил недавно национальный Афро-американский музей истории и культуры, "белый", а значит плохой, образ жизни.

Среди того, что составляет, по мнению экспертов, типично "белые" качества:

— опора на свои силы и уверенность, что "как работал, так и заработал";

— нуклеарная семья: мама-домохозяйка, папа-добытчик, пара-тройка детей;

— историческое предпочтение греко-римской культурной и иудео-христианской религиозной традиции;

— богатство как источник статуса;

— уважение к власти;

— стремление к чемпионству и успеху;

— сдержанность.

Все это добродетели, принадлежащие уходящей Америке. Америка новая, приходящая ей на смену, в них не нуждается.

Возможно, поэтому один из исполнителей роли Супермена 1990-х заявил недавно, что не уверен, что сегодня его герою будет позволено выкрикивать "За Правду, Справедливость и Американский Образ Жизни".

Вопрос в том, далеко ли улетит Супермен, лишенный этой своей суперсилы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.