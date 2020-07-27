"Ужасающие сообщения": США и Кадыров

"Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад".

Кроме совсем уже давних дел, Кадырову припомнили также 2017-2018 годы, когда имели место "ужасающие сообщения о злоупотреблениях в отношении ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан", а также и нынешние времена, когда Кадыров "под предлогом борьбы с коронавирусом еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике", пишет колумнист РИА Новости Максим Соколов.

"Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер", — заключил госсекретарь.

Виновник торжества сперва пригласил Помпео в Чечню, чтобы он на месте убедился в благоденствии края, но потом переменил мнение и подверг санкциям активы Помпео в Чеченской Республике. Кроме того, он провел эффектную фотосессию сразу с двумя ручными пулеметами.

Затем, однако, он избрал более академический тон и раскритиковал Госдеп за очевидные юридические несообразности. В чем Кадырова поддержали уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и представитель МИД России Мария Захарова.

Как сказал бы Данте Алигьери, "сколь ни был бы овеян всякой славой" Кадыров, при чем тут его жена и дети, на которых тоже распространены санкции? Даже Сталин указывал (достаточно лицемерно, ибо существовала литерная статья ЧСИР — член семьи изменника Родины), что "сын за отца не отвечает". Помпео же не счел даже нужным прибегать к лицемерию.

Причем решение Госдепа еще более запутанное. Положим, "муж да жена — одна сатана", и его супруга Медни, с которой он состоит в браке с 1995 года, должна нести ответственность наряду с Рамзаном. Хотя о ее участии в грубых нарушениях и ужасающих злоупотреблениях ничего не известно — даже источникам Госдепа. Разве что ее вина в том, что она не пресекала мужниных деяний.

Но с детьми (которых у Кадырова много — и родных, и приемных) совсем странно. Из десяти детей санкциям подверглись только дочери Айшат и Карина. К действиям, имевшим место более десяти лет назад, они не могут иметь отношения. Может быть, они, несмотря на совсем юный возраст, жестоко гнали ЛГБТ, но это все-таки надо как-то доказывать.

Единственное объяснение: они виновны в нарушениях в той же мере, что и остальные дети Кадырова, то есть никак, но поскольку — в отличие от остальных, более юных — они старше 16 лет, то и на них должна пасть суровая, но справедливая кара американского закона.

Вообще же решение о санкциях для Кадырова — будь он безгрешен или грешен, в данном случае это неважно, — отличается полным отсутствием каких-либо процессуальных гарантий, пусть даже чисто формальных. Принципы римского права тут и не ночевали.

Все так, но с чего мы взяли, что санкции США вообще должны иметь какое-то отношение к закону? "Голос Америки" когда-то так сказал?

В действительности они подобны опале, налагаемой носителем верховной власти на вельмож, чем-либо вызвавших его неудовольствие. Опала не является судебной санкцией, она есть чистое выражение воли самодержца: "Холопов своих миловати вольны есмы, а и казнити вольны есмы". Все.

Суровость опалы может быть различной, она может распространяться и на членов семьи, etc. Все во власти монарха. Был светлейший князь Меншиков (кстати, сильно небезгрешный), император Петр II (точнее, клан Долгоруких) опалился на него — и все, пожалуйте в ссылку в Березов, причем вместе с женой (умерла по дороге в ссылку), сыном и двумя дочерьми.

Причем не ограниченная законом воля самодержца действовала далеко не только в России. См. типовой документ XVIII века — так называемую lettre de cachet (королевская записка о заточении без суда и следствия): "Господину графу де Жюмиляку, управляющему моего Бастильского замка. Господин граф де Жюмиляк, пишу вам, чтобы сообщить о помещении в мой замок Бастилию ниженазванного <…> и его содержании там до моего нового приказа. Людовик".

Если рассматривать нынешние американские санкции как точное продолжение этой давней традиции, все вопросы снимаются. "Холопов своих казнити вольны есмы".

Другое дело, что властители прошлого, налагая опалу на какого-нибудь вельможу, располагали средствами, обеспечивающими опалу, — например заведением п/у графа де Жюмиляка. В случае нынешних США опала, налагаемая на человека, находящегося вне досягаемости Сияющего Города, является, конечно, актом произвола, но своей цели не достигает. В этом существенная разница.