"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок

С учетом хронической недостаточности инвестирования в конвенциональную нефтедобычу за последние годы может случиться так, что после эпидемии спрос восстановится, однако объема нефти окажется недостаточно для того, чтобы его удовлетворить.

На улице любителей поговорить о том, что с Россией все плохо, а скоро будет еще хуже, случился праздник: информированные источники агентства Рейтер из ОПЕК рассказали агентству о том, что альянс стран — экспортеров нефти на полном серьезе рассматривает сценарий, в котором спрос на нефть вообще никогда не восстановится, и это будет иметь довольно тяжелые последствия для нефтедобывающих стран, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

Как сообщает британское новостное агентство, эпидемия коронавируса и сопутствующее падение цен на нефть "побудило некоторых должностных лиц ОПЕК, которая с момента своего основания 60 лет назад является самым мощным сторонником (использования) нефти, задать себе вопрос, не предвещает ли резкое сокращение спроса в этом году постоянные изменения и как лучше управлять поставками, если эра нефти приближается к концу".

Несмотря на то что семь источников агентства, среди которых есть бывшие и действующие высокопоставленные представители ОПЕК, якобы говорят о том, что долгосрочные прогнозы самой ОПЕК по поводу глобального потребления нефти должны быть пересмотрены в сторону перманентного понижения, стоит отметить, что официальная позиция организации далеко не столь пессимистична.

Собственно, именно из-за этого материал Рейтер и вызвал столь высокий (даже можно сказать, скандальный) интерес: ведь если за кулисами альянса нефтедобывающих стран обсуждается конец "эры нефти", то это действительно серьезное изменение ситуации, которое должно заставить пересмотреть свои планы на будущее такие разные страны, как Россия, Канада или Норвегия.

Впрочем, стоит отметить, что это уже не первый раз, когда западные (да и не только западные) медийщики вместе с анонимными (а иногда и не анонимными) высокопоставленными источниками торжественно заявляют об уже состоявшемся или вот-вот начинающемся закате "эры нефти". Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики". Соответственно, к этим двум факторам сейчас добавляется тезис о том, что коронавирус покалечит экономику планеты так, что былые уровни потребности в нефти не будут достигнуты вообще никогда. Иными словами, коронавирус приведет к такому изменению поведения потребителей, что даже при восстановлении экономики в целом сами эти потребители уже не будут ездить на работу на автомобилях (а все останутся работать на удаленке) и уж точно не будут никуда летать в отпуск, потому что туризм умрет на фоне эпидемии.

Судя по ажиотажу, связанному с восстановлением доступа к традиционным туристическим направлениям, который наблюдается в самых разных странах, вряд ли стоит рассчитывать на некое перманентное изменение потребительского поведения в этом смысле. Восстановление мировой экономики в целом, даже если оно займет два или четыре года, все равно лишь замедлит естественный рост спроса на нефть. О переходе значимой части сотрудников на режим удаленной работы говорят с 2004 года и начала эпохи интернета, но большая часть проведенных экспериментов такого рода не принесла успеха, ибо выяснялось, что дисциплина и продуктивность зачастую падает, а сотрудники, которые работают удаленно, быстро обнаруживают, что коллеги, находящиеся в офисе, общаются с начальством лично и лучше ориентируются в "офисной политике", в результате чего неизменно обходят их в подъеме по служебной лестнице, что делает удаленную работу довольно непривлекательной.

Единственной по-настоящему серьезной опасностью для спроса на нефть может быть какой-то настоящий технологический прорыв, который сделает электромобили, а также электрогрузовики и морские электрические контейнеровозы конкурентноспособными. Но тут коронавирус не привнес ничего нового — риск новых технологий всегда присутствовал. Что до принудительного отказа от нефти или введения заградительных тарифов на углеводороды в странах, озабоченных "борьбой за спасение климата" (то есть в Евросоюзе), то опыт Эммануэля Макрона и "желтых жилетов" (протесты которых начались после введения драконовского экологического налога) очень четко показывает, что попытка построить безуглеродную экономику административными мерами есть очень плохая и опасная идея, причем опасная не для нефтедобытчиков, а для тех политиков, которые испытывают "зеленые иллюзии".

Нельзя не заметить, что парадоксальным образом именно в моменты максимального беспокойства по поводу будущего какой-нибудь ресурсодобывающей отрасли инвестиции в эту отрасль оказываются наиболее привлекательными. Возможно, через год-два нынешние дискуссии о плачевном будущем мировой нефтедобычи будут смотреться смешно, ибо проблемы могут возникнуть не столько со спросом, сколько уже с предложением нефти.

Например, в интервью Financial Times президент одной из старейших независимых сланцевых компаний Parsley Energy Мэтт Гэллэхер заявил о том, что в США уже пройден пик нефтяной добычи, что до рекордного уровня в 13,1 миллиона баррелей в день она уже не восстановится в обозримом будущем и что сам мистер Гэллэхер не ожидает увидеть этого уровня при своей жизни.

Более того: сейчас, когда это уже мало кого интересует, выясняется, что сами сланцевые запасы нефти в США были в значительной мере фейковыми. И это — не оценка "кремлевской пропаганды", а результат расследования американского информационного агентства Bloomberg: "В интервью с пятью действующими и бывшими инженерами-геологами, общавшимися (с Bloomberg) на условиях анонимности, они описывают (корпоративную) культуру, которая вознаграждает чрезмерный оптимизм. Двое из опрошенных инженеров отмечают, что руководители (сланцевых компаний. — Прим. авт.) прямо велели им "раздувать" запасы.

Другие заявляют, что подобные запросы подразумевались, и только инженеры, которые предлагали агрессивные оценки, получали повышение по службе. Некоторые говорят, что они или их коллеги были уволены, потому что не хотели "рисовать" ключевые показатели".

С учетом хронической недостаточности инвестирования в конвенциональную нефтедобычу за последние годы может случиться так, что после эпидемии спрос восстановится, однако объема нефти окажется недостаточно для того, чтобы его удовлетворить. И в этом, намного более вероятном, чем кажется на первый взгляд, сценарии перед альянсом ОПЕК+ тоже встанет задача правильного менеджмента добычи — только уже в условиях гораздо более высоких цен на нефть.

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